যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰায় এবছৰৰ পাছতো লেবাননত গুলীচালনা ইজৰাইলৰ, গাজাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই ভৱিষ্যদ্বাণী
শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাহৰ মাজত হোৱা যুদ্ধ বন্ধ হৈ থকাৰ পাছতো দৈনিক লেবাননত হোৱা ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ প্ৰায় সাধাৰণ ঘটনাত পৰিণত হৈছে ৷
Published : October 21, 2025 at 5:32 PM IST
বেইৰুট: গাজাত যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত ইজৰাইলে এই মাহত দক্ষিণ লেবাননত বহুসংখ্যক বিমান আক্ৰমণ চলাইছে ৷ যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ ১১ মাহৰ পাছত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ৷
নিৰ্মাণ সঁজুলিৰ কাৰখানাত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণত ছিৰিয়াৰ এজন পথচাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে দুগৰাকী মহিলাকে ধৰি সাতজন লোক আহত হয় ৷ লগতে লাখ লাখ ডলাৰ মূল্যৰ বুলড’জাৰ আৰু এক্সকেভেটৰ ধ্বংস হয় ।
যুদ্ধ নোহোৱা অধিকাংশ দেশতে ১১ অক্টোবৰৰ আক্ৰমণ এক অস্বাভাৱিক পৰিঘটনা ৷ কিন্তু আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত হোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ ফলত ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাহৰ মাজত শেহতীয়া সংঘাত বন্ধ হোৱাৰ প্ৰায় এবছৰৰ পাছত লেবাননত প্ৰায় দৈনিক ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ নতুন আৰু স্বাভাৱিক ঘটনাত পৰিণত হৈছে ।
কিছুমানে গাজাৰ যুদ্ধবিৰতিৰ সম্ভাৱ্য ব্লুপ্ৰিণ্ট দেখিছে, য’ত চলি আছে কিন্তু কম তীব্ৰতাৰ সংঘাত। দেওবাৰে ইজৰাইলে গাজাত আক্ৰমণ কৰে, হামাছে নিজৰ সৈন্যৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰা বুলি কোৱাৰ পিছত, যিটো আমেৰিকাৰ দালালিত যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰথমটো বৃহৎ পৰীক্ষাত।
লেবাননে “গাজাৰ বাবে আৰ্হি হিচাপে কাম কৰিব পাৰে ৷ মূলতঃ ইজৰাইলী বাহিনীক সংঘাত সম্পূৰ্ণৰূপে পুনৰ আৰম্ভ নকৰাকৈ যেতিয়াই ভাবুকি বুলি গণ্য কৰে, তেতিয়াই আক্ৰমণ কৰিবলৈ স্বাধীনতা দিব পাৰে’’ বুলিও কোৱা হৈছে ৷
কোনো স্পষ্ট বলৱৎকৰণ নোহোৱাকৈ যুদ্ধবিৰতি
২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত হামাছৰ নেতৃত্বত ইজৰাইলৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ পিছদিনা ইজৰাইল-হিজবুল্লাহৰ শেহতীয়া সংঘাত আৰম্ভ হৈছিল, যিয়ে গাজাত যুদ্ধৰ সূচনা কৰিছিল । দক্ষিণ লেবাননত বহুলাংশে ভিত্তি কৰি গঠিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন হিজবুল্লাই হামাছ আৰু পেলেষ্টাইনক সমৰ্থন কৰি ইজৰাইললৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
প্ৰত্যুত্তৰত ইজৰাইলে বিমান আক্ৰমণ আৰু গোলাবৰ্ষণ কৰে । ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত এই সংঘাত পূৰ্ণাংগ যুদ্ধলৈ পৰিণত হয় ।
