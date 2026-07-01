ভাৰতলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি, বুধবাৰে সন্ধিয়া অৱতৰণ কৰিব দিল্লীত

ভাৰতলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি, বুধবাৰে সন্ধিয়া অৱতৰণ কৰিব দিল্লীত
প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিয়ে আগবঢ়োৱা আপডেটেড ‘ফ্ৰী এণ্ড অ’পেন ইণ্ডো-পেচিফিক (এফ অ’ আই পি)’ক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত এক অপৰিহাৰ্য অংশীদাৰ ।
By ANI
Published : July 1, 2026 at 7:18 AM IST
নতুন দিল্লী: তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বুধবাৰে সন্ধিয়া ভাৰতত উপস্থিত হ’ব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই টাকাইচি ৷ ১ জুলাইৰ পৰা ৩ জুলাইলৈ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে ৰাজধানী দিল্লীত উপস্থিত হ’বলগীয়া টাকাইচিৰ কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত এয়া প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ভাৰত ভ্ৰমণ । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মতে, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
টাকাইচিৰ ভাৰত ভ্ৰমণে বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ সুযোগ বৃদ্ধি কৰিব, অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰিব আৰু অৰ্ধপৰিবাহী আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ দৰে ক্ষেত্ৰত স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাত শক্তি যোগাব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
কূটনৈতিক সূত্ৰই জনোৱা মতে, এই ভ্ৰমণৰ সময়ত সামুদ্ৰিক নিৰাপত্তা বৃদ্ধি, প্ৰতিৰক্ষা টেক সহযোগিতা আৰু বংগোপসাগৰ আৰু উত্তৰ-পূব ভাৰতক সংযোগ কৰা "ঔদ্যোগিক মূল্য শৃংখল" গঢ়ি তোলাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ।
Semiconductors, AI, and Indo-Pacific security: Japanese PM Sanae Takaichi to arrive in Delhi for 16th Annual Summit— ANI Digital (@ani_digital) July 1, 2026
Read @ANI Story |https://t.co/A2rMDIMTXT#japan #Semiconductors #PMSanaeTakaichi pic.twitter.com/GMzaMEQNm6
১৬ সংখ্যক ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনত জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণে দুয়োপক্ষকে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাৰ সম্পূৰ্ণ বৰ্ণালী পৰ্যালোচনা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ লগতে পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ আঞ্চলিক আৰু বিশ্বব্যাপী বিষয়সমূহৰ ওপৰত মত বিনিময়ৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ।
২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত ভাৰত-জাপান বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ টকিঅ’ ভ্ৰমণৰ পিছত টাকাইচিৰ এই ভ্ৰমণে ভাৰত-জাপান বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক বৃদ্ধিৰ বাবে দুয়োখন দেশৰ দায়বদ্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
ভাৰত-জাপান ব্যৱসায়িক মঞ্চৰ বৈঠকতো অংশগ্ৰহণ কৰিব টাকাইচিয়ে । সূত্ৰসমূহে কয় যে এআই সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত ঘোষণা হ’ব পাৰে ৷ প্ৰস্তাৱসমূহৰ ভিতৰত ওড়িশাত বৃহৎ পৰিসৰৰ সেউজ এমোনিয়া প্ৰকল্প, জৈৱ গেছ সহযোগিতা শক্তিশালী কৰা, আৰু পাৱাৰ এছিয়াৰ জৰিয়তে আঞ্চলিক স্থিতিস্থাপকতাক প্ৰসাৰ কৰা আদিও অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
এক সূত্ৰই জনোৱা মতে, "এই ভ্ৰমণৰ লক্ষ্য হৈছে বিনিয়োগ আৰু উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে অৰ্থনৈতিক বিকাশ বৃদ্ধি কৰা । অৰ্ধপৰিবাহী আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ দৰে ক্ষেত্ৰত স্থিতিস্থাপক যোগান শৃংখল গঢ়ি তোলাকে ধৰি অৰ্থনৈতিক সুৰক্ষা শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব ।"
প্ৰত্যাশিত চুক্তিৰ ভিতৰত বাৰ্ষিক শীৰ্ষ সন্মিলনৰ ওপৰত যৌথ বিবৃতি, শক্তিৰ স্থিতিস্থাপকতা, আৰু এআই, ঔষধ, বেটাৰী, আৰু জটিল খনিজ পদাৰ্থৰ দৰে খণ্ডসমূহ সামৰি লোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তিসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । ভাৰত আৰু জাপানে ২০১৪ চনত বিশেষ কৌশলগত আৰু বিশ্বব্যাপী অংশীদাৰিত্বলৈ সম্পৰ্ক উন্নীত কৰে ।
সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, যোৱা আগষ্ট মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জাপান ভ্ৰমণে আগন্তুক দশকৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল ৷ য’ত নিৰাপত্তা, অৰ্থনীতি, বিনিয়োগ, উদ্ভাৱন আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময়ক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছিল ।
তেওঁলোকে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী টাকাইচিয়ে আগবঢ়োৱা আপডেটেড ‘ফ্ৰী এণ্ড অ’পেন ইণ্ডো-পেচিফিক (এফ অ’ আই পি)’ক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত এক অপৰিহাৰ্য অংশীদাৰ । দুয়োখন দেশে আইনী শাসনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আন্তৰ্জাতিক ব্যৱস্থাক প্ৰসাৰিত কৰিব বিচাৰে ।
লগতে পঢ়ক: প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে অপৰাধমূলক আইন ৰূপায়ণ: দেশৰ ভিতৰত শীৰ্ষত অসমসহ ৫ ৰাজ্য