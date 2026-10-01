ETV Bharat / international

কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক : ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলটৰ শলাগ মোদী, নেতান্যাহু, ট্ৰাম্পৰ

অতি ভয়াৱহ বিপদৰ মুখামুখি আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পাছতো কেপ্টেইন মাচ্চাৰে আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অপৰিসীম সাহস দেখুৱাইছিল বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় ।

ISRAEL BOUND PLANE DIVERTED
কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ (Screen grab X@AmirOhana and Narendra Modi)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 11:25 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ডুবাই-টেল আভিভৰ ফ্লাইডুবাই বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা সহ-পাইলটৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক 'নায়ক' বুলি প্ৰশংসা কৰে । বৃহস্পতিবাৰে মোদীয়ে কয় যে তেওঁ শ শ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰাৰ লগতে এক বৃহৎ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰাৰ বাবে তেওঁ প্ৰদৰ্শন কৰা সাহসিকতাক লৈ দেশে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ পৰা ইজৰাইল অভিমুখী ফ্লাইডুবাই বিমানখনত কেপ্টেইন মাচ্চাৰক তেওঁৰ সহ-পাইলটে আক্ৰমণ কৰে । কিন্তু আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ বাবে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি যায় । এই ঘটনাৰ ফলত বিমানখনৰ পথ ছৌদি আৰবৰ টাবুকলৈ সলনি কৰা হয় ।

কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ মোদী

এটা X পোষ্টত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰ এজন নায়ক । আটাইতকৈ ভয়াৱহ বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আৰু গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ আনৰ জীৱন ৰক্ষাৰ বাবে অপৰিসীম সাহস আৰু অটল সংকল্প প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । তেওঁৰ সাহসে শ শ লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত আৰু এক বৃহৎ ট্ৰেজেডী ৰোধ কৰাত সহায় কৰিছিল ।"

তেওঁ লগতে কয়, "কেপ্টেইন মাচ্চাৰক লৈ ভাৰত গৌৰৱান্বিত ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পাইলটগৰাকীৰ শীঘ্ৰে আৰোগ্য, নতুন শক্তি আৰু সুস্বাস্থ্যৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ছৌদি আৰবস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সন্দৰ্ভত এক আপডেট দি কয় যে তেওঁৰ অৱস্থা বৰ্তমান সুস্থিৰ ।

ইজৰাইলৰ সংসদৰ অধ্যক্ষৰ প্ৰশংসা

আনহাতে, ইজৰাইলৰ সংসদ নেচেটৰ অধ্যক্ষ আমিৰ ওহানাই কয় যে ফ্লাইডুবাই বিমান এফজেড১০৭৩ত থকা ইজৰাইলী যাত্ৰীসকলক বচাবলৈ নিজৰ সহ-পাইলটৰ সৈতে মাজ আকাশত বিমান আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়া সাহসী ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন মাচ্চাৰৰ বাবে ইজৰাইলৰ জনসাধাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ।

এটা X পোষ্টত তেওঁ কয়, "আতংকৰ মুহূৰ্তত তেওঁ অসাধাৰণ সাহস দেখুৱালে । আজি আমাৰ হৃদয় তেওঁৰ লগতে তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লগত আছে ।"

ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰিত ভিডিঅ’ত পাইলটজনক তেজেৰে তুমৰলি হৈ অক্সিজেন মাস্ক পিন্ধি থকা অৱস্থাত বিমানখনৰ গেলিত চিত হৈ পৰি থকা দেখা গৈছে ।

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ 'প্ৰকৃত নায়ক' আখ্যা

ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱেও ইজৰাইল তথা অন্যান্য নাগৰিককে ধৰি ১৭৪ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাৰ পিছত ভাৰতীয় পাইলটজনক 'প্ৰকৃত নায়ক' বুলি প্ৰশংসা কৰে ।

"ভাৰতীয় পাইলট কেপ্টেইন স্মিট মাচ্চাৰক তেওঁৰ অসাধাৰণ সাহসৰ বাবে মোৰ প্ৰণাম । ছুৰীৰ আঘাত আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো তেওঁ প্ৰতিশোধ ল'লে, প্ৰতিৰোধ কৰিলে, ককপিটৰ দুৱাৰখন খুলিলে আৰু যাত্ৰী আৰু ক্ৰুসকলক আক্ৰমণকাৰীক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰিলে— এক বিপৰ্যয়জনক মাজ আকাশৰ দুৰ্যোগ ৰোধ কৰিলে । তেওঁ ইজৰাইলৰ নাগৰিক আৰু অন্যান্যকে ধৰি ১৭৪ জন লোকৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলে ।" নেতান্যাহুৱে কয় ।

