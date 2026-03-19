ইৰাণৰ বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰাকৃতিক গেছ ক্ষেত্ৰত আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ; প্ৰতিশোধৰ হুংকাৰ ইৰাণৰ
কাটাৰৰ চৰকাৰী শক্তি কোম্পানীয়ে কয় যে ইয়াৰ মূল গেছ কেন্দ্ৰত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূচনা হোৱাত 'ব্যাপক ক্ষতি' হয় । অধিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি ইৰাণৰ ।
Published : March 19, 2026 at 9:46 AM IST
নতুন দিল্লী : ইৰাণৰ সাগৰৰ পাৰৰ দক্ষিণ পাৰ্ছৰ বৃহৎ প্ৰাকৃতিক গেছ ক্ষেত্ৰখনত বুধবাৰে ইজৰাইলে আক্ৰমণ চলায় । আনহাতে টেহৰাণে সমগ্ৰ উপসাগৰীয় শক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লক্ষ্য কৰি ইয়াৰ প্ৰতিশোধ লয় । ইয়াৰ উপৰি অধিক ধ্বংসাত্মক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিয়াৰ ফলত মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ।
আনহাতে, এই যুদ্ধই ২০ দিনত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে শেহতীয়াকৈ সংঘটিত আক্ৰমণে ইন্ধন যোগানত ব্যাপক আক্ৰমণৰ আশংকা সৃষ্টি কৰিছে । যাৰ ফলত ইতিমধ্যে প্ৰভাৱ পেলোৱা বিশ্বৰ বজাৰসমূহ অধিক অস্থিৰ হ'ব পাৰে ।
বিষয়টোৰ সৈতে পৰিচিত এক সূত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি এছোচিয়েটেড প্ৰেছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, দক্ষিণ পাৰ্ছত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে আমেৰিকাক অৱগত কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল ।
প্ৰাকৃতিক গেছ ক্ষেত্ৰখন ইৰাণ (দক্ষিণ পাৰ্ছ নামেৰে জনাজাত) আৰু কাটাৰৰ (উত্তৰ ক্ষেত্ৰ বুলি জনাজাত) মাজত ভাগ কৰা হৈছে । ইয়াত ১৮০০ ট্ৰিলিয়ন ঘনফুটতকৈও অধিক গেছ আছে । ইৰাণৰ ৪০%তকৈ অধিক গেছৰ মজুত ইয়াত আছে ।
ইজৰাইলে ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী ইছমাইল খাতিবক হত্যা কৰাৰ পিছত ইৰাণে অধিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছিল । এই ঘটনাটো হৈছে প্ৰায় তিনি সপ্তাহ পূৰ্বে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত ইৰাণৰ নেতৃত্বক হত্যা কৰাৰ ধাৰাবাহিক আক্ৰমণৰ শেহতীয়া ঘটনা ।
আনহাতে, টেহৰাণে নিজৰ দক্ষিণ পাৰ্ছ ক্ষেত্ৰত আক্ৰমণৰ পিছত নিজৰ শক্তি খণ্ডত পৰৱৰ্তী যিকোনো আক্ৰমণৰ তীব্ৰ সঁহাৰি জনাব বুলি কয় ।
ইৰাণৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰেৰণ কৰা এক বিবৃতিত ৰিভলুচনেৰী গাৰ্ডে কয়, "আমি আপোনালোকক আকৌ এবাৰ সকীয়াই দিছোঁ যে আপোনালোকে ইছলামিক গণতন্ত্ৰৰ শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি আক্ৰমণ কৰি ডাঙৰ ভুল কৰিলে । যদি ইয়াৰ পুনৰাবৃত্তি হয়, তেন্তে আপোনালোকৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি আৰু আপোনালোকৰ মিত্ৰশক্তিৰ ওপৰত অধিক আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস নোহোৱালৈকে বন্ধ নহ'ব ।"
অৱশ্যে ইজৰাইলী সেনাই দক্ষিণ পাৰ্ছ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰা নাই । কাটাৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তি কোম্পানীয়ে ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ ফলত ইয়াৰ মূল গেছ কেন্দ্ৰত অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈ 'ব্যাপক ক্ষতি' হোৱা বুলি কোৱাৰ পিছত ইৰাণে অধিক প্ৰতিশোধৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । যাৰ ফলত ডোহাত থকা ইৰাণৰ দুজন কূটনীতিবিদক বহিষ্কাৰ কৰা হয় ।
