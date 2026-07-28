ETV Bharat / international

৭.১ ৰিখটাৰ স্কেলত কঁপি উঠিল জাপান

জাপানৰ কিউছুৰ কুমামোটোত ভয়ংকৰ চুনামি অহাৰ সম্ভাৱনা, বৰ ভূমিকম্পৰ পাছতে সতৰ্কতা জাৰি প্ৰশাসনৰ ৷

Japan Earthquake
বৰ ভূমিকম্পত কঁপি উঠিল জাপান (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পই জোকাৰি গ'ল জাপানত ৷ মঙলবাৰে জাপানৰ দক্ষিণৰ মূল দ্বীপ কিউছুৰ কুমামোটোত অহা ৭.১ ৰিখটাৰ স্কেল প্ৰাবল্যত অহা বৰ ভূমিকম্পত বিস্তৰ ক্ষতি হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে ৷ জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাই জনোৱা মতে, ভূমিকম্পৰ কেন্দ্ৰবিন্দু সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ১০ কিলোমিটাৰ গভীৰতাত আছিল ।

ইফালে বৰ ভূমিকম্পৰ পাছতে চুনামিৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে ৷ ইফালে এক মিটাৰ উচ্চতা পৰ্যন্ত সাগৰীয় ঢৌৰ অহা সম্ভাৱনা আছে বুলি সতৰ্কতা প্ৰদান কৰিছে জাপানৰ কৰ্তৃপক্ষই ৷ ইতিমধে প্ৰশাসনে উপকূলীয় অঞ্চলৰ বাসিন্দাসকলক সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱাৰ লগতে উচ্চ স্থানলৈ স্থানান্তৰিত কৰিছে স্থানীয় লোকক ৷

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এক্সত উল্লেখ কৰে, "ক্ষয়-ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভত পৰিস্থিতিৰ শীঘ্ৰে মূল্যায়ন কৰিবলৈ কৰ্তৃপক্ষক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । চৰকাৰে সকলো কৰ্তৃপক্ষক সকলোতকৈ বেছি মানৱ জীৱনক অগ্ৰাধিকাৰ দিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে আৰু জৰুৰীকালিন দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো সময় নষ্ট নকৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।"

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে কয়, "জাপান চৰকাৰে জাপানৰ দক্ষিণ কিউছু দ্বীপত থকা কুমামোটো, নাগাছাকি, কাগোছিমা, ফুকুওকা, চাগা, অইটা আৰু মিয়াজাকি প্ৰিফেকচাৰৰ বাবে জৰুৰীকালিন অৱস্থা ঘোষণা কৰা হৈছে ৷"

মঙলবাৰে জাপানৰ দক্ষিণৰ মূল দ্বীপ কিউছুৰ কুমামোটো হোৱা বৰ ভূইকঁপত কিমানজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে সেই বিষয়ে বৰ্তমানো জানিব পৰা হোৱ নাই ৷ উল্লেখ্য যে, ২৫ জুনত উত্তৰ জাপানত ৭.২ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই জোকাৰি গৈছিল ৷ ইফালে কিউছুত ২০১৬ চনত কুমামোটো ভয়ংকৰ ভূমিকম্পত ৫০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, প্ৰায় ১৮০০ লোক আহত হৈছিল ৷

লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাৰ কনছুলেটকে ধৰি একাধিক বিস্ফোৰণে জোকাৰি গ’ল ইৰাকক

TAGGED:

জাপানত বৰ ভূমিকম্প
চুনামি
কিউছুৰ কুমামোটো
ETV BHARAT ASSAM
JAPAN EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.