বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা দিৱসত হিন্দু ধৰ্মগ্ৰন্থ পাঠ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ জামাত নেতাৰ

বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা দিৱসত পাঠ কৰিব নোৱাৰিব শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা । এক নিৰ্দেশনাৰ পিছতে সৰৱ হিন্দু সংগঠন ।

Jamaat Leader instructed not to recite Hindu Scripture at Bangladesh Independence Day Event
বাংলাদেশৰ স্বাধীনতা দিৱসত হিন্দু ধৰ্মগ্ৰন্থ পাঠ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ জামাত নেতাৰ (ETV Bharat Assam)
By ANI

Published : March 27, 2026 at 7:15 PM IST

ঢাকা: ২০২৬ চনৰ ২৬ মাৰ্চত বাংলাদেশৰ ৫৬ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উপলক্ষে তনোৰ উপ-জিলাত চৰকাৰীভাৱে আয়োজিত এক কাৰ্যসূচীৰ সময়ত ৰাজশ্বাহী-১ (তানোৰে-গোদাগৰী), আৰু বাংলাদেশৰ নায়েব-ই-আমীৰে হিন্দুসকলৰ পবিত্ৰ ধৰ্মগ্ৰন্থ শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা পাঠ কৰাত কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

এই নিৰ্দেশনাৰ বিৰুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধৰ মনোভাৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বাংলাদেশ ৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু গ্ৰেণ্ড এলায়েন্সে গভীৰ নিন্দা, ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে । সমগ্ৰ দেশখনতে স্বাধীনতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় দিৱস উপলক্ষে ৰাজকীয় কাৰ্যক্ৰমসমূহত আৰম্ভণি ধৰ্মগ্ৰন্থ পাঠেৰে কৰাৰ এক প্ৰথা আছে ।

পবিত্ৰ কোৰাণ পাঠৰ লগতে শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাৰ অধ্যায়ো পাঠ কৰাতো পৰম্পৰা হিচাপে গণ্য কৰা হয় । কিন্তু সাংসদ প্ৰফেচাৰ মুজিবুৰ ৰহমান আৰু নায়েব-ই-আমীৰে কঠিতভাৱে শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা পাঠ নকৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই কাৰ্যক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিয়াৰ লগতে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা হৈছে ।

শুকুৰবাৰে পুৱা সংবাদমাধ্যমলৈ প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত মহাসচিব ডাঃ মৃত্যুঞ্জয় কুমাৰ ৰায়ৰ নেতৃত্বাধীন সংগঠনে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজকীয় সমাৰোহত কেনেকৈ এনে নিৰ্দেশ দিব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । তেওঁ কৰ্তৃপক্ষক ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ দাবী উত্থাপন কৰে । কোৱা হৈছে যে এই নিৰ্দেশ উপ-জিলা নিৰ্বাহী অধিকাৰীক দিয়া হৈছে । কিন্তু উপ-জিলা নিৰ্বাহী অধিকাৰী নাইমা খানৰ প্ৰয়াসতে শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাৰ পাঠেৰে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যক্ৰম সফলভাৱে সম্পন্ন হয় । সংগঠনটোৱে ইউ এন অ' নাইমা খানক কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

লগতে সংগঠনটোৱে বিষয়টোৰ সৈতে জড়িত বিষয়াৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰি নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ দ্বাৰা এনেধৰণৰ ভেদভাৱপূৰ্ণ আৰু সাম্প্ৰদায়িক ব্যৱহাৰ তথা নিয়ম-নীতিৰ অৱহেলাৰ বাবে প্ৰত্যুত্তৰ দাবী কৰে । তেওঁলোকে বাংলাদেশ জামাত-ই-ইছলামীৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক উচিত তদন্ত কৰাৰ আহ্বান জনায় ।

