আত্মসমৰ্পণ কৰিব ওলোৱা আফগান নাগৰিকক ইজৰাইলী বাহিনীয়ে হত্যাৰ অভিযোগ
ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰি থকা বুলি কৈ আহিছে যদিও পেলেষ্টাইনী আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে নিৰস্ত্ৰ সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যাৰ অভিযোগ কৰিছে ।
Published : November 28, 2025 at 11:00 AM IST
জেৰুজালেম : বৃহস্পতিবাৰে ইজৰাইল দখলকৃত পশ্চিম তীৰত ইজৰাইলী বাহিনীয়ে দুজন পেলেষ্টাইনী লোকক হত্যা কৰে । কিন্তু অভিযোগ উঠিছে যে লোক দুজনে ইজাৰাইলী সেনাৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ ওলোৱাৰ মুহূৰ্তত তেওঁলোকক হত্যা কৰা হয় । পেলেষ্টাইনীসকলে লগতে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে লোকদুজক সম্পূৰ্ণ 'ঠাণ্ডা মগজুৰে' মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছে । ইফালে ইজৰাইলী সেনাই ঘটনাটোৰ তদন্ত কৰি থকা বুলি উল্লেখ কৰে ।
কেমেৰাত বন্দী হোৱা ভিডিঅ’ দুটা আৰবীয় টিভি চেনেলত দেখুওৱা মতে, এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ইজৰাইলে পশ্চিম পাৰত শেহতীয়া আক্ৰমণ বৃদ্ধি কৰাৰ সময়তে, য’ত বিগত দুবছৰ ধৰি সেনাই নিজৰ কাৰ্যকলাপ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে । আনহাতে, ইজৰাইলে সন্ত্ৰাসবাদীক দমন কৰি থকা বুলি কয় যদিও পেলেষ্টাইনী আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক বল প্ৰয়োগ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বহু নিৰস্ত্ৰ সাধাৰণ নাগৰিকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে, গাজাত অস্থিৰ যুদ্ধবিৰতি আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে ইজৰাইলে কেইবাটাও ফ্ৰণ্টত যুঁজ দি আহিছে । বৃহস্পতিবাৰে ইজৰাইলে দক্ষিণ লেবাননৰ সন্দেহযুক্ত হিজবুল্লাৰ লক্ষ্যস্থানত আন এক ৰাউণ্ড বিমান আক্ৰমণ চলায় । ফলত অঞ্চলটোত চলি থকা সংঘাতে অশান্তি বিয়পাব পাৰে আৰু গাজাত ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিব পাৰে বুলি উদ্বেগ বৃদ্ধি কৰিছে ।
ইয়াৰ মাজতে ৯ মাহ ধৰি ইজৰাইলৰ শৰণাৰ্থী শিবিৰত বন্দী হৈ থকা এজন পেলেষ্টাইনী-আমেৰিকান কিশোৰক বৃহস্পতিবাৰে নিশা মুকলি কৰি দিয়া হয় । ওলাই অহাৰ সময়ত ১৬ বছৰীয়া কিশোৰজনক যথেষ্ট ক্ষীণ যেন দেখা গৈছিল আৰু কান্দি থকা পৰিয়ালটোৱে তেওঁক সাৱটি ধৰিছিল ।
পশ্চিম তীৰত ইজৰাইলী বাহিনীৰ বিৰুদ্ধে পেলেষ্টাইনী লোকক মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অভিযোগ ৷ ইজৰাইলৰ সামৰিক আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে তেওঁলোকে সীমান্ত আৰক্ষীৰ সদস্যই গুলীয়াই হত্যা কৰা লোক দুজনৰ মৃত্যুৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ দায়িত্বত আছে ইজৰাইলী সেনাৰ সৈতে সমান্তৰালভাৱে কাম কৰা এক বিশেষ গোট ।
