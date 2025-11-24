ETV Bharat / international

লেবাননৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ ভয়ানক আক্ৰমণ; নিহত হ’ল হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা

লেবাননত ইজৰাইলৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ । হিজবুল্লাহৰ শীৰ্ষ নেতা হেইথাম টাবতাবাই নিহত । এই আক্ৰমণক তীব্ৰ নিন্দা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোৰ ।

Lebanese Civil Defence workers inspect the damage at an apartment hit during an Israeli airstrike on Dahiyeh in the southern suburb of Beirut, Sunday Nov. 23, 2025
ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত হিজবুল্লাহৰ 'ছীফ অৱ ষ্টাফ'ৰ মৃত্যু (AP)
Published : November 24, 2025 at 2:55 PM IST

হাৰেট হ্ৰেইক (লেবানন): লেবাননৰ ৰাজধানীত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হিজবুল্লাহৰ 'ছীফ অৱ ষ্টাফ' হেইথাম টাবতাবাই । জুন মাহৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে লেবানন হোৱা আক্ৰমণত হিজবুল্লাহৰ নেতাজনৰ মৃত্যু হয় বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইলে । ইয়াৰ দ্বাৰা ইৰাণ সমৰ্থিত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনটোক যুদ্ধৰ এবছৰৰ পাছত পুনৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু পুনৰ গঠন নকৰিবলৈ সকীয়াই দিয়ে ইজৰাইলে । ইফালে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা মতে বেইৰুটৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ অঞ্চলত সংঘটিত এই আক্ৰমণত ৫ জন লোক নিহত হোৱাৰ লগতে ২৫ জন লোক আহত হয় ।

হিজবুল্লাহেও হেইথাম টাবতাবাইৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিছে । ইজৰাইল-হিজবুল্লাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ প্ৰায় এবছৰৰ পাছত আৰম্ভ হোৱা এই আক্ৰমণে পুনৰ যুদ্ধ বৃদ্ধিৰ ভাবুকি দিছে । চতুৰ্দশ পোপ লিঅ'ই প্ৰথম বিদেশ ভ্ৰমণ হিচাপে লেবানন ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে এই আক্ৰমণে সকলোকে শংকিত কৰি তুলিছে ।

ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে কয়, "উত্তৰ আৰু ইজৰাইলৰ বাসিন্দাসকলৰ প্ৰতি যিকোনো ধৰণৰ ভাবুকি প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমি বলপূৰ্বকভাৱে কাম কৰি যাম ।" অৱশ্যে লেবাননৰ সীমান্তত উত্তৰ ইজৰাইলৰ বাসিন্দাসকলক দৈনন্দিন কাম-কাজ অব্যাহত ৰাখিবলৈ সেনাই নিৰ্দেশ দিছে । ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে হিজবুল্লাহৰ পৰা সামৰিক সঁহাৰিৰ আশা কৰা হোৱা নাই ।

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে অভিযোগ কৰা মতে টাবতাবাইয়ে হিজবুল্লাহক পুনৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰচেষ্টাত নেতৃত্ব দিছিল । যোৱা কেইসপ্তাহমানৰ পৰা দক্ষিণ লেবাননৰ ওপৰত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ বিপৰীতে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই লেবাননক হিজবুল্লাহক নিৰস্ত্ৰ কৰিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি আহিছে ।

ইজৰাইলে দাবী কৰে যে সংগঠনটোৱে নিজৰ সামৰিক সামৰ্থ্য পুনৰ গঢ়ি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । অৱশ্যে হিজবুল্লাহক নিৰস্ত্ৰ কৰাৰ সমৰ্থন কৰা লেবানন চৰকাৰে এই দাবীসমূহ অস্বীকাৰ কৰিছে ।

যুদ্ধবিৰতি আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা হিজবুল্লাহে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰা নাই । ডিচেম্বৰ মাহত ইজৰাইলী সামৰিক ঘাটিৰ ওচৰৰ মুকলি ভূখণ্ডত দুটামান ৰকেট নিক্ষেপ কৰি 'সতৰ্কবাণী' বুলি অভিহিত কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা ইব্ৰাহিম আকিলৰ আপাত উত্তৰাধিকাৰী আছিল টাবতাবাই ।

