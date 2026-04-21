শত্ৰুতা সমাপ্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আলোচনা: ইজৰাইলৰ সৈতে আলোচনা সন্দৰ্ভত লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি
বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া ইজৰাইলৰ সৈতে লেবানন চৰকাৰৰ আলোচনাক হিজবুল্লাই তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
Published : April 21, 2026 at 12:42 PM IST
বেইৰুট : লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জোচেফ আউনে সোমবাৰে কয় যে ইজৰাইলৰ সৈতে পৰিকল্পিত আলোচনাৰ লক্ষ্য হৈছে দক্ষিণ লেবাননত শত্ৰুতা আৰু দখলদাৰীৰ অন্ত পেলোৱা । হিজবুল্লা আৰু ইয়াৰ সমৰ্থকসকলে এই আলোচনা নাকচ কৰাৰ সময়তো ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই কথা কয় ।
ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই বৃহস্পতিবাৰে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিবলগীয়া ইজৰাইলৰ সৈতে লেবানন চৰকাৰৰ আলোচনাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে ।
যোৱা সপ্তাহত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ অন্তত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মধ্যপ্ৰাচ্যত বিস্তৃত যুদ্ধৰ মূল কাৰক হিজবুল্লা আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ছয় সপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি চলি থকা যুদ্ধ বন্ধ কৰি ১০ দিনীয়া যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰে ।
ইফালে হিজবুল্লাৰ সাংসদ হাছান ফাদলাল্লাই এএফপিক কয় যে আলোচনাৰ পৰা আঁতৰি অহাটো আউন আৰু লেবাননৰ 'স্বাৰ্থত' । অৱশ্যে তেওঁ লগতে কয় যে তেওঁৰ গোটটোৱেও যুদ্ধবিৰতি স্থায়ী হোৱাটো বিচাৰে ।
লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূতৰ মাজত নতুন এই আলোচনা বৃহস্পতিবাৰে ৱাশ্বিংটনত অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ এগৰাকী বিষয়াই এএফপিক জনাইছে । উল্লেখ্য যে ১৪ এপ্ৰিলত দুয়োখন দেশৰ মাজত প্ৰথম প্ৰত্যক্ষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছিল । তাৰ পিছত এতিয়া দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ আলোচনা হ'বলৈ আগবাঢ়িছে ।
কিন্তু লেবাননৰ চৰকাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ এজেন্সীয়ে সোমবাৰে দেশখনৰ দক্ষিণৰ কাকাইয়াত আল জিছৰত ইজৰাইলী ড্ৰ’ণে আক্ৰমণ কৰাৰ লগতে সীমান্তৱৰ্তী চহৰ হুলাত ইজৰাইলী স্থলবাহিনীয়ে গোলাবৰ্ষণ কৰাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে ।
লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, কাকাইয়াত আল জিছৰত ৬ জন লোক আহত হৈছে ।
ইজৰাইলৰ সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে দক্ষিণ লেবাননৰ বিণ্ট জেবেইল আৰু লিটানি অঞ্চলত সেনাই “যুদ্ধবিৰতিৰ বুজাবুজি উলংঘা কৰা সন্ত্ৰাসবাদীক চিনাক্ত কৰিছে” আৰু লগতে কয় যে বায়ুসেনাই তেওঁলোকক 'নিঃশেষ' কৰিছে ।
এনএনএয়েও ইজৰাইলৰ সেনাৰ "বিস্ফোৰণ... মাইছ আল-জাবালত ব্যাপক ধ্বংস" অভিযানৰ সমান্তৰালভাৱে চহৰখন আৰু আন কেইবাখনো সীমান্ত গাঁৱত ঘৰ আৰু জীৱিকা, অট্টালিকা আৰু আন্তঃগাঁথনিত প্ৰভাৱ পেলোৱা পদ্ধতিগত ধ্বংসাত্মক কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি গৰিহণা দিয়ে ।
ফাদলাল্লাই এএফপিক কয়, “প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ পথৰ পৰা আঁতৰি লেবাননৰ বাবে সৰ্বোত্তম বিকল্পৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় বুজাবুজিলৈ ঘূৰি অহাটো লেবানন, এই গণৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু চৰকাৰৰ স্বাৰ্থত ।”