ছৌদি আৰবেও কয় যে তেওঁলোকে পূব দিশৰ শক্তি আন্তঃগাঁথনি লক্ষ্য কৰি নিক্ষেপ কৰা ড্ৰ’ণসমূহক বাধা দিয়াৰ বিপৰীতে বেলিষ্টিক মিছাইলৰ ধ্বংসাৱশেষ ৰিয়াধৰ দক্ষিণে থকা এটা শোধনাগাৰৰ ওচৰত পৰে ।
ইতিমধ্যে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাতায়াতৰ প্ৰায় সম্পূৰ্ণ ব্যাঘাত জন্মাৰ ফলত তেলৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে । খাৰুৱা তেলৰ বাবে আমেৰিকাৰ মূল মানক বৃহস্পতিবাৰে তিনি শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি পাইছে ।
হত্যাৰ কাপুৰুষালি
ইফালে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰনে কয় যে তেওঁ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু কাটাৰৰ আমিৰৰ সৈতে কথা পাতিছে আৰু অসামৰিক আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি কৰা আক্ৰমণ স্থগিত ৰখাৰ আহ্বান জনাইছে ।
ছ’চিয়েল মিডিয়াত কৰা এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, "অসামৰিক লোক আৰু তেওঁলোকৰ অত্যাৱশ্যকীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ লগতে শক্তি যোগানৰ নিৰাপত্তাকো সামৰিক উত্থানৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব ।" ইৰাণৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াক নিৰ্মূল কৰাৰ অভিযান ইজৰাইলে তীব্ৰতৰ কৰাৰ সময়তে নিৰাপত্তা মুৰব্বী আলী লাৰিজানীৰ মৃত্যুৰ পিছতে খাতিবৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ।
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদ পেজেস্কিয়ানে খাতিবৰ হত্যাকাণ্ডক 'কাপুৰুষৰ হত্যাকাণ্ড' বুলি গৰিহণা দিয়াৰ বিপৰীতে দেশখনৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা মোজতাবা খোমেইনীয়ে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । এক লিখিত বাৰ্তাযোগে তেওঁ কয়, "ছিটিকি পৰা তেজৰ প্ৰতিটো টোপালৰ মূল্য আহিব ।"
বৃহৎ অৱনতি
ৱাশ্বিংটনত আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী তুলচি গাবাৰ্ডে কংগ্ৰেছক কয় যে ইৰাণ চৰকাৰ “অক্ষত আছে যদিও বহুলাংশে অৱনতি ঘটিছে” । তেওঁ লগতে স্বীকাৰ কৰে যে টেহৰাণে পাৰমাণৱিক সমৃদ্ধি পুনৰ আৰম্ভ কৰা নাই ।
ইজৰাইলে ২০২৪ চনত হিজবুল্লাৰ মুৰব্বী হাছান নাছৰল্লা আৰু গাজা যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা হামাছৰ শীৰ্ষ ব্যক্তিকে ধৰি ইৰাণৰ আৰু মিত্ৰশক্তিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে । আনহাতে, বৃহৎ লোকচানৰ পিছতো ইৰাণে নিজৰ প্ৰতিশোধ অব্যাহত ৰাখিছে ।
ইফালে ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আঘাতত মধ্য ইজৰাইলত 'বিদেশী কৰ্মী' বুলি অভিহিত কৰা এজন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জৰুৰীকালীন কৰ্মীসকলে জনায় । ইয়াৰ এই সংঘাত সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যত বিয়পি পৰাত শ শ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে লাখ লাখ লোক গৃহহীন হৈছে । লেবাননত বুধবাৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণে মধ্য বেইৰুটত একাধিকবাৰ আঘাত হানে আৰু হিজবুল্লাৰ সৈতে যুদ্ধ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ লগে লগে হতাহতিৰ খবৰো পোৱা গৈছে ।
ইৰাণ সমৰ্থিত উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে আলী খোমেইনীৰ মৃত্যুক লৈ ইজৰাইললৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰাত দেশখনক সংঘাতৰ মাজলৈ লৈ যায় ।