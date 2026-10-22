মোদীলৈ নেতান্যাহুৰ ফোন, ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱসলৈ আমন্ত্ৰণ
নেতান্যাহুৱে মোদীক ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷
Published : October 22, 2026 at 8:34 PM IST
নতুন দিল্লী: ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে বৃহস্পতিবাৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত মিলিত হয় ৷ নেতান্যাহুৱে মোদীক ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপনত উপস্থিত থাকিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ৷
এই টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ পাছতে নেতান্যাহুৱে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি লিখে- ‘‘মোৰ বন্ধু , ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে কথা পাতিলোঁ ৷ ইজৰাইলৰ স্বাধীনতা দিৱসত এজন সাহসী ভাৰতীয় পাইলটৰ সৈতে অগ্নিশিখা প্ৰজ্বলনৰ বাবে মোদীক আমন্ত্ৰণ জনাওঁ ৷’’
Received a phone call from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed the sustained momentum in our bilateral ties and reaffirmed our commitment to further strengthening our partnership. We also exchanged views on recent developments in West Asia and underscored the urgent need to restore peace and stability in the region. @netanyahu— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
‘‘মোদীয়ে মোক আমন্ত্ৰণৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই কয় যে ভাৰত আৰু ইজৰাইলে একেলগে স্থল আৰু আকাশত সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি আছে । আমাৰ শক্তিশালী, দশক দশক পুৰণি সম্পৰ্ককো তেওঁ প্ৰশংসা কৰিছিল ।’’ নেতান্যাহুৱে লগতে উল্লেখ কৰে ৷
Received a phone call from Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. We reviewed the sustained momentum in our bilateral ties and reaffirmed our commitment to further strengthening our partnership. We also exchanged views on recent developments in West Asia and underscored the urgent need to restore peace and stability in the region. @netanyahu— Narendra Modi (@narendramodi) October 22, 2026
ইফালে বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ সৈতে বাৰ্তালাপৰ পাছত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সত এটা পোষ্ট কৰি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ৷ নিজৰ পোষ্টত মোদীয়ে কয়, ‘‘ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ পৰা ফোন কল আহিল । আমি আমাৰ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ স্থায়ী গতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু আমাৰ অংশীদাৰিত্ব আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পুনৰ দৃঢ় কৰিলোঁ । আমি পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ ওপৰতো মত বিনিময় কৰিলোঁ আৰু অঞ্চলটোত শান্তি আৰু স্থিতিশীলতা পুনৰুদ্ধাৰৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিলোঁ ।’’
STORY | PM Modi receives call from Israel PM Netanyahu; discusses West Asia Prime Minister Narendra Modi on Thursday received a telephone call from his Israeli counterpart Benjamin Netanyahu, during which the two leaders exchanged views on recent developments in West Asia and underscored the urgent need to restore peace and stability in the region. READ: https://t.co/MxJuAlTZMq— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মোদীয়ে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷ উক্ত ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাত দুয়োজন নেতাই ভাৰত-ইজৰাইলৰ অংশীদাৰিত্বৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল । দুবছৰীয়া যুদ্ধৰ পিছত গাজাত ইজৰাইল আৰু হামাছৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ কেইমাহমানৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দেশখন ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷
লগতে পঢ়ক: ছৌদি আৰবৰ বিমানবন্দৰত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, এজন ভাৰতীয় নিহত