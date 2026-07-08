কুৱেইটৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্সক এছ জয়শংকৰৰ সাক্ষাৎ, দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা
আমেৰিকা-ইৰাণৰ মাজৰ সংঘাতৰ অন্ত পেলাবলৈ স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে উপসাগৰীয় দেশসমূহ ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে৷
By PTI
Published : July 8, 2026 at 11:59 PM IST
কুৱেইট চহৰ: সম্প্ৰতি কুৱেইট ভ্ৰমণত ব্যস্ত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ ৷ কুৱেইটৰ ক্ৰাউন প্ৰিন্স শ্বেখ চাবাহ আল খালেদ আল ছাবাহৰ সৈতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জয়শংকৰে বুধবাৰে এক আলোচনাত মিলিত হয় । দুয়োগৰাকী নেতাই বিভিন্ন খণ্ডত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ লগতে পশ্চিম এছিয়াৰ উন্নয়নৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত জয়শংকৰে কয় যে তেওঁ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ হৈ ক্ৰাউন প্ৰিন্সক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ।
Privileged to call on Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah of Kuwait this morning. Conveyed warm greetings of PM @narendramodi.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 8, 2026
Deeply appreciate his commitment to take forward our bilateral cooperation. Thank him for his sharing of perspectives on… pic.twitter.com/DFpeiQE1dr
মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ দ্বি-পাক্ষিক সহযোগিতাক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰিন্সে গ্ৰহণ কৰা সংকল্পৰ মই শলাগ লৈছো । উপসাগৰীয় অঞ্চলসমূহৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ প্ৰকাশ কৰা মতামতৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছো ।’’
আনহাতে, কুৱেইটৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে এক্সত এক পোষ্টত উল্লেখ কৰিছে যে দুয়োখন নেতাই দুয়োখন দেশৰ মাজত ঐতিহাসিক সম্পৰ্ক আৰু বিভিন্ন খণ্ডত পাৰস্পৰিক সহযোগিতা বৃদ্ধিৰ উপায়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে।
استقبل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حفظه الله، اليوم معالي وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند الصديقة، الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.— وزارة الخارجية (@MOFAKuwait) July 8, 2026
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التاريخية التي تجمع دولة الكويت… pic.twitter.com/O1Kqh8EN9G
এছ জয়শংকৰে কুৱেইটৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী শ্বেখ জাৰাহ জাবেৰ আল আহমদ আল ছাবাহকো সাক্ষাৎ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপসাগৰীয় অঞ্চলত হোৱা সংঘাতৰ ফলত অঞ্চলটো আৰু ইয়াৰ কাষৰীয় অঞ্চলসমূহত কিদৰে প্ৰভাৱ পৰে, সেই বিষয়তো দুয়োগৰাকীয়ে আলোচনা কৰে । লগতে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ কল্যাণ সাধনৰ বাবে কুৱেইটৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সৰ এটা পোষ্টত এনেদৰে কয়, ‘‘আমি শক্তি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্ৰতিৰক্ষা, প্ৰযুক্তি, খাদ্য সুৰক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সহযোগিতাৰ যৌথ মূল্যায়ন কৰিলোঁ । আমি নিশ্চিত যে ভৱিষ্যতেও আমাৰ কৌশলগত অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী হৈ থাকিব ।’’
কুৱেইটৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা শক্তিশালী আৰু বিকাশৰ উপায়ৰ বিষয়ে এই বৈঠকত আলোচনা কৰে ।মন্ত্ৰালয়ে উল্লেখ কৰে যে দুয়োখন দেশে শেহতীয়া আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰিস্থিতিৰ বিষয়েও আলোচনা কৰে ।
কুৱেইটৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে জয়শংকৰ আৰু তেওঁৰ সহযোগী প্ৰতিনিধি দলৰ সন্মানাৰ্থে দুপৰীয়াৰ আহাৰৰো আয়োজন কৰে ।জয়শংকৰে কুৱেইটৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেইখ আহমদ আব্দুল্লাহ আল আহমদ আল ছাবাহক সাক্ষাৎ কৰি প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলৰ কল্যাণ আৰু মংগলৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কৰা সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ভাৰত আৰু কুৱেইটৰ মাজত শক্তিশালী আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে লাভজনক সহযোগিতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৃষ্টিভংগী আদৰণীয় ।
ইয়াৰোপৰি জয়শংকৰে কুৱেইটৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আব্দুল্লা আলী আল-ছালেম আল-ছাবাহকো সাক্ষাৎ কৰে ৷ দুয়োগৰাকী নেতাই প্ৰতিৰক্ষা আৰু সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বিষয়ত আলোচনা কৰে ।
বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, ‘‘কুৱেইটৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আব্দুল্লা আলী আব্দুল্লা আল-ছালেম আল-ছাবাহৰ সাক্ষাৎ লাভ কৰি আনন্দিত হৈছো । প্ৰতিৰক্ষা উদ্যোগ আৰু সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ।’’
দেশৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী জয়শংকৰে কুৱেইটত থকা প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলক সাক্ষাৎ কৰি দুয়োখন দেশৰ মাজৰ বন্ধুত্ব শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ ভূমিকাৰ শলাগ লয় ।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে কুৱেইটত উপস্থিত হোৱা ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰক কুৱেইটৰ উপ-বিদেশ মন্ত্ৰী হামাদ চুলেমান মাছান আল-মাছানে বিমানবন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনায় । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৫-১০ জুলাইলৈ কাটাৰ, বাহৰেইন, কুৱেইট আৰু ওমান ভ্ৰমণৰ কাৰ্যসূচীৰে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ পৰা ৰাওনা হৈছে ৷
আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত হোৱা সংঘাতৰ অন্ত পেলোৱাৰ লক্ষ্যৰে স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ পিছত পশ্চিম এছিয়াৰ পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ মাজতে উপসাগৰীয় দেশসমূহ ভ্ৰমণৰ লক্ষ্যৰে ভাৰতৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে ৷
লগতে পঢ়ক: ইণ্ডোনেছিয়াৰ ১০০০ বছৰীয়া মন্দিৰ দৰ্শন প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