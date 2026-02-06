ETV Bharat / international

এতিয়াই ইৰাণ এৰক, চৰকাৰী সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব: আমেৰিকান নাগৰিকলৈ সতৰ্কবাণী

পৰামৰ্শত আমেৰিকান নাগৰিকসকলক ইণ্টাৰনেট বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা কোৱা হৈছে । বিকল্প যোগাযোগ পদ্ধতি বিচাৰিবলৈ আৰু স্থলপথেৰে আৰ্মেনিয়া বা তুৰ্কীলৈ যাবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।

US IRAN TENSIONS
ড'নাল্ড ট্ৰাম্প-আয়াতুল্লা আলী খামেইনী ফাইল ফটো (AFP PHOTO / HO / KHAMENEI.IR)
তেহৰাণ (ইৰাণ) : বৰ্ধিত উত্তেজনাৰ মাজতে ইৰাণত থকা ভাৰ্চুৱেল আমেৰিকান দূতাবাসে শুকুৰবাৰে দেশখনৰ নাগৰিকসকলক ‘তৎক্ষণাত ইৰাণ এৰি যাবলৈ’ সকীয়াই দিয়ে । জাৰি কৰা এক পৰামৰ্শত কোৱা হৈছে, "নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, পথ বন্ধ, ৰাজহুৱা পৰিবহণত ব্যাঘাত জন্মা বৃদ্ধি পাইছে, ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ আছে । ইৰাণ চৰকাৰে মোবাইল, লেণ্ডলাইন আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ইণ্টাৰনেট নেটৱৰ্কৰ প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰি ৰাখিছে । বিমান সংস্থাসমূহে ইৰাণলৈ আৰু ইৰাণৰ পৰা বিমান সেৱা সীমিত বা বাতিল কৰি ৰাখিছে ।"

ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে আমেৰিকান নাগৰিকসকলে ইণ্টাৰনেট বিচ্ছিন্ন হৈ থকাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগে, যোগাযোগৰ বিকল্প উপায়ৰ পৰিকল্পনা কৰিব লাগে আৰু যদি নিৰাপদ হয় তেন্তে ইৰাণৰ পৰা স্থলপথেৰে আৰ্মেনিয়া বা তুৰ্কীলৈ যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব লাগে ।

বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, "এতিয়াই ইৰাণ এৰি যাওক । ইৰাণ এৰি যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰক, কিন্তু আমেৰিকান চৰকাৰৰ সহায়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰিব । আগতীয়া সতৰ্কবাণী অবিহনে বিমান বাতিল আৰোপ কৰাটো সম্ভৱ । আপডেটৰ বাবে আপোনাৰ বিমান সংস্থাসমূহৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ পৰীক্ষা কৰক । যদি আপুনি যাব নোৱাৰে, তেন্তে আপোনাৰ বাসগৃহ বা আন নিৰাপদ অট্টালিকাৰ ভিতৰত নিৰাপদ স্থান বিচাৰি উলিয়াওক । খাদ্য, পানী, ঔষধ আৰু অন্যান্য অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মজুত ৰাখক ।"

বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে, "বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শনস্থলী এৰাই চলক, নিজকে অলপ লুকুৱাই ৰাখক আৰু আপোনাৰ চৌপাশৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি সচেতন থাকক । শেহতীয়া বাতৰিৰ বাবে স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত চকু ৰাখক । আপোনাৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰিবলৈ সাজু থাকক । আপোনাৰ ফোনটো চাৰ্জ কৰি ৰাখক আৰু পৰিয়াল আৰু বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে যোগাযোগ বজাই ৰাখক যাতে তেওঁলোকক আপোনাৰ অৱস্থাৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব পাৰে । ইৰাণৰ নিৰাপত্তাৰ শেহতীয়া আপডেট লাভ কৰিবলৈ স্মাৰ্ট ট্ৰেভেলাৰ এনৰ'লমেণ্ট প্ৰ'গ্ৰাম (Smart Traveler Enrollment Program, STEP)ত নামভৰ্তি কৰক ।"

পৰামৰ্শত লগতে কোৱা হৈছে, "আমেৰিকা-ইৰাণৰ দ্বৈত নাগৰিকে ইৰাণৰ পাছপ'ৰ্টেৰে ইৰাণৰ পৰা ওলাই আহিব লাগিব । ইৰাণ চৰকাৰে দ্বৈত নাগৰিকত্বক স্বীকৃতি নিদিয়ে আৰু আমেৰিকা-ইৰাণৰ দ্বৈত নাগৰিকক কেৱল ইৰাণী নাগৰিক হিচাপেহে ব্যৱহাৰ কৰিব । আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক ইৰাণত প্ৰশ্ন কৰা, গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰু আটক কৰাৰ যথেষ্ট আশংকা থাকে । আমেৰিকাৰ পাছপ'ৰ্ট দেখুওৱা বা আমেৰিকাৰ সৈতে সংযোগ প্ৰদৰ্শন কৰাটো হিতে বিপৰীত হ'ব পাৰে ।" যিসকলৰ হাতত বৈধ আমেৰিকান পাছপ’ৰ্ট নাই, তেওঁলোকে ইৰাণ এৰি যোৱাৰ পিছত ওচৰৰ আমেৰিকান দূতাবাস বা কনছুলেটত তাৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে ।”

