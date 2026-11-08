গাডী আইজেনক’ট ইজৰাইলৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা; ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে দিছে চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ
দেওবাৰে ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে বিয়লি ৫ বজাত আইজেনক’টক চৰকাৰ গঠনৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে আমন্ত্ৰণ জনাব ।
By PTI
Published : November 8, 2026 at 7:28 AM IST
জেৰুজালেম : ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ ঠাইত বিৰোধী ব্যক্তি গাডী আইজেনক’টে যথেষ্ট সংখ্যক ভোট লাভ কৰে ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দায়িত্ব কাক দিব ? শেহতীয়া খবৰ মতে, ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে গাডী আইজেনক’টক চৰকাৰ গঠনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিছে । ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁ সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা প্ৰমাণ কৰিব লাগিব, যিটো পদক্ষেপক প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুৰ বাবে এক ডাঙৰ বিপৰ্যয় বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।
ইজৰাইলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আইজাক হাৰ্জগে শনিবাৰে নিশা কয় যে তেওঁ বিৰোধী প্ৰাৰ্থী গাডী আইজেনক’টক ২৭ অক্টোবৰৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰথম সুযোগ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, প্ৰাক্তন সামৰিক মুৰব্বী আইজেনক’টে নেতানিয়াহুৰ মূল প্ৰত্যাহ্বানকাৰী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল, ইজৰাইলৰ আটাইতকৈ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহুক উৎখাত কৰিব বিচৰা দলৰ এটা গোটৰ নেতৃত্ব দিছিল । অৱশ্যে নিৰ্বাচনত আইজেনক’ট বা নেতানিয়াহুৱেও স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ।
After being tasked by Israeli President Isaac Herzog with forming a government, Yashar party chairman Gadi Eisenkot tweets, "Now is the time to form a national emergency government. I will do everything to ensure that we are worthy." (Source: Gadi Eisenkot/X) https://t.co/FU185kgDWE— ANI (@ANI) November 8, 2026
ইফালে এই সপ্তাহত ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ সৈতে দীঘলীয়া আলোচনাৰ সময়ত ইজৰাইলৰ প্ৰায়বোৰ ডাঙৰ দলৰ প্ৰতিনিধিয়ে আইজেনক’টক নতুন চৰকাৰ গঠনৰ দায়িত্ব দিয়া উচিত বুলি পৰামৰ্শ দিছিল ।
মন কৰিবলগীয়া যে, চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৬১ জন সাংসদৰ সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন । গাডী আইজেনক’টৰ মিত্ৰজোঁটৰ সমৰ্থন ছটা দলৰ ৬৭ জন সাংসদ আছে । ইফালে প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুৰ সমৰ্থন মাত্ৰ ৪৬ জন সাংসদ আছে, যিটো সংখ্যাগৰিষ্ঠতাতকৈ বহু কম । ফলস্বৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেওঁক চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰথম সুযোগ নিদিলে ।
- হাৰ্জগে কি ক’লে ?
বৃহস্পতিবাৰে হাৰ্জগে কয় যে আলোচনাৰ ফলাফল স্পষ্ট যেন লাগিব পাৰে, কিন্তু আইনৰ অধীনত মোৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ অধিকাৰ আছে যে কাৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ব্যক্তিগতভাৱে দলৰ একাংশ নেতাৰ সৈতে আলোচনা কৰি মই এই কথা প্ৰত্যক্ষ আৰু ক্ষীপ্ৰতাৰে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।’’
- আইজেনক’টে কি ক’লে ?
আইজেনক’টৰ ইয়াশ্বাৰ দলে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ইজৰাইলৰ নাগৰিকে পৰিৱৰ্তন বাছি লৈছে আৰু বিদায়ী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতানিয়াহু আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণ অনাস্থা প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইজৰাইলৰ সকলো নাগৰিকৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ শীঘ্ৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জৰুৰীকালীন চৰকাৰ গঠনৰ দাবী জনাইছিল ।