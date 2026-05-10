ইজৰাইলে লেবাননত চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ, ৯ জনৰ মৃত্যু

পুনৰ লেবাননত ভয়ংকৰ আক্ৰমণ ইজৰাইলৰ ৷ হিজবুল্লাৰ ঘাটি ধ্বংস কৰা হৈছে বুলি দাবী ইজৰাইলৰ ৷

ISRAEL STRIKES ACROSS LEBANON
ইজৰাইলে লেবাননত চলালে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ (AFP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 10, 2026 at 4:01 PM IST

বেইৰুত : শনিবাৰে নিশা পুনৰ লেবাননত ইজৰাইলে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰে ৷ ফলত ৯ জনকৈ লোক নিহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ উল্লেখ্য যে, বেইৰুটত হিজবুল্লাৰ শক্তি কেন্দ্ৰ ৷ হিজবুল্লাৰ ঘাটিৰ পৰা কিছু নিলগত শনিবাৰে নিশা ইজৰাইলে এই আক্ৰমণ কৰে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ আনহাতে, ইজৰাইল আৰু ইৰান সমৰ্থিত হিজবুল্লাৰ মাজত তিনি সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতিৰ পাছত পুনৰ ইজৰাইলে লেবাননত আক্ৰমণ চলায় ৷

শনিবাৰে হিজবুল্লাই কয়, "ইজৰাইলৰ সেনাৰ ঘাটিক লক্ষ্য কৰি ড্ৰ’নেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷ ফলত ইজৰাইলৰ তিনিজনকৈ সেনা গুৰুতৰভাৱে আহত হয় ৷" তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে ইজৰাইলেও হিজবুল্লাৰ ঘাটিত আক্ৰমণ চলায় ৷ ফলত ইজৰাইলৰ তৰফৰ পৰা ৯ জনকৈ লোক নিহত হৈছে বুলি দাবী কৰে ৷

ইফালে লেবাননৰ চৰকাৰী নেশ্যনেল নিউজ এজেন্সীয়ে চুমকৈ এনএনএ দাবী কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলে লেবাননৰ দক্ষিণ প্ৰান্তত ধাৰাবাহিকভাৱে আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে, ফলত সাতজনকৈ লোক নিহত হোৱাৰ লগতে তিনি শিশুকে ধৰি ১৫ জন আহত হয় ৷ ইজৰাইলৰ সেনাই কয়, "লেবাননৰ ছাকছাকিয়েহ চহৰৰ ৰজহুৱা স্থান এটা হিজবুল্লাই সন্ত্ৰাবাদী কাৰ্যকলাপৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে সন্ত্ৰাসবাদীক টাৰ্গেট কৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷"

লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, দেশখনৰ নাবাটিয়ে চহৰত ইজৰাইলে আন এক আক্ৰমণ চলায় ৷ ফলত এজন ছিৰিয়াৰ নাগৰিক আৰু তেওঁৰ ১২ বছৰীয়া সন্তান আহত হয় ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত চিকিৎসালয়ত ছিৰিয়াৰ নাগৰিকজনৰ মৃত্যু হয় বুলি লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে উল্লেখ কৰে ৷

ইফালে ইজৰাইলৰ সেনাই হিজবুল্লাহৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ কৰিব বুলি ৯খন গাঁৱৰ বাসিন্দাক ঘৰ খালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ৷ কিন্তু সতৰ্কবাণী দিয়া এলেকাত আক্ৰমণ নকৰি অন্যস্থানত ইজৰাইলে আক্ৰমণ কৰা হৈছিল বুলি লেবানন চৰকাৰে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৷