পৰামৰ্শত কঠোৰ সতৰ্কবাণীৰে কোৱা হৈছে, "আপুনি তলত দিয়া বিকল্পসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি যাত্ৰা কৰিবলৈ বাছি ল'লে আমেৰিকা চৰকাৰে আপোনাৰ সুৰক্ষাৰ নিশ্চয়তা দিব নোৱাৰে । আপুনি যদি তেনে কৰাটো নিৰাপদ বুলি বিশ্বাস কৰে তেতিয়াহে তেনেদৰে যাব লাগে ।"

৫ ফেব্ৰুৱাৰী, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আগৰাক/নৰ্ডুজত আৰ্মেনিয়াৰ স্থল সীমান্ত মুকলি আছে । ইৰাণৰ পৰা আৰ্মেনিয়াত প্ৰৱেশ কৰা আমেৰিকান নাগৰিকসকলক বৈধ আমেৰিকান পাছপ’ৰ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু ১৮০ দিনলৈকে ভিছামুক্ত হৈ থাকিব পাৰে । আমেৰিকান, ইৰাণী বা আৰ্মেনিয়ান পাছপ’ৰ্টত আৰ্মেনিয়াত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা আমেৰিকাৰ দ্বৈত নাগৰিকসকলৰ আগতীয়া অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই ।

ইৰাণৰ সৈতে তুৰ্কীৰ স্থল সীমান্ত ক্ৰছিং মুকলি (গুৰবুলাক/বাজাৰগান, কাপিকোয়/ৰাজী, আৰু এচেণ্ডেৰে/চেৰ’) আছে । ইৰাণৰ পৰা তুৰ্কীত প্ৰৱেশ কৰা আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক বৈধ আমেৰিকান পাছপ’ৰ্টৰ প্ৰয়োজন আৰু তেওঁলোকে ৯০ দিনলৈকে ভিছামুক্ত হৈ থাকিব পাৰে । আমেৰিকান, ইৰাণী বা তুৰ্কী পাছপ’ৰ্টত তুৰ্কীত প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা আমেৰিকাৰ দ্বৈত নাগৰিকসকলৰ আগতীয়া অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন নাই ।

তুৰ্কমেনিস্তানৰ স্থল সীমা মুকলি যদিও আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক সীমান্তৰ কাষ চাপিবলৈ তুৰ্কমেনিস্তান চৰকাৰৰ বিশেষ অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন । আমেৰিকাৰ দূতাবাস আছগাবাটে এই অনুমোদনৰ সুবিধা দিব লাগিব ।

তুৰ্কমেনিস্তানত প্ৰৱেশৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলে আমেৰিকান দূতাবাস আছগাবাট আমেৰিকান নাগৰিক সেৱা ইউনিটলৈ AshgabatUScitizen@state.govত তলত দিয়া তথ্যবোৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে: নাম, জন্মৰ তাৰিখ, পাছপ’ৰ্টৰ তথ্য (ইছ্যু/ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সংখ্যা আৰু তাৰিখ), সীমান্ত অতিক্ৰম কৰা আৰু পাছপ’ৰ্টৰ বায়’ডাটা পৃষ্ঠাৰ এখন ফটো ।

আজাৰবাইজানৰ স্থল সীমা নিয়মীয়া যাতায়াতৰ বাবে বন্ধ আছে । ইৰাণ এৰি যোৱাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তা থকা আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলে প্ৰথমে প্ৰস্থানৰ বাবে অন্যান্য উপলব্ধ বিকল্পৰ কথা বিবেচনা কৰা উচিত । যদি বিকল্প পথ সম্ভৱ নহয়, তেন্তে আমেৰিকান নাগৰিকে আজাৰবাইজানত প্ৰৱেশৰ বাবে অনুৰোধ কৰিব পাৰে; কিন্তু ইয়াৰ বাবে আজাৰবাইজান চৰকাৰৰ পূৰ্ব অনুমোদনৰ প্ৰয়োজন ।

বাকুত থকা আমেৰিকান দূতাবাসে এই অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়াটো সহজ কৰি তুলিব লাগিব আৰু অপেক্ষাৰ সময় বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বুলি আশা কৰা উচিত । যিসকল আমেৰিকান নাগৰিকে আজাৰবাইজানত প্ৰৱেশৰ বাবে অনুৰোধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেওঁলোকে তলত দিয়া কথাখিনি আমেৰিকান দূতাবাস বাকু আমেৰিকান নাগৰিক সেৱা ইউনিটলৈ BakuACS@state.govত প্ৰেৰণ কৰিব লাগে । নাম, জন্মৰ তাৰিখ, পাছপ’ৰ্টৰ তথ্য (ইছ্যু/ম্যাদ উকলি যোৱাৰ সংখ্যা আৰু তাৰিখ), সীমান্ত পাৰ হোৱা আৰু পাছপ’ৰ্টৰ বায়’ডাটা পৃষ্ঠাৰ ফটো ।

আমেৰিকান নাগৰিকে আফগানিস্তান, ইৰাক, পাকিস্তান-ইৰাণ সীমান্ত অঞ্চললৈ যাত্ৰা কৰা উচিত নহয় । ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ সৈতে আমেৰিকা চৰকাৰৰ কূটনৈতিক বা কনছুলাৰ সম্পৰ্ক নাই । তেহৰাণত থকা নিজৰ দূতাবাসৰ জৰিয়তে কাম কৰা ছুইজাৰলেণ্ড চৰকাৰে ইৰাণত আমেৰিকাৰ স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষা শক্তি হিচাপে কাম কৰে ।

