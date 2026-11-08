ETV Bharat / international

গাডী আইজেনক’ট ইজৰাইলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা; ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিছে চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ

দেওবাৰে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে বিয়লি ৫ বজাত আইজেনক’টক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাব ।

Israel's president taps opposition candidate Gadi Eisenkot to form new government; another setback for Netanyahu
ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগৰ সৈতে গাডী আইজেনক’ট (Gadi Eisenkot/X)
author img

By PTI

Published : November 8, 2026 at 7:28 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জেৰুজালেম : ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ঠাইত বিৰোধী ব্যক্তি গাডী আইজেনক’টে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ কৰে ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দায়িত্ব কাক দিব ? শেহতীয়া খবৰ মতে, ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে গাডী আইজেনক’টক চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, যিটো পদক্ষেপক প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৰ বাবে এক ডাঙৰ বিপৰ্যয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে শনিবাৰে নিশা কয় যে তেওঁ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী গাডী আইজেনক’টক ২৭ অক্টোবৰৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰথম সুযোগ দিয়া হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন সামৰিক মুৰব্বী আইজেনক’টে নেতানিয়াহুৰ মূল প্ৰত্যাহ্বানকাৰী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুক উৎখাত কৰিব বিচৰা দলৰ এটা গোটৰ নেতৃত্ব দিছিল । অৱশ্যে নিৰ্বাচনত আইজেনক’ট বা নেতানিয়াহুৱেও স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ।

ইফালে এই সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনাৰ সময়ত ইজৰাইলৰ প্ৰায়বোৰ ডাঙৰ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে আইজেনক’টক নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দায়িত্ব দিয়া উচিত বুলি পৰামৰ্শ দিছিল ।

মন কৰিবলগীয়া যে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৬১ জন সাংসদৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । গাডী আইজেনক’টৰ মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থন ছটা দলৰ ৬৭ জন সাংসদ আছে । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সমৰ্থন মাত্ৰ ৪৬ জন সাংসদ আছে, যিটো সংখ্যাগৰিষ্ঠতাতকৈ বহু কম । ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰথম সুযোগ নিদিলে ।

  • হাৰ্জগে কি ক’লে ?

বৃহস্পতিবাৰে হাৰ্জগে কয় যে আলোচনাৰ ফলাফল স্পষ্ট যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আইনৰ অধীনত মোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছে যে কাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ব্যক্তিগতভাৱে দলৰ একাংশ নেতাৰ সৈতে আলোচনা কৰি মই এই কথা প্ৰত্যক্ষ আৰু ক্ষীপ্ৰতাৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’

  • আইজেনক’টে কি ক’লে ?

আইজেনক’টৰ ইয়াশ্বাৰ দলে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ইজৰাইলৰ নাগৰিকে পৰিৱৰ্তন বাছি লৈছে আৰু বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহু আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইজৰাইলৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছিল ।

লগতে পঢ়ক : ৰাছিয়া-ইউক্ৰেইনৰ মাজত এখন সুন্দৰ চুক্তি হ’ব ! আশাবাদী ট্ৰাম্প

TAGGED:

ইজৰাইলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী
ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগ
GADI EISENKOT FORM NEW GOVERNMENT
ইজৰাইলৰ ৰাজনীতিৰ পৰিৱৰ্তন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.