কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক : ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলটৰ শলাগ মোদী, নেতান্যাহু, ট্ৰাম্পৰ

কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক : ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলটৰ শলাগ মোদী, নেতান্যাহু, ট্ৰাম্পৰ
অতি ভয়াৱহ বিপদৰ মুখামুখি আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পাছতো কেপ্টেইন মাচ্চাৰে আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অপৰিসীম সাহস দেখুৱাইছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।
Published : October 1, 2026 at 11:25 AM IST
নতুন দিল্লী : ডুবাই-টেল আভিভৰ ফ্লাইডুবাই বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা সহ-পাইলটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক 'নায়ক' বুলি প্ৰশংসা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে মোদীয়ে কয় যে তেওঁ শ শ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে এক বৃহৎ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা সাহসিকতাক লৈ দেশে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ পৰা ইজৰাইল অভিমুখী ফ্লাইডুবাই বিমানখনত কেপ্টেইন মাচ্চাৰক তেওঁৰ সহ-পাইলটে আক্ৰমণ কৰে । কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যায় । এই ঘটনাৰ ফলত বিমানখনৰ পথ ছৌদি আৰবৰ টাবুকলৈ সলনি কৰা হয় ।
Captain Smit Machchhar is a HERO. In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others. His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy. India is proud of Captain Machchhar. Praying for his speedy recovery, renewed strength and good health.— Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026
কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মোদী
এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক । আটাইতকৈ ভয়াৱহ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অপৰিসীম সাহস আৰু অটল সংকল্প প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁৰ সাহসে শ শ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত আৰু এক বৃহৎ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰাত সহায় কৰিছিল ।"
Our Embassy in Riyadh and Consulate in Jeddah have been following the health condition of Mr Smit Machchhar, the brave Indian pilot of Flydubai flight that was diverted to Tabuk today. He is admitted in a hospital in Tabuk city in northwest Saudi Arabia and receiving necessary medical attention. A full update on his health is awaited but he is reported to be in stable condition. We hope that he recovers from his injuries at the earliest. We are in touch with his family and assure them that we will continue to follow up on his health with Saudi authorities and extend all possible assistance for his wellbeing. @MEAIndia— India in Saudi Arabia (@IndianEmbRiyadh) September 30, 2026
তেওঁ লগতে কয়, "কেপ্টেইন মাচ্চাৰক লৈ ভাৰত গৌৰৱান্বিত ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পাইলটগৰাকীৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য, নতুন শক্তি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰবস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত এক আপডেট দি কয় যে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ।
ইজৰাইলৰ সংসদৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰশংসা
আনহাতে, ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটৰ অধ্যক্ষ আমিৰ ওহানাই কয় যে ফ্লাইডুবাই বিমান এফজেড১০৭৩ত থকা ইজৰাইলী যাত্ৰীসকলক বচাবলৈ নিজৰ সহ-পাইলটৰ সৈতে মাজ আকাশত বিমান আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া সাহসী ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ বাবে ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।
এটা X পোষ্টত তেওঁ কয়, "আতংকৰ মুহূৰ্তত তেওঁ অসাধাৰণ সাহস দেখুৱালে । আজি আমাৰ হৃদয় তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত আছে ।"
ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’ত পাইলটজনক তেজেৰে তুমৰলি হৈ অক্সিজেন মাস্ক পিন্ধি থকা অৱস্থাত বিমানখনৰ গেলিত চিত হৈ পৰি থকা দেখা গৈছে ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'প্ৰকৃত নায়ক' আখ্যা
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱেও ইজৰাইল তথা অন্যান্য নাগৰিককে ধৰি ১৭৪ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় পাইলটজনক 'প্ৰকৃত নায়ক' বুলি প্ৰশংসা কৰে ।