টাবতাবাইয়ে হিজবুল্লাহৰ অভিজাত ৰাদৱান ইউনিটৰ নেতৃত্ব দিছিল । ছিৰিয়া আৰু য়েমেনত হিজবুল্লাহৰ বিশেষ বাহিনীৰ নেতৃত্ব দিয়া সামৰিক নেতা বুলি অভিহিত কৰি ২০১৬ চনত আমেৰিকাই তেওঁক সন্ত্ৰাসবাদী হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল । তেওঁৰ বিষয়ে তথ্য দিয়া লোকৰ বাবে ৫ মিলিয়ন ডলাৰ পৰ্যন্ত পুৰস্কাৰো ঘোষণা কৰিছিল আমেৰিকাই ।

এই আক্ৰমণৰ পিছত হিজবুল্লাহৰ ৰাজনৈতিক পৰিষদৰ উপ-সভাপতি মাহমুদ কামতীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, "হিজবুল্লাহৰ নেতৃত্বই এই আক্ৰমণৰ সঁহাৰিৰ বিষয়টো আলোচনা কৰি আছে আৰু উপযুক্ত সিদ্ধান্ত ল'ব । আজি দক্ষিণৰ উপকণ্ঠ অঞ্চলত হোৱা আক্ৰমণে সমগ্ৰ লেবাননত আক্ৰমণ তীব্ৰতৰ হোৱাৰ পথ মুকলি কৰিছে ।"

লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জোচেফ আউনে এক বিবৃতিত এই আক্ৰমণক গৰিহণা দি ইজৰাইলে যুদ্ধবিৰতি চুক্তি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । তেওঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমাজক লেবানন আৰু ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ শক্তি আৰু গুৰুত্বসহকাৰে হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।

উল্লেখ্য যে যোৱা সপ্তাহত লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয় যে দেশখনে ইজৰাইলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে । বিমান আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ আৰু লেবাননৰ ভূখণ্ডত দখল কৰা ৬ টা পাহাৰৰ টিলাৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ ইজৰাইল সাজু হৈছে । তেওঁ লগতে কয় যে লেবাননে হিজবুল্লাহকে ধৰি দেশখনৰ সকলো বিদ্ৰোহী সংগঠনক নিৰস্ত্ৰ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।

হামাছে দক্ষিণ ইজৰাইলত আক্ৰমণ কৰাৰ এদিন পিছতে অৰ্থাৎ ২০২৩ চনৰ ৮ অক্টোবৰৰ পৰা ইজৰাইল-হিজবুল্লাহৰ শেহতীয়া যুদ্ধ আৰম্ভ হৈছিল । হামাছৰ সৈতে সংহতি প্ৰকাশ কৰি হিজবুল্লাহে ইজৰাইললৈ ৰকেট নিক্ষেপ কৰিছিল । ইজৰাইলে যোৱা বছৰ লেবাননত ব্যাপক বোমাবৰ্ষণ চলাই হিজবুল্লাহক গুৰুতৰভাৱে দুৰ্বল কৰি তুলিছে । তাৰ পিছত স্থলপথ আক্ৰমণো চলাইছিল ।

সেই যুদ্ধখন আছিল যোৱা চাৰিটা দশকত হিজবুল্লাহৰ সৈতে জড়িত কেইবাটাও সংঘৰ্ষৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শেহতীয়া । ইয়াৰ ফলত লেবাননত শ শ সাধাৰণ নাগৰিককে ধৰি ৪ হাজাৰতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আনুমানিক ১১ বিলিয়ন ডলাৰৰ ক্ষতি হয় বুলি বিশ্ব বেংকে প্ৰকাশ কৰিছে । ইজৰাইলতো ৮০ গৰাকী সেনাকে ধৰি ১২৭ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

