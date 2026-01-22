ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত গাজাত ৩ সাংবাদিক নিহত
নিহতসকলৰ ভিতৰত এ এফ পিৰ এজন স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকো আছে । সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ ফটো সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ সময়তে ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ কৰে ।
Published : January 22, 2026 at 12:32 PM IST
গাজা : গাজাত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । বুধবাৰে ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত ৩ গৰাকী সাংবাদিক নিহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । গাজা প্ৰশাসনৰ মতে নিহতসকলৰ ভিতৰত এজন এ এফ পিৰ স্বতন্ত্ৰ সাংবাদিকো আছে । অৱশ্যে সেনাই নিহতসকল ড্ৰোণ পৰিচালনা কৰা সন্দেহযুক্ত লোক বুলি দাবী কৰিছে । ১০ অক্টোবৰৰ পৰা গাজাত আমেৰিকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত ইজৰাইল বাহিনী আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধ বহুলাংশে বন্ধ হৈ পৰিছে যদিও দুয়োপক্ষই সঘনাই যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
এক বিবৃতিত নাগৰিক প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে কয় যে গাজা চহৰৰ দক্ষিণ-পশ্চিমে আল-জাহৰা অঞ্চলত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত ৩ গৰাকী সাংবাদিক নিহত হয় । নিহতসকল হৈছে ক্ৰমে মহম্মদ চালাহ কাষ্টা, আব্দুল ৰৌফ শ্বাট আৰু আনাছ ঘনেইম । শ্বাটে এ এফ পিত নিয়মিতভাৱে ফটো আৰু ভিডিঅ' সাংবাদিক হিচাপে অৰিহণা যোগাইছিল যদিও এই আক্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ সংস্থাটোৰ বাবে কোনো বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা নাছিল ।
এক বিবৃতিত এ এফ পিয়ে কয় যে শ্বাটক হেৰুৱাই সংস্থাটো শোকস্তব্ধ । তেওঁক এজন সদয় সহকৰ্মী, নম্ৰ আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ সাংবাদিক হিচাপে স্মৰণ কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছে । এ এফ পিয়ে তেওঁৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ আৰু স্বচ্ছ তদন্তৰ দাবী জনাইছে ।
সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে বিগত দুবছৰত গাজাত বহু স্থানীয় সাংবাদিকক হত্যা কৰা হৈছে যদিও বিদেশী সাংবাদিকসকলে মুক্তভাৱে ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ বিপৰীতে ইজৰাইলী সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে সেনাই মধ্য গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছৰ সৈতে জড়িত ড্ৰোণ পৰিচালনা কৰা কেইবাজনো সন্দেহযুক্ত লোকক চিনাক্ত কৰিছে ।
বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ড্ৰোণখনে সেনাৰ প্ৰতি যি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছিল, তাৰ বাবে (ইজৰাইলৰ সেনাই) ড্ৰোণখন সক্ৰিয় কৰা সন্দেহযুক্ত লোকসকলক আক্ৰমণ কৰিছে ।
ইফালে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে সাংবাদিকসকলে ড্ৰোণ ব্যৱহাৰ কৰি গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজিপ্তৰ সাহায্য সমিতিৰ দ্বাৰা সাহায্য বিতৰণৰ ফটো তুলি থকাৰ সময়তে তেওঁলোকৰ লগত থকা এখন বাহনক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল । ইজিপ্তৰ সাহায্য সংস্থাটোৱে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকৰ এখন বাহনক ইজৰাইলে লক্ষ্য কৰি লৈছিল আৰু তাত ৩ জন লোকৰ মৃত্যু হয় ।
গাজা ষ্ট্ৰিপত ইজিপ্তৰ সাহায্য সমিতিৰ মুখপাত্ৰ মহম্মদ মনছুৰে কয় যে লোককেইজনে নেটজাৰিম শিবিৰৰ দৃশ্যগ্ৰহণ কৰি থকাৰ সময়তে ইজৰাইলৰ সেনাই বাহনখনক লক্ষ্য কৰি লৈছিল ।
এ এফ পিৰ ফুটেজত দেখা গৈছে যে বাহনখন জ্বলি গৈছে । আনহাতে মুকলি স্থানত পৰি আছে মানুহৰ দেহৰ অৱশিষ্ট । ইফালে হামাছে এই আক্ৰমণক যুদ্ধবিৰতি চুক্তিৰ স্পষ্ট উলংঘাৰ বিপজ্জনক বৃদ্ধি বুলি অভিহিত কৰিছে । পেলেষ্টাইনী সাংবাদিক ছিণ্ডিকেটে ইয়াক ইজৰাইলী বেদখলকাৰীয়ে ইচ্ছাকৃতভাৱে পেলেষ্টাইনী সাংবাদিকক লক্ষ্য কৰি লোৱা পদ্ধতিগত আৰু ইচ্ছাকৃত নীতিৰ অংশ বুলি গৰিহণা দিছে ।
হামাছৰ কৰ্তৃত্বত কাম কৰা গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পিছৰে পৰা গাজাত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে কমেও ৪৬৬ গৰাকী পেলেষ্টাইনীক হত্যা কৰিছে ।
ইজৰাইলৰ সেনাই দাবী কৰা মতে একে সময়ছোৱাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে ৩ জোৱানক হত্যা কৰিছে । গাজাৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে বুধবাৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত আৰু ৮ গৰাকী পেলেষ্টাইনী লোকো নিহত হৈছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ পৰ্যবেক্ষণ সংস্থা ৰিপ'ৰ্টাৰ্ছ উইদাউট বৰ্ডাৰছ (আৰ এছ এফ)-এ শ্বাট আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে । ইফালে কমিটি টু প্ৰটেক্ট জাৰ্ণেলিষ্টছ (চি পি জে)এ কয় যে তেওঁলোক আতংকিত ।
আৰ এছ এফৰ প্ৰতিনিধি মাৰ্টিন ৰ'ক্সৰ উদ্ধৃতিৰে এক বিবৃতিত কোৱা হৈছে, "যিসকল সাংবাদিকক তেওঁলোকৰ সঁজুলিৰ দ্বাৰা চিনাক্ত কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকৰ ওপৰত কৰা এই আক্ৰমণে যুদ্ধ অপৰাধৰ ৰূপ ল'ব পাৰে ।" আৰ এছ এফয়ে জনোৱা মতে ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত গাজাত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে কমেও ২৯ গৰাকী পেলেষ্টাইনী সাংবাদিকক হত্যা কৰিছে ।