My salute to the Indian pilot Captain Smit Machchhar for his extraordinary bravery. Despite being stabbed and seriously injured, he fought back, resisted, opened the cockpit door, and enabled passengers and crew to overpower the attacker — preventing a catastrophic mid-air disaster. He saved the lives of 174 people, including Israeli citizens and other nationals. I wish Captain Machchhar a speedy and full recovery. He is a true hero.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026
"ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ অসাধাৰণ সাহসৰ বাবে মোৰ প্ৰণাম । ছুৰীৰ আঘাত আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ প্ৰতিশোধ ল'লে, প্ৰতিৰোধ কৰিলে, ককপিটৰ দুৱাৰখন খুলিলে আৰু যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক আক্ৰমণকাৰীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিলে— এক বিপৰ্যয়জনক মাজ আকাশৰ দুৰ্যোগ ৰোধ কৰিলে । তেওঁ ইজৰাইলৰ নাগৰিক আৰু অন্যান্যকে ধৰি ১৭৪ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ।" নেতান্যাহুৱে কয় ।
Donald Trump calls Indian pilot Smit Machchhar a hero for saving lives of passengers on Fly dubai. https://t.co/FHh5Bn9tb6— News Arena India (@NewsArenaIndia) October 1, 2026
ট্ৰাম্পৰো প্ৰশংসা
আনহাতে, এক সংবাদমেল সম্বোধনৰ সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ইজৰাইলী যাত্ৰীজনক প্ৰশংসা কৰে যিয়ে এই কাণ্ডৰ সময়ত ককপিটত প্ৰৱেশ কৰি 'সন্ত্ৰাসবাদী' সহ-পাইলটক পৰাস্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো ককপিটৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ বাবে ট্ৰাম্পে মাচ্চাৰক প্ৰশংসা কৰে । ট্ৰাম্পে কয়, "সাহসী ভাৰতীয় পাইলটজনৰ অৱস্থা অতি বেয়া, কিন্তু তেওঁৰ বুদ্ধি আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিতা তথা সাহস দেখুৱালে, অতি আচৰিত, এক প্ৰকাৰে তেওঁ এজন নায়ক আছিল ।"
The new Indian Icon. A fearless hero ! https://t.co/5s5NkjA55T— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 1, 2026
এজন নিৰ্ভীক নায়ক: মুখ্যমন্ত্ৰী
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মাচ্চাৰৰ সাহসিক পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "নতুন ভাৰতীয় আদৰ্শ । এজন নিৰ্ভীক নায়ক !"
স্মিট মাচ্চাৰ কোন ?
উল্লেখ্য যে ডুবাই-টেল আভিভ ফ্লাইডুবাই বিমানৰ পাইলটজনক ভাৰতীয় নাগৰিক স্মিট মাচ্চাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
তেওঁৰ লিংকডইন প্ৰফাইল অনুসৰি মাচ্চাৰে ২০২২ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ফ্লাইডুবাইৰ বয়িং ৭৩৭ বিমানৰ পাইলট হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেওঁৰ প্ৰফাইলত ৭৩৭-৮০০ আৰু ৭৩৭ মেক্স ৮ আৰু ৯ বিমানত ৯,৭৫০ ঘণ্টা বিমান উৰণৰ সময় দেখা গৈছে ।
ফ্লাইডুবাইত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাইৰ স্পাইচজেটৰ সৈতে ১১ বছৰ কাম কৰিছিল । তেওঁ জ্যেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ হিচাপেও কাম কৰিছিল আৰু পিছলৈ ২০২০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত লাইন ট্ৰেইনিং কেপ্টেইন হৈছিল । এই ভূমিকাত তেওঁ আন পাইলটসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিল আৰু মূল্যায়ন কৰিছিল ।
প্ৰফাইলত দেখুওৱা অনুসৰি, তেওঁ ফ্লাইডুবাইত 'ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কেপ্টেইন' হিচাপে যোগদান কৰে । ইয়াৰ ফলত বিমান সংস্থাসমূহে ইতিমধ্যে আন এটা বিমান সংস্থাত কেপ্টেইনৰ পদত থকা পাইলটক নিযুক্তি দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ কেপ্টেইন হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছে যে স্পাইচজেটত 'পাইলট ইন কমাণ্ড' হিচাপে তেওঁৰ ৬৪০০ ঘণ্টাৰো অধিক সময়ৰ অভিজ্ঞতা আছিল ।
মাচ্চাৰৰ প্ৰফাইলত ২০০৭ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ২০০৮ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত ৱেলিংকাৰ ইনষ্টিটিউট অব মেনেজমেণ্টৰ পৰা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে তেওঁৰ ভাতৃও আকাশা এয়াৰৰ এজন পাইলট ।
ঘটনাটো কি আছিল
ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ গতি কৰি থকা বাণিজ্যিক বিমানখনৰ পথ সলনি কৰি ছৌদি আৰবত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবলগা হয় । জানিব পৰা মতে, পাইলটৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত ল'বলগা হয় । ইয়াৰ পিছত ইজৰাইলে নিজৰ যুঁজাৰু বিমান প্ৰেৰণ কৰে ।