ট্ৰাম্পৰো প্ৰশংসা

আনহাতে, এক সংবাদমেল সম্বোধনৰ সময়ত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ফ্লাইডুবাইৰ ভাৰতীয় পাইলট স্মিট মাচ্চাৰ আৰু ইজৰাইলী যাত্ৰীজনক প্ৰশংসা কৰে যিয়ে এই কাণ্ডৰ সময়ত ককপিটত প্ৰৱেশ কৰি 'সন্ত্ৰাসবাদী' সহ-পাইলটক পৰাস্ত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ পিছতো ককপিটৰ দুৱাৰ খুলি দিয়াৰ বাবে ট্ৰাম্পে মাচ্চাৰক প্ৰশংসা কৰে । ট্ৰাম্পে কয়, "সাহসী ভাৰতীয় পাইলটজনৰ অৱস্থা অতি বেয়া, কিন্তু তেওঁৰ বুদ্ধি আৰু প্ৰত্যুৎপন্নমতিতা তথা সাহস দেখুৱালে, অতি আচৰিত, এক প্ৰকাৰে তেওঁ এজন নায়ক আছিল ।"

এজন নিৰ্ভীক নায়ক: মুখ্যমন্ত্ৰী

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো মাচ্চাৰৰ সাহসিক পদক্ষেপক ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে । এটা X পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "নতুন ভাৰতীয় আদৰ্শ । এজন নিৰ্ভীক নায়ক !"

স্মিট মাচ্চাৰ কোন ?

উল্লেখ্য যে ডুবাই-টেল আভিভ ফ্লাইডুবাই বিমানৰ পাইলটজনক ভাৰতীয় নাগৰিক স্মিট মাচ্চাৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।

তেওঁৰ লিংকডইন প্ৰফাইল অনুসৰি মাচ্চাৰে ২০২২ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ফ্লাইডুবাইৰ বয়িং ৭৩৭ বিমানৰ পাইলট হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আহিছে । তেওঁৰ প্ৰফাইলত ৭৩৭-৮০০ আৰু ৭৩৭ মেক্স ৮ আৰু ৯ বিমানত ৯,৭৫০ ঘণ্টা বিমান উৰণৰ সময় দেখা গৈছে ।

ফ্লাইডুবাইত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ মুম্বাইৰ স্পাইচজেটৰ সৈতে ১১ বছৰ কাম কৰিছিল । তেওঁ জ্যেষ্ঠ সেনাধ্যক্ষ হিচাপেও কাম কৰিছিল আৰু পিছলৈ ২০২০ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত লাইন ট্ৰেইনিং কেপ্টেইন হৈছিল । এই ভূমিকাত তেওঁ আন পাইলটসকলক প্ৰশিক্ষণ দিছিল আৰু মূল্যায়ন কৰিছিল ।

প্ৰফাইলত দেখুওৱা অনুসৰি, তেওঁ ফ্লাইডুবাইত 'ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কেপ্টেইন' হিচাপে যোগদান কৰে । ইয়াৰ ফলত বিমান সংস্থাসমূহে ইতিমধ্যে আন এটা বিমান সংস্থাত কেপ্টেইনৰ পদত থকা পাইলটক নিযুক্তি দিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক পোনপটীয়াকৈ কেপ্টেইন হিচাপে নিযুক্তি দিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰি কোৱা হৈছে যে স্পাইচজেটত 'পাইলট ইন কমাণ্ড' হিচাপে তেওঁৰ ৬৪০০ ঘণ্টাৰো অধিক সময়ৰ অভিজ্ঞতা আছিল ।

মাচ্চাৰৰ প্ৰফাইলত ২০০৭ চনৰ জুন মাহৰ পৰা ২০০৮ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত ৱেলিংকাৰ ইনষ্টিটিউট অব মেনেজমেণ্টৰ পৰা বিজনেছ এডমিনিষ্ট্ৰেচনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰা বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে তেওঁৰ ভাতৃও আকাশা এয়াৰৰ এজন পাইলট ।

ঘটনাটো কি আছিল

ডুবাইৰ পৰা টেল আভিভলৈ গতি কৰি থকা বাণিজ্যিক বিমানখনৰ পথ সলনি কৰি ছৌদি আৰবত জৰুৰীকালীন অৱতৰণ কৰিবলগা হয় । জানিব পৰা মতে, পাইলটৰ মাজত হোৱা কাজিয়াৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত ল'বলগা হয় । ইয়াৰ পিছত ইজৰাইলে নিজৰ যুঁজাৰু বিমান প্ৰেৰণ কৰে ।

স্থানীয় সময় অনুসৰি বুধবাৰে পুৱা ৭.০৫ বজাত ১৮০ গৰাকী যাত্ৰী কঢ়িয়াই লৈ যোৱা ফ্লাইডুবাই বিমান এফজেড-১০৭৩ খনে ডুবাইৰ পৰা উৰা মাৰে। যাত্ৰাৰ দুঘণ্টা নৌহওঁতেই বিমানখনে জৰুৰীকালীন সংকেত প্ৰেৰণ কৰে ।

হাৰেটজৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ইজৰাইলী কৰ্তৃপক্ষই ইয়াক এক সন্ত্ৰাসবাদী কাণ্ড হিচাপে গণ্য কৰি কয় যে ইয়াৰে এজন পাইলটে “সম্ভৱতঃ বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল” । প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উদ্ধৃতি দি প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে এজন পাইলটে ছুৰীৰে আঘাত কৰা যেন দেখা যোৱাৰ লগে লগে যাত্ৰীসকলে ইয়াত হস্তক্ষেপ কৰে ।