২০২৪ চনৰ ২৭ নৱেম্বৰত হোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে লেবাননে দেশখনত আক্ৰমণাত্মক সামৰিক কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰিবলৈ ইজৰাইল আৰু ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা সশস্ত্ৰ সংগঠনক বাধা দিব লাগিছিল । ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইজৰাইল আৰু লেবাননে বিশদ বিৱৰণ নোলোৱাকৈ আত্মৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰিব পাৰে ।
দুয়োপক্ষই কথিত উলংঘাৰ অভিযোগ আমেৰিকা, ফ্ৰান্স, ইজৰাইল, লেবানন আৰু ইউনিফিল নামেৰে জনাজাত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শান্তিৰক্ষী বাহিনীৰ নিৰীক্ষণ সমিতিক জনাব পাৰে যদিও বলৱৎকৰণৰ ক্ষেত্ৰত চুক্তিখন অস্পষ্ট ।
কাৰ্যক্ষেত্ৰত ইজৰাইলে বলবৎকাৰীৰ দায়িত্ব বহুলাংশে গ্ৰহণ কৰিছে ৷ দাবী কৰিছে যে লেবাননত তেওঁলোকৰ আক্ৰমণে হিজবুল্লাহৰ সন্ত্ৰাসবাদী, সুবিধা আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰক লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
ইজৰাইলে কয় যে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য হৈছে দুৰ্বল গোটটোক পুনৰ গোট খোৱাত বাধা দিয়া । লেবাননৰ বিষয়াসকলে কয় যে এই আক্ৰমণে হিজবুল্লাহক অস্ত্ৰ ৰখাৰ অজুহাত দি নিৰস্ত্ৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
লেবাননে লগতে কয় যে ১১ অক্টোবৰৰ আক্ৰমণকে ধৰি ইজৰাইলী আক্ৰমণে প্ৰায়ে সাধাৰণ নাগৰিকৰ ক্ষতি কৰে আৰু হিজবুল্লাহৰ সৈতে সম্পৰ্কহীন আন্তঃগাঁথনি ধ্বংস কৰে ।
লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানত ২৭০ জনতকৈ অধিক লোক নিহত হোৱাৰ লগতে প্ৰায় ৮৫০ জন লোক আহত হৈছে । মুখপাত্ৰ থামিন আল খেতনে কয় যে ৯ অক্টোবৰলৈকে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মানৱ অধিকাৰ কাৰ্যালয়ে নিশ্চিত কৰিছে যে নিহতসকলৰ ভিতৰত ১০৭ জন সাধাৰণ নাগৰিক ৷ যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত লেবাননৰ পৰা কৰা গুলীচালনাত কোনো ইজৰাইলী নিহত হোৱা নাই ।
মুখপাত্ৰ কেণ্ডিছ আৰ্ডিয়েলে কয় যে ২০২৪ চনৰ অক্টোবৰৰ মাজভাগৰ পৰা ২৭ নৱেম্বৰলৈকে ইউনিফিলে ইজৰাইলে লেবাননলৈ নিক্ষেপ কৰা প্ৰায় ৯৫০ টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ১০০ টা ইজৰাইলী বিমান আক্ৰমণৰ ঘটনা ধৰা পেলাইছে । একে সময়তে লেবাননৰ পৰা ইজৰাইলৰ দিশে ২১ টা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে । যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত এটা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছে হিজবুল্লাই ।
বিৰোধী আখ্যান
১১ অক্টোবৰত মাছাইলেহত সংঘটিত আক্ৰমণৰ পিছত ইজৰাইলৰ সেনাই কয় যে তেওঁলোকে দক্ষিণ লেবাননত সন্ত্ৰাসবাদী আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ডিজাইন কৰা অভিযান্ত্ৰিক সঁজুলিত আঘাত হানে ৷ লেবাননৰ কৰ্তৃপক্ষ, হিজবুল্লাহ আৰু কাৰখানাৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে সেই বিষয়ে বিতৰ্ক কৰিছিল ।
মালিক আহমেদ তাবাজাই সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘লেবাননত প্ৰতিটো সম্প্ৰদায়ৰ পৰা সকলোৱে আমাৰ পৰা কিনিবলৈ আহে । আমি কি ভুল কৰিলোঁ ?’’
লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জোছেফ আউনে এই আক্ৰমণক অসামৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ওপৰত প্ৰকাশ্য আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰিছে । সংসদৰ অধ্যক্ষ নবিহ বেৰীয়ে ইজৰাইলে সম্প্ৰদায়ৰ পুনৰ নিৰ্মাণত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । লেবাননে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদত অভিযোগ কৰে ।
কিছুদিন পূৰ্বে ইজৰাইলে এটা চিমেণ্ট কাৰখানা আৰু এটা শিলৰ কুঁৱেৰীত আঘাত হানে আৰু দাবী উত্থাপন কৰি কয় যে হিজবুল্লাই ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি পুনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
যোৱা মাহত বিণ্ট জবেইলত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত এখন মটৰ চাইকেল আৰু এটা পৰিয়াল আহি থকা বাহন ধ্বংস হৈছিল ৷ যাৰ ফলত শদি চৰাৰা নামৰ ব্যক্তিজনৰ লগতে তেওঁৰ তিনিটা সন্তান আৰু মটৰ চাইকেল আৰোহীজনৰ মৃত্যু ঘটে ৷ চৰাৰাৰ পত্নী আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যাও বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় ।
যুদ্ধবিৰতিৰ পিছত এইটোৱেই আছিল এনেধৰণৰ ঘটনা, য’ত সৰ্বাধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছিল ৷ শদি চৰাৰাৰ ভগ্নী আমিনা চৰাৰাই কয়, ‘‘মোৰ ভাইটি এজন সাধাৰণ নাগৰিক আছিল আৰু তেওঁৰ সন্তান আৰু পত্নীও সাধাৰণ নাগৰিক আৰু তেওঁলোকৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নাই ।’’
ইজৰাইলৰ সেনাই হিজবুল্লাহৰ এজন সন্ত্ৰাসবাদীক লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি কয় যদিও তেওঁৰ নাম প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ বিপৰীতে সাধাৰণ নাগৰিকক হত্যা কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰে ৷ আনকি যেতিয়া লক্ষ্য হিজবুল্লাহৰ কোনো পৰিচিত সদস্য হয়, তেতিয়াও সামৰিক প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ।
যোৱা বছৰ ইজৰাইলৰ বিস্ফোৰক পেজাৰ আক্ৰমণত অন্ধ হৈ পৰা হিজবুল্লাহৰ এজন সদস্যৰ লগতে তেওঁৰ পত্নীৰ চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে ইজৰাইলে কৰা ড্ৰোণ আক্ৰমণত মৃত্যু হৈছিল । ইজৰাইলৰ সেনাই কয় যে হাছান আটৱি হিজবুল্লাহৰ এয়াৰ ডিফেন্স ইউনিটৰ এজন আগশাৰীৰ বিষয়া আছিল । হিজবুল্লাহৰ বিষয়াসকলে কয় যে তেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি হেৰুওৱাৰ পিছত তেওঁ কোনো সামৰিক ভূমিকাত সেৱা আগবঢ়োৱা নাই ।
পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰোধৰ অন্ত
ইৰাণৰ সমৰ্থনত ইজৰাইলৰ দক্ষিণ লেবানন দখলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ১৯৮২ চনত হিজবুল্লাহ গঠন কৰা হৈছিল । ২০০০ চনত ইজৰাইলী বাহিনী আঁতৰি যায় আৰু হিজবুল্লাহ অঞ্চলটোৰ অন্যতম শক্তিশালী বেচৰকাৰী সশস্ত্ৰ গোটত পৰিণত হয় ।
২০০৬ চনত হিজবুল্লাহ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত এমাহজোৰা যুদ্ধ হৈছিল আৰু ইয়াৰ অন্ত পৰিছিল অমীমাংসিতভাৱে । আটলাণ্টিক কাউন্সিলৰ মধ্যপ্ৰাচ্য কাৰ্যসূচীৰ জ্যেষ্ঠ ফেলো নিকোলাছ ব্লেনফৰ্ডে কয়, ‘‘এক উত্তেজনাপূৰ্ণ শান্তি আছিল ... যিটো বহুলাংশে পাৰস্পৰিক প্ৰতিৰোধৰ বাবেই হৈছিল ।’’
লেবাননত হোৱা আক্ৰমণক সাধাৰণতে নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হৈছিল । দুয়োপক্ষই আন এক বিধ্বংসী যুদ্ধৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ বিচাৰিছিল । এতিয়া, সেই সমীকৰণটো সলনি হৈছে ।
যদিও ব্লেনফৰ্ডে কয় যে হিজবুল্লাই এতিয়াও ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, তথাপিও গোটটোৰ শেহতীয়া যুদ্ধৰ ফলত প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ধ্বংস হৈছে ।
যোৱা মাহত দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত হিজবুল্লাহৰ ৰাজনৈতিক বিষয়া মহম্মদ ফনেইছে কয় যে দৈনিক ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ সৈতে সহাৱস্থানৰ সম্ভাৱনা গ্ৰহণযোগ্য নহয় ।
কিন্তু গোটটোৱে বহুলাংশে নিজকে লেবানন চৰকাৰক ফেনিছে “ইয়াৰ ৰাজনৈতিক, কূটনৈতিক বা অন্যান্য সামৰ্থ্য” বুলি কোৱাটো ব্যৱহাৰ কৰি ইজৰাইলৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কোৱাত সীমাবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে যদি কথাবোৰ আৰু অধিক বিকশিত হয়, তেন্তে প্ৰতিৰোধৰ নেতৃত্বই বিষয়সমূহ অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু সকলো বিকল্প মুকলি ।
