ETV Bharat / international

পুৱাতেই ৭ প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি, জনতাক সতৰ্ক হ’বলৈ নিৰ্দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ

নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৭ ৷ ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ৷

Japan hit by magnitude 7 earthquake
ভূমিকম্প (প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি) (ANI)
author img

By ANI

Published : June 25, 2026 at 7:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

টকিঅ’: জাপানত প্ৰলয়ংকৰী ভূমিকম্প ৷ নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজীয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ৰিখটাৰ স্কেলত এই ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল ৭ ৷ এক্সত এটা পোষ্টত এনচিএছে কয়, "ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য: ৭.০, সময়: ২৫/০৬/২০২৬ পুৱা ৪ বজাত (আইএছটি), অক্ষাংশ: ৪০.০৯৬ উত্তৰ, দ্ৰাঘিমাংশ: ১৪২.৩৬৬ পূব, গভীৰতা: ৬৪ কিলোমিটাৰ, স্থান: উত্তৰ প্ৰশান্ত মহাসাগৰ ।"

জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানাই তাকাইচিয়ে বৃহস্পতিবাৰে ইৱাটে প্ৰিফেকচাৰৰ উপকূলত ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু থকা ভূমিকম্প সংঘটিত হোৱাৰ পিছত নাগৰিকসকলক সজাগ হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে, আৰু আওমোৰি প্ৰিফেকচাৰৰ হাছিকামি চহৰত সৰ্বোচ্চ ৬ প্ৰাবল্যৰ ঊৰ্ধৰ ভূমিকম্পৰ তীব্ৰতাৰে প্ৰবল জোকাৰণি দেখা যায় ।

তাকাইচিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয় আৰু সংস্থাসমূহক জনসাধাৰণক উদ্ধাৰ কৰা আৰু ক্ষতিৰ সন্দৰ্ভত সময়মতে সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ লগতে ছুনামীৰ কোনো চিন্তা নাই বুলি কয় ।

‘‘আজি পুৱা প্ৰায় ৭:৩০ বজাত (স্থানীয় সময়) ইৱাটে প্ৰিফেকচাৰৰ উপকূলৰ ওচৰত ইয়াৰ ভূমিকম্পৰ সৈতে এটা ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, আৰু আওমোৰি প্ৰিফেকচাৰৰ হাছিকামি টাউনত সৰ্বোচ্চ ৬-ঊৰ্ধৰ ভূমিকম্পৰ প্ৰবল জোকাৰণি দেখা যায় । ছুনামীক লৈ কোনো চিন্তা নাই ৷’’ এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত কয় তাকাইচিয়ে ।

‘‘যিবোৰ অঞ্চলত জোকাৰণি প্ৰচণ্ড আছিল, সেইবোৰ অঞ্চলৰ জনতালৈ মই অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে একেধৰণৰ তীব্ৰ ভূমিকম্পৰ সম্ভাৱনাৰ বাবে সজাগ হৈ থাকিব । এতিয়াৰ পৰা মই বিশদ প্ৰতিবেদন লাভ কৰিম আৰু দুৰ্যোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি ল’ম ।’’ তাকাইচিয়ে কয় ৷

টকিঅ’তো মৃদু ভূমিকম্প অনুভৱ কৰা হৈছে বুলি দ্য জাপান টাইমছত প্ৰকাশ পাইছে । ৬ ৰ ঊৰ্ধৰ ভূমিকম্পৰ সময়ত যেতিয়া মানুহে কেৱল চুচৰি যাব পাৰে আৰু ভূমিকম্পৰ সময়ত খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে । জাপান বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ মতে, অসুৰক্ষিত আচবাব উফৰি পৰিব এনে ভূমিকম্পৰ ফলত ।

ভূমিকম্পক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে গঠন কৰিছে টাস্ক ফ’ৰ্চ । তাকাইচিয়ে কয়, ‘‘ভূমিকম্পৰ লগে লগে চৰকাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সংকট ব্যৱস্থাপনা কেন্দ্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সঁহাৰি কক্ষ স্থাপন কৰি সংশ্লিষ্ট মন্ত্ৰালয় আৰু সংস্থাসমূহৰ পৰা সঞ্চালক প্ৰধান পৰ্যায়ত জৰুৰীকালীন টাস্ক ফ’ৰ্চ আহ্বান কৰে আৰু মোৰ নিৰ্দেশনাৰ ভিত্তিত ক্ষতিৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন, উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যৰ প্ৰচেষ্টা, আৰু সময়মতে আৰু যোগান ধৰাৰ দৰে সঁহাৰিৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ জনসাধাৰণক সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰা ।’’

লগতে পঢ়ক: আগন্তুক এসপ্তাহত অসমকে ধৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ আগজাননী

TAGGED:

ভূমিকম্প
জাপান
ছানাই তাকাইচি
নেচনেল চেণ্টাৰ ফৰ ছিজম’লজী
JAPAN EARTHQUAKE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.