ফ্লাইট লাইভ ট্ৰেকিং ৱেবছাইট Flightradar24ৰ মতে, বিমানখনে প্ৰথমে সাধাৰণ জৰুৰীকালীন সংকেত আৰু তাৰ পিছত অবৈধ হস্তক্ষেপৰ বাবে দ্বিতীয়টো সংকেত প্ৰেৰণ কৰিছিল । আনকি এটা সময়ত দুই মিনিটমানৰ পিছত ১৭,৪০০ ফুট তললৈ নামি আহিছিল ।

ঘটনাৰ সময়ত জৰ্ডানৰ আকাশমাৰ্গৰ ওপৰেৰে গতি কৰি থকা বিমানখনৰ গতিপথ ছৌদি আৰবৰ টাবুক বিমানবন্দৰলৈ সলনি কৰি নিৰাপদে অৱতৰণ কৰা হয় বুলি ফ্লাইডুবায়ে জনায় ।

ইজৰাইলৰ সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইৰাণ সংঘাতৰ বাবে অঞ্চলটো ইতিমধ্যে হাই এলাৰ্টত থকাৰ সময়তে এই কাণ্ড সংঘটিত হৈছে । ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে জৰুৰী নিৰাপত্তা বৈঠক আহ্বান কৰিছে । ইজৰাইলী সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি অনুসৰি, নেতান্যাহুক বিগত কিছুদিনত নিৰাপত্তাৰ সৈতে জড়িত কিছু এনে বিপদৰ সতৰ্কবাণী দিয়া হৈছে যিবোৰ স্পষ্টভাৱে জনোৱা হোৱা নাছিল যদিও ই ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি হৈ গৈ আছিল ।

ইজৰাইলৰ টিভি চেনেল চেনেল ১২-এ ইজৰাইলৰ এজন জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে “আটাইতকৈ ভয়াৱহ দুৰ্যোগ ৰোধ কৰা হৈছে” । সহযোগী পাইলটৰ বিৰুদ্ধে বিমানখন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কৰাৰ চেষ্টাৰ বাবে তদন্ত চলি আছে ।

ফ্লাইডুবাইৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই এক বিবৃতিত কয় যে বিমানখন টাবুক বিমানবন্দৰত নিৰাপদে অৱতৰণ কৰিছে আৰু সকলো যাত্ৰী নিৰাপদে আছে ।

মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে কয়, "আমাৰ দলসমূহে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি আছে ।"

Flightradar24 ৰ মতে, FZ1073 বিমানখনৰ পৰা যাত্ৰীসকলক টেল আভিভলৈ নিবলৈ টাবুকলৈ আন এখন বিমান গৈ আছে ।

সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণত থকা বুলি উল্লেখ কৰিছে । লগতে ইজৰাইলে যাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ কাম কৰি থকা বুলি সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰিছে ।

চিএনএনৰ বাতৰি অনুসৰি, ইজৰাইলে যাত্ৰীসকলক ঘৰলৈ নিয়াৰ বাবে ছৌদি আৰবলৈ বিমান প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ সন্ধান কৰি আছে । সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ ডুবাইত অৱস্থিত ফ্লাইডুবাই হৈছে কম খৰচী এমিৰেটছ চৰকাৰৰ মালিকানাধীন বিমান সংস্থা । ইজৰাইলীসকলৰ বাবে ডুবাই অন্যতম জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলী । ২০২৫ চনত প্ৰায় ১ কোটি ১০ লাখ ইজৰাইলী পৰ্যটকে ডুবাই আৰু ইউ এ ই ভ্ৰমণ কৰিছিল ।

এই অঞ্চলটোত ইউ এ ই আৰু ইজৰাইলৰ মাজত মধুৰ সম্পৰ্ক আছে আৰু ২০২০ চনত আব্ৰাহাম চুক্তিৰ জৰিয়তে স্থাপিত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক প্ৰযোজ্য হৈ আছে ।

দেওবাৰে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে আবুধাবি ভ্ৰমণৰ সময়ত ইউ এ ইৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ এদিন পিছতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক :তিব্বতৰ জনসাধাৰণে স্বাধীনতা বিচাৰে: দালাই লামাক সাক্ষাৎ কৰি আমেৰিকান প্ৰতিনিধি
লগতে পঢ়ক :হিন্দু প্ৰতিনিধি দলৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত মহিলা কৰ্মচাৰীক অব্যাহতি: পদত্যাগ কৰিব আইফেল টাৱাৰৰ মুৰব্বীয়ে

TAGGED:

MIDEAST EMERGENCY LANDING
PLANE DIVERTED TO SAUDI ARABIA
ইজৰাইল অভিমুখী বিমানৰ পথ পৰিৱৰ্তন
বিমান পাইলটৰ যুদ্ধ
ISRAEL BOUND PLANE DIVERTED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.