পেলেষ্টাইনৰ টিভিত দেখুওৱা এটা ভিডিঅ’ত, য’ত অৱশ্যে কোনো শব্দ নাই, তাত দেখা গৈছে যে গেৰেজৰ পৰা হাত ডাঙি ওলাই আহি দুজন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকৰ চোলাও ডাঙি দেখুৱাইছে । তেওঁলোকে ইয়াৰ দ্বাৰা বুজাব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ লগত কোনো মাৰণাস্ত্ৰ বা বিস্ফোৰক নাই । কিন্তু তেওঁলোকক মাটিত শুবলৈ নিৰ্দেশ দি এজন আৰক্ষীয়ে গুৰিয়াবলৈ ধৰে । তাৰ পিছত তেওঁলোকক গেৰেজলৈ ঘূৰি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় ।
ইজিপ্তৰ টিভি চেনেল আল-গাদে দেখুওৱা এটা ভিডিঅ’ত লোককেইজনক গেৰেজৰ প্ৰৱেশদ্বাৰলৈ উভতি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । তেওঁলোক মাটিত শুই থকাৰ সময়ত সেনাই ঘেৰি ধৰি থকা দেখা গৈছে আৰু সেই সময়তে বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দ শুনা যায় । অন্ততঃ এজন জোৱানে নিজৰ অস্ত্ৰৰে গুলীয়াই থকাও দেখা গৈছে ।
ইফালে ইজৰাইলী সেনাই এক বিবৃতিত কয় যে উত্তৰ দিশৰ জেনিন চহৰত এই লোক দুজনক বিস্ফোৰক নিক্ষেপ কৰাৰ লগতে সেনাৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা ৱাণ্টেড সন্ত্ৰাসবাদী । তাত কোৱা হৈছে যে লোককেইজনে আত্মসমৰ্পণ কৰি এটা অট্টালিকাৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত 'সন্দেহজনক লোকসকলৰ দিশে গুলী চলোৱাৰ নিৰ্দেশ কৰা হৈছিল' । লগতে কোৱা হৈছে যে এই কাণ্ডটোৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা চলি আছে আৰু ইয়াক 'সংশ্লিষ্ট পেছাদাৰী সংস্থাসমূহলৈ' প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।
আনহাতে, পেলেষ্টাইনী আৰু মানৱ অধিকাৰ সংগঠনসমূহে কয় যে এনে তদন্তৰ ফলাফল অতি কম আৰু ইজৰাইলী সেনাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলোৱাটো খুব কমেইহে দেখা যায় । ৰাষ্ট্ৰীয় আৰক্ষীৰ দায়িত্বত থকা ইজৰাইলৰ উগ্ৰ সোঁপন্থী ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা মন্ত্ৰী ইটামাৰ বেন-গ্ভিৰে ইজৰাইলী বাহিনীক প্ৰশংসা কৰি কয় যে তেওঁলোকে “যেনেকৈ আশা কৰা হৈছে তেনেদৰেই সন্ত্ৰাসবাদীৰ মৃত্যু হ’ব লাগিব !”
ইফালে ৰামাল্লাত পেলেষ্টাইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ইজৰাইলে এই লোক দুজনক 'ঠাণ্ডা মগজুৰে' মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লগতে এই গুলীচালনাক “আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৱীয় আইনৰ প্ৰকাশ্য উলংঘা কৰা এক সম্পূৰ্ণ ন্যায় বহিৰ্ভূত হত্যাকাণ্ড” বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । পেলেষ্টাইন কৰ্তৃপক্ষই লোককেইজনক আল-মুন্টাছিৰ আব্দুল্লাহ (২৬) আৰু ইউছুফ আছাছা (৩৭) বুলি চিনাক্ত কৰি ইজৰাইলে তেওঁলোকৰ মৃতদেহ কাঢ়ি লৈ যোৱা বুলিও উল্লেখ কৰে ।
এই কাণ্ডই এল’ৰ আজাৰিয়াৰ ঘটনাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে । তেওঁ হৈছে ২০১৭ চনত ইতিমধ্যে আহত হোৱা পেলেষ্টাইনী আক্ৰমণকাৰীক নৃশংসভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰাৰ অপৰাধত দোষী সাব্যস্ত হোৱা এজন সৈনিক । উক্ত ঘটনাই দেশখনক গভীৰভাৱে বিভাজিত কৰিছিল । আনহাতে, ৰাষ্ট্ৰবাদী ৰাজনীতিবিদসকলে তেওঁৰ পক্ষত থিয় দিছিল । অৱশ্যে ৯ মাহৰ কাৰাদণ্ড ভোগাৰ পিছত আজাৰিয়াক মুকলি কৰি দিয়া হয় ।