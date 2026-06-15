ETV Bharat / international

লেবানন, ছিৰিয়া আৰু গাজাত দখল কৰা ভূখণ্ড এৰি নাযায় ইজৰাইলে

আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তি ঘোষণাৰ কিছু সময়ৰ পাছত ইজৰাইলৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়াত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে এই মন্তব্য কৰে ৷

ISRAEL REACTION ON US IRAN DEAL
ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজ (File/AFP)
author img

By AP (Associated Press)

Published : June 15, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টেল আভিভ (ইজৰাইল) : আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিক ইজৰাইলে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত শান্তিচুক্তি ঘোষণাৰ কেইঘণ্টামান পাচতে সোমবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে কয় যে ইজৰাইলে লেবাননৰ দখল কৰা ভূখণ্ডৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ৷

চুক্তিখনৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বাক্ষৰ নোহোৱালৈকে চুক্তিখনৰ কাৰ্যকৰীকৰণ আৰম্ভ নহ’ব বুলিও ইৰাণে ইংগিত দিছে ৷ উক্ত চুক্তিখন ১৯ জুন শুকুৰবাৰে ছুইজাৰলেণ্ডত স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

চুক্তিখনে ইতিমধ্যে অসংখ্য প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই পৰিস্থিতি আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিছে ৷

ইজৰাইলে কি কয় ?

চুক্তি ঘোষণাৰ পিছত ইজৰাইলৰ প্ৰথম আনুষ্ঠানিক মন্তব্যত প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে কয় যে অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী নোহোৱালৈকে ইজৰাইলে লেবাননৰ দখল কৰা ভূখণ্ডৰ পৰা আঁতৰি নাযায় ৷ কাটজে স্পষ্টভাৱে কয় যে ইজৰাইল লেবানন, ছিৰিয়া আৰু গাজা ষ্ট্ৰিপৰ দখল কৰা ভূখণ্ডত ‘অনিৰ্দিষ্টকাললৈ’ থাকিব ৷

ইফালে ইৰাণে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে লেবাননত হিজবুল্লাহৰ ওপৰত ইজৰাইলে আক্ৰমণ বন্ধ কৰাটো এই অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিৰ এটা মূল উপাদান ৷ কাটজে ইৰাণকো সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ৷ তেওঁ কয় যে যদি ইৰাণে লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে ইজৰাইলক আক্ৰমণ কৰে তেন্তে ইজৰাইলে ‘সম্পূৰ্ণ শক্তিৰে’ প্ৰতিশোধ ল’ব ৷

বিগত ডেৰ, দুই বছৰত ইজৰাইলে গাজা, লেবানন আৰু ছিৰিয়াৰ ১০০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰ (৩৮৬ বৰ্গমাইল) ভূখণ্ডৰ অঞ্চল নিয়ন্ত্ৰণত লৈছে — যিটো অঞ্চল নিউয়ৰ্ক চহৰতকৈ অলপ সৰু ।

ইফালে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত হোৱা চুক্তিত ইৰাণৰ অতি সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়ামৰ মজুত আৰু ইয়াৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে কি কৰিব লাগে সেইটো সমাধান কৰিবলৈ ইৰাণক মাত্ৰ ৬০ দিনৰ সময় দিয়া হৈছে । ২০১৫ চনত টেহৰাণৰ বিশ্ব শক্তিৰ সৈতে হোৱা পাৰমাণৱিক চুক্তিৰ সমাধানৰ বাবে বছৰ বছৰ সময় লাগিছিল । আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে তেওঁৰ প্ৰথম কাৰ্যকালত একপক্ষীয়ভাৱে সেই চুক্তিৰ পৰা আমেৰিকাক প্ৰত্যাহাৰ কৰি উত্তেজনা বৃদ্ধি কৰি শেষত যুদ্ধৰ সূচনা কৰে ।

দেওবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ সৈতে শান্তি চুক্তি ‘এতিয়া সম্পূৰ্ণ’ বুলি কয় আৰু শুকুৰবাৰে হৰমুজ জলদ্বীপ মুকলি হ’ব আৰু আমেৰিকাই নৌসেনাৰ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰে । ট্ৰাম্পে নিজৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েল নেটৱৰ্কত কয়, "ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণৰ সৈতে হোৱা চুক্তি এতিয়া সম্পূৰ্ণ । সকলোকে অভিনন্দন !"

লগতে পঢ়ক : যুদ্ধ বন্ধ, মুকলি হ’ল হৰমুজ: ১৯ জুনত ইৰাণ-আমেৰিকাৰ শান্তিচুক্তি

TAGGED:

আমেৰিকাৰ ইৰাণৰ চুক্তি
লেবানন ইজৰাইল ইৰাণৰ যুদ্ধ
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ইটিভি ভাৰত অসম
ISRAEL REACTION ON US IRAN DEAL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.