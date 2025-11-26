ভাৰতৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত আস্থা আছে; শীঘ্ৰেই ভাৰতলৈ আহিব ইজৰাইলী প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু
ইজৰাইলী সংবাদ মাধ্যমৰ মতে, দিল্লী সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবে ডিচেম্বৰ মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহুৰ ভাৰত ভ্ৰমণ স্থগিত ৰখা হৈছিল ।
Published : November 26, 2025 at 1:56 PM IST
নতুন দিল্লী : প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবে প্ৰস্তাৱিত ভাৰত ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা পিছুৱাই দিয়া বুলি দাবী কৰা সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি খাৰিজ কৰিছে ইজৰাইলে । মঙলবাৰে ইজৰাইলে কয় যে ইজৰাইলী নেতাগৰাকীয়ে ভাৰতৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত 'সম্পূৰ্ণ আস্থা' ৰাখিছে আৰু দুয়োপক্ষই এই ভ্ৰমণৰ নতুন তাৰিখৰ বাবে আলোচনা কৰি আছে ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত কয়, “ভাৰতৰ সৈতে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নেতান্যাহু আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মাজত ইজৰাইলৰ বন্ধন অতি শক্তিশালী ।”
লগতে কোৱা হৈছে, "প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ নিৰাপত্তাৰ ওপৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্পূৰ্ণ আস্থা আছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নতুন ভ্ৰমণৰ তাৰিখৰ বাবে আলোচনা কৰি আছে ।" উল্লেখ্য যে একাংশ ইজৰাইলী সংবাদ মাধ্যমে ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰিছিল যে ২০১৮ চনৰ পিছত প্ৰথমটো আনুষ্ঠানিকভাৱে ভাৰত ভ্ৰমণৰ বাবে ডিচেম্বৰ মাহত নতুন দিল্লী ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলোৱা নেতান্যাহুৱে চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে দিল্লীত সংঘটিত সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পিছত নিৰাপত্তাজনিত চিন্তাৰ বাবে এই ভ্ৰমণ পিছুৱাই দিছিল ।
Prime Minister's Office:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 25, 2025
Israel’s bond with India and between Prime Minister Netanyahu and Prime Minister @narendramodi is very strong. The PM has full confidence in India’s security under PM Modi, and teams are already coordinating a new visit date.
সূত্ৰসমূহে পি টি আইক জনোৱা মতে, এই প্ৰতিবেদনসমূহ 'জল্পনা-কল্পনামূলক' আৰু 'বিভ্ৰান্তিকৰ' । লগতে কয় যে নেতান্যাহুৰ ভ্ৰমণৰ বাবে পাৰস্পৰিকভাৱে সুবিধাজনক তাৰিখ চূড়ান্ত কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে ।
কেন্দ্ৰীয় বাণিজ্য আৰু উদ্যোগ মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেলেও অলপতে ইজৰাইল ভ্ৰমণ কৰি নেতান্যাহুক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উষ্ম শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে মন্ত্ৰী নীৰ বৰকতৰ সৈতে হোৱা আলোচনা আৰু বিজনেছ ফ’ৰাম আৰু চি ই অ’ ফ’ৰামৰ ফলাফলৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল ।