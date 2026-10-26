মঙলবাৰে ইজৰাইলৰ নেচেট নিৰ্বাচন, কোন হ'ব পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী ?
কোন হ'ব ইজৰালৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, মঙলবাৰে নিৰ্ণয় কৰি ইজৰাইলৰ নাগৰিকে ৷
Published : October 26, 2026 at 10:46 PM IST
হায়দৰাবাদ : মঙলবাৰে ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত হ'ব ২৬ সংখ্যক সাধাৰণ নিৰ্বাচন ৷ এই নিৰ্বাচনৰ দ্বাৰা জনসাধাৰণে পৰোক্ষভাৱে দেশখনৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন হ'ব তাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব ৷ যেনেদৰে ভাৰতত পাঁচ বছৰৰ বাবে ৰাইজে ভোটদান কৰি লোকসভালৈ প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰে ঠিক একেদৰে ইজৰাইলটো চাৰি বছৰৰ বাবে ৰাইজে ভোটৰ জৰিয়তে প্ৰতিনিধি নিৰ্বাচিত কৰি ইজৰাইলৰ সংসদ বা নেচেট(Knesset)লৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
ভাৰতত যেনে দৰে বহুদলীয় ৰাজনৈতিক দল আছে, একেদৰে ইজৰাইলটো বহু দলীয় ব্যৱস্থা আছে ৷ ভাৰতত যেনেদৰে ৫৪৩ জন প্ৰতিনিধিক প্ৰত্যক্ষ ভোটদানৰ দ্বাৰা ৰাইজে নিৰ্বাচিত কৰে, ঠিক একেদৰে ইজৰাইলৰ নেচেটত বা সংসদ লৈ ৰাইজে ১২০ জন প্ৰতিনিধিক নিৰ্বাচিত কৰে ৷ ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি, ইজৰাইলৰ সংসদত মুঠ ১২০ খন আসন আছে আৰু চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ যিকোনো এটা মিত্ৰজোঁটক ৬১ খন আসনৰ প্ৰয়োজন হয় ।
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া নিৰ্বাচনক লৈ বিশ্ববাসীৰ দৃষ্টি নিৱদ্ধ হৈ আছে ৷ যিহেতুকে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইজৰাইলে মিলি ইৰাণৰ ওপৰত চলোৱা আক্ৰমণৰ বাবে বিশ্বৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে ৷ সেয়ে মঙলবাৰৰ ভোট গ্ৰহণলৈ সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আছে ৷ যেনেদৰে বহু দল মিলি ভাৰতত NDA আৰু INDIA নামৰ গোট আছে, তেনে দৰে য়াছাৰ (Yashar) পাৰ্টী আৰু লিকুড (Likud) নামৰ পাৰ্টী দুটা মিত্ৰজোঁট আছে ৷
ইয়াৰে য়াছাৰ (Yashar) গোটৰ পছন্দৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ নেতা হৈছে প্ৰাক্তন সেনা প্ৰধান গাডী আইজেনকোট আৰু লিকুড (Likud) মিত্ৰজোঁটৰ পাৰ্টি হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু ৷ ইজৰাইলৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মতে, ভোটগ্ৰহণৰ ১২ দিনৰ পাছতে ফলাফল তথা ভোট গণনা অনুষ্ঠিত হয় ৷ পূৰ্বৰ দৰে ১২ দিনৰ পাছতে অৰ্থাৎ এইবাৰ ৪ নৱেম্বৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ দুই প্ৰাৰ্থী কোন কোন ?
দেশখনৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য মতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ বাবে মঙলবাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহু আৰু প্ৰাক্তন সেনা প্ৰধান গাডী আইজেনকোটৰ মাজত ৷ উল্লেখ্য যে, দীৰ্ঘদিন ধৰি শাসনত থকা আৰু বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৰ বাবে এই নিৰ্বাচন এক ডাঙৰ অগ্নিপৰীক্ষা হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
আনফালে নেতান্যাহুক তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে দেশখনৰ প্ৰাক্তন সেনা প্ৰধান গাডী আইজেনকোটে (Gadi Eisenkot) ৷ যিয়ে এতিয়া বিৰোধী পক্ষৰ আটাইতকৈ পৰিচিত ব্যক্তি হৈ পৰিছে । আনহতে, ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণ আৰু তাৰ পিছৰে পৰা চলি থকা যুদ্ধৰ পাছত এয়া দেশখনৰ প্ৰথমটো সাধৰাণ নিৰ্বাচন ।
ইজৰাইলৰ এইবাৰ নিৰ্বাচনত মূল ইচ্ছ্যু কি কি ?
বিশেষ তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰৰ হামাছৰ আক্ৰমণ ৰুধত ইজৰাইলী সেনা তথা চৰকাৰৰ বিফলতা, গাজা আৰু ইৰানৰ সৈতে চলি থকা যুদ্ধ, দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক দুৰৱস্থাই নিৰ্বাচনৰ মূল ইছ্যু হিচাপে বিবেচিত হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: আমেৰিকাৰ মধ্যৱৰ্তী নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ভাৰতীয়-আমেৰিকানসকলৰ বিষয়ে জানো আহক ?