স্থানীয় সময় অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা ৭.০৫ বজাত ১৮০ গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমান এফজেড-১০৭৩ খনে ডুবাইৰ পৰা উৰা মাৰে। যাত্ৰাৰ দুঘণ্টা নৌহওঁতেই বিমানখনে জৰুৰীকালীন সংকেত প্ৰেৰণ কৰে ।
Flydubai flight #FZ1073, a Boeing 737 MAX 8, registration number A6-FKF, flying from Dubai to Tel Aviv, diverted to Tabuk, Saudi Arabia, following an onboard security incident. Timeline (UTC): 03:05 — Take off from Dubai 05:21 — Altitude fluctuations begin 05:22 — Aircraft drops more than 14,000 ft in under 30 seconds 05:31 — Squawk changes to 7700 (general emergency) 05:38 — Squawk changes to 7500 (unlawful interference) ~06:45 — Lands at Tabuk Regional Airport Playback: https://t.co/auSvqOodca Blog post: https://t.co/XIHNBMVruJ— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
হাৰেটজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইজৰাইলী কৰ্তৃপক্ষই ইয়াক এক সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড হিচাপে গণ্য কৰি কয় যে ইয়াৰে এজন পাইলটে “সম্ভৱতঃ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল” । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এজন পাইলটে ছুৰীৰে আঘাত কৰা যেন দেখা যোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে ।
A recovery flight is now en route to Tabuk to pick up passengers from flight #FZ1073 and take them to Tel Aviv. https://t.co/wknZKhKTGn— Flightradar24 (@flightradar24) September 30, 2026
ফ্লাইট লাইভ ট্ৰেকিং ৱেবছাইট Flightradar24ৰ মতে, বিমানখনে প্ৰথমে সাধাৰণ জৰুৰীকালীন সংকেত আৰু তাৰ পিছত অবৈধ হস্তক্ষেপৰ বাবে দ্বিতীয়টো সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছিল । আনকি এটা সময়ত দুই মিনিটমানৰ পিছত ১৭,৪০০ ফুট তললৈ নামি আহিছিল ।
ঘটনাৰ সময়ত জৰ্ডানৰ আকাশমাৰ্গৰ ওপৰেৰে গতি কৰি থকা বিমানখনৰ গতিপথ ছৌদি আৰবৰ টাবুক বিমানবন্দৰলৈ সলনি কৰি নিৰাপদে অৱতৰণ কৰা হয় বুলি ফ্লাইডুবায়ে জনায় ।
ইজৰাইলৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইৰাণ সংঘাতৰ বাবে অঞ্চলটো ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্টত থকাৰ সময়তে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে জৰুৰী নিৰাপত্তা বৈঠক আহ্বান কৰিছে । ইজৰাইলী সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, নেতান্যাহুক বিগত কিছুদিনত নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত কিছু এনে বিপদৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে যিবোৰ স্পষ্টভাৱে জনোৱা হোৱা নাছিল যদিও ই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছিল ।
ইজৰাইলৰ টিভি চেনেল চেনেল ১২-এ ইজৰাইলৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে “আটাইতকৈ ভয়াৱহ দুৰ্যোগ ৰোধ কৰা হৈছে” । সহযোগী পাইলটৰ বিৰুদ্ধে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ চেষ্টাৰ বাবে তদন্ত চলি আছে ।
ফ্লাইডুবাইৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয় যে বিমানখন টাবুক বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিছে আৰু সকলো যাত্ৰী নিৰাপদে আছে ।
মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ দলসমূহে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে ।"
Flightradar24 ৰ মতে, FZ1073 বিমানখনৰ পৰা যাত্ৰীসকলক টেল আভিভলৈ নিবলৈ টাবুকলৈ আন এখন বিমান গৈ আছে ।
সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে । লগতে ইজৰাইলে যাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰি থকা বুলি সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।
চিএনএনৰ বাতৰি অনুসৰি, ইজৰাইলে যাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ নিয়াৰ বাবে ছৌদি আৰবলৈ বিমান প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰি আছে । সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাইত অৱস্থিত ফ্লাইডুবাই হৈছে কম খৰচী এমিৰেটছ চৰকাৰৰ মালিকানাধীন বিমান সংস্থা । ইজৰাইলীসকলৰ বাবে ডুবাই অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী । ২০২৫ চনত প্ৰায় ১ কোটি ১০ লাখ ইজৰাইলী পৰ্যটকে ডুবাই আৰু ইউ এ ই ভ্ৰমণ কৰিছিল ।
এই অঞ্চলটোত ইউ এ ই আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ২০২০ চনত আব্ৰাহাম চুক্তিৰ জৰিয়তে স্থাপিত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক প্ৰযোজ্য হৈ আছে ।
দেওবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আবুধাবি ভ্ৰমণৰ সময়ত ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ এদিন পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।