"হয়তো পৰোক্ষ আলোচনাৰ জৰিয়তে, আনকি আমেৰিকাৰ জৰিয়তেও আমি সেয়া লাভ কৰিব পাৰিম ।" লেবাননৰ লক্ষ্য সন্দৰ্ভত ফাদলাল্লাই কয় ।
আউনে কয় যে আলোচনাৰ লক্ষ্য হৈছে, “শত্ৰুতা বন্ধ কৰা, ইজৰাইলে দক্ষিণ অঞ্চলসমূহ দখল কৰাটো অন্ত পেলোৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত দক্ষিণ সীমান্তলৈকে (লেবাননৰ) সেনাবাহিনীক নিয়োগ কৰা ।”
ফাদলাল্লাই কয় যে ইৰাণ, পাকিস্তান আৰু চৌদি আৰবকে ধৰি আঞ্চলিক শক্তিসমূহে আমেৰিকা-ইৰাণৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ কাম কৰিছে, যাৰ ফলত “লেবাননৰ বাবে এক প্ৰকাৰৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰিব পৰা আঞ্চলিক ছাতি”ৰ সৃষ্টি হৈছে ।
"লেবাননৰ গভীৰ বিভাজন আৰু আভ্যন্তৰীণ মতানৈক্যৰ মাজত অকলে প্ৰত্যক্ষ দ্বিপাক্ষিক আলোচনালৈ যোৱাটোৱে আভ্যন্তৰীণ সহমতৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।" তেওঁ লগতে কয় ।
শুকুৰবাৰে আউনে কৈছিল, "আমি নিজৰ বাবে আলোচনা কৰোঁ... আমি আৰু কাৰো খেলৰ পণ্য নহয়, কাৰো যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰও নহয় আৰু আমি আৰু কেতিয়াও সেইটো নহ'ম ।"
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে যুদ্ধবিৰতি চৰ্তৰ ভিতৰত লেবানন অন্যতম বুলি জোৰ দিছিল ।
হিজবুল্লাই ক্ষমতা দখল কৰা দক্ষিণৰ উপকণ্ঠ অঞ্চল বেইৰুট বিমানবন্দৰলৈ যোৱাৰ পথত আলোচনাৰ সমৰ্থন জনোৱাৰ বাবে আউন আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাফ চালামক আক্ৰমণ কৰা বহু পোষ্টাৰ এএফপিৰ ছবিত দেখা গৈছে ।
এখন পোষ্টাৰত লিখা আছিল, "জোচেফ এজন বিশ্বাসঘাতক, নৱাফ এজন দলাৰ বগৰী ।"
আন এখনত লিখা আছিল, “ইজৰাইলৰ সৈতে সম্বন্ধ ৰখাটো নিষিদ্ধ... স্বাভাৱিকীকৰণ কেতিয়াও নহয়।”
ছ’চিয়েল মিডিয়াত হিজবুল্লা সমৰ্থকসকলেও আউনক তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য কৰে ।
"আমাৰ সকলো ত্যাগৰ পিছত এতিয়া এওঁলোকে আমাৰ হৈ কথা ক'ব বিচাৰিছে ?" আন এজন ইউজাৰে এক্সত পোষ্টত তেওঁৰ প্ৰফাইল ছবিখনত আউন আৰু চালামৰ ফটো দেখুওৱাই লিখিছে, "তেওঁলোকে মোক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰে ।"
উল্লেখ্য যে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবাননত ২৩০০ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে ১০ লাখৰো অধিক লোক গৃহহীন হয় ।
ইফালে ফাদলাল্লাই এএফপিক কয় যে প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ কোনো ফলাফল এই সৰ্বোচ্চ ত্যাগ কৰা লোকসকলৰ ওপৰত জাপি দিব নোৱাৰি ।
সোমবাৰে আউনে ইজৰাইলৰ সৈতে আলোচনাৰ নেতৃত্ব দিবলৈ ৱাশ্বিংটনত থকা লেবাননৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰদূত ছাইমন কাৰামক নিযুক্তি দিয়ে।
দক্ষিণৰ প্ৰতিবেশী দেশখনৰ সৈতে লেবাননৰ কোনো কূটনৈতিক সম্পৰ্ক নাই ।
উল্লেখ্য যে ডিচেম্বৰ মাহত ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাৰ মাজত ২০২৪ চনত হোৱা যুদ্ধবিৰতি নিৰীক্ষণৰ বাবে এখন কমিটীৰ অংশ হিচাপে কাৰাম দশক দশক ধৰি ইজৰাইলৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে আলোচনা কৰা প্ৰথমজন লেবাননৰ অসামৰিক প্ৰতিনিধি হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
সোমবাৰে আউনে কয় যে লেবাননে দুটা বিকল্পৰ সন্মুখীন হৈছে: চলিত সংঘাত “বা এই যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ আৰু স্থায়ী স্থিতিশীলতা অৰ্জনৰ বাবে আলোচনা” ।
তেওঁ কয়, "মই আলোচনা বাছি লৈছোঁ আৰু মই অত্যন্ত আশাবাদী যে আমি লেবাননক ৰক্ষা কৰিব পাৰিম ।"