মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আকাশমাৰ্গৰ বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিব এয়াৰ ইণ্ডিয়াই; ৬ খন বিমান বাতিল

সোমবাৰে অমৃতসৰ-বাৰ্মিংহাম (AI117), বাৰ্মিংহাম-দিল্লী (AI114), আৰু দিল্লী-জুৰিখ (AI151, A152) আৰু দিল্লী-কোপেনহেগেন (AI157, AI158)কে ধৰি ছখন বিমান বাতিল কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে এয়াৰ ইণ্ডিয়াই ।

ISRAEL IRAN US WAR
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আকাশমাৰ্গৰ বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰিব এয়াৰ ইণ্ডিয়াই (PTI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী : এয়াৰ ইণ্ডিয়াই মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আকাশমাৰ্গৰ বিকল্প পথৰ জৰিয়তে উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপলৈ বিমান সেৱা অব্যাহত ৰাখিব আৰু ২ মাৰ্চত ইউৰোপৰ বিভিন্ন চহৰলৈ ছখন বিমান বাতিল কৰিব ৷ দেওবাৰে ৫০খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বাতিল কৰা বিমান সংস্থাটোৱে ইউ এ ই, চৌদি আৰব, ইজৰাইল আৰু কাটাৰলৈ অহা-যোৱা কৰা সকলো বিমান যাত্ৰাৰ সময়সীমা ২ মাৰ্চৰ ২৩:৫৯ ঘণ্টা (আই এছ টি)লৈকে বৃদ্ধি কৰিব বুলি কয় ৷

দেওবাৰে এক্সত এক পোষ্টত বিমান সংস্থাটোৱে কয় যে অমৃতসৰ-বাৰ্মিংহাম (AI117) আৰু বাৰ্মিংহাম-দিল্লী (AI114)কে ধৰি ছখন বিমান সোমবাৰে বাতিল কৰা হ’ব । তদুপৰি দিল্লী আৰু জুৰিখৰ মাজত AI151 আৰু AI152 বিমান সেৱাৰ লগতে দিল্লী আৰু কোপেনহেগেনৰ মাজত AI157 আৰু AI158 বিমান সেৱা সোমবাৰে বাতিল কৰা হ’ব ৷ উত্তৰ আমেৰিকা আৰু ইউৰোপলৈ যোৱা আন সকলো বিমানে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ আকাশমাৰ্গৰ ওপৰত বিকল্প পথ ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্ধাৰিত সময় অনুসৰি চলাব, যাৰ ফলত বিমানৰ সময় বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

এয়াৰ ইণ্ডিয়াই কয়, “ইয়াৰ উপৰিও নিউয়ৰ্ক (জে এফ কে) আৰু নেৱাৰ্ক (লিবাৰ্টি ইণ্টাৰনেশ্যনেল)লৈ বিমান সেৱা ৰোম (ফিউমিচিনো বিমানবন্দৰ)ত কাৰিকৰী ষ্টপৰ সৈতে চলিব ৷” ৰোমত ৰৈ যোৱাৰ লগে লগে উত্তৰ আমেৰিকালৈ এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ বিমানৰ উৰণৰ সময় বৃদ্ধি পাব আৰু ইয়াৰ ফলত পৰিচালনাৰ খৰচো বৃদ্ধি পাব ৷

ইৰাণ আৰু ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ বন্ধ হৈ থকাত বিষয়াসকলে কয় যে বিমান সংস্থাই ইউৰোপলৈ যাবলৈ ইজিপ্তৰ পথ গ্ৰহণ কৰিব, যাৰ অৰ্থ হ’ব ৩০-৪০ মিনিটৰ অতিৰিক্ত উৰণ সময় । বিষয়াসকলে লগতে কয় যে এই বিমানসমূহে ছৌদি আৰব আৰু ইজিপ্তৰ দক্ষিণ অংশ ওমান আৰু ইজিপ্তৰ মাজেৰে ইউৰোপ আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ গন্তব্যস্থানলৈ যোৱা পথটো গ্ৰহণ কৰিব ৷

বিমান সংস্থাটোৱে লগতে কয় যে তেওঁলোকে পৰিস্থিতিৰ ওপৰত নিবিড়ভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু ২ মাৰ্চৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা, আকাশমাৰ্গৰ উপলব্ধতা আৰু কাৰ্যকৰী সম্ভাৱনীয়তাকে ধৰি কেইবাটাও পৰিমাপত বিকশিত পৰিস্থিতিৰ সযতনে মূল্যায়ন কৰিছে ৷ মধ্যপ্ৰাচ্যত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা সংকটৰ বাবে বিমান পৰিচালনাত যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিছে, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ভাৰতীয় বিমান সংস্থাই দেওবাৰে ৩৫০খন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বাতিল কৰিছে ৷

