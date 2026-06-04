যুদ্ধ বিৰতিত সন্মতি ইজৰাইল-লেবাননৰ, হিজবুল্লা সন্দৰ্ভত ডাঙৰ চৰ্ত
লেবাননত ইজৰাইল চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সম্ভাৱ্য তীব্ৰতা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল চৰকাৰে দিয়া সতৰ্কবাণীৰ পিছত দুয়ো পক্ষ এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছে ৷
By ANI
Published : June 4, 2026 at 8:07 AM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি: যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে সন্মত হৈছে ইজৰাইল আৰু লেবানন ৷ বুধবাৰে আমেৰিকাৰ মধ্যস্থতাত অনুষ্ঠিত হোৱা শেহতীয়া পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পিছত প্ৰকাশ পৰা এক যৌথ বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে ইজৰাইল আৰু লেবাননে এক উল্লেখযোগ্য কূটনৈতিক অগ্ৰগতি হিচাপে যুদ্ধবিৰতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক উমৈহতীয়া মতত উপনীত হৈছে ৷ অৱশ্যে হিজবুল্লাৰ আক্ৰমণ সম্পূৰ্ণ বন্ধ কৰা আৰু দক্ষিণ লেবাননৰ পৰা হিজবুল্লাৰ সকলো কাৰ্যকৰ্তাক আঁতৰাই পেলোৱাৰ ওপৰত কঠোৰ চৰ্ত আৰোপ কৰা হৈছে ।
লেবাননত ইজৰাইল চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ সম্ভাৱ্য তীব্ৰতা বৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ইজৰাইল চৰকাৰে দিয়া সতৰ্কবাণীৰ পিছত দুয়ো পক্ষ এই সিদ্ধান্তলৈ আহিছে ৷ এই সংঘাতে সমান্তৰালভাৱে আমেৰিকা-ইৰাণৰ আলোচনাহৰ ক্ষেত্ৰতো ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছিল ।
কূটনৈতিক অগ্ৰগতিৰ সূচনা হৈছে ভংগুৰ নিৰাপত্তা পৰিৱেশৰ মাজত, কিয়নো চলি থকা যুদ্ধবিৰতিৰ বাৰে বাৰে উলংঘা হৈছে, ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লাই বাণিজ্যিক আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে ।
আমেৰিকাৰ বিদেশ মন্ত্ৰালয়ত মঙলবাৰে সম্পূৰ্ণ দিনটোৰ প্ৰাৰম্ভিক আলোচনাৰ পিছত বুধবাৰে প্ৰায় ৯ ঘণ্টা ধৰি চলিছিল এই আলোচনা । এই যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে আগবাঢ়ি যোৱা ইজৰাইল আৰু লেবাননে এক ব্যাপক চুক্তিত উপনীত হোৱাৰ লক্ষ্যৰে ২২ জুনত ৰাজনৈতিক আৰু নিৰাপত্তা ট্ৰেকসমূহ পুনৰ একত্ৰিত কৰিবলৈ সন্মত হয় ৷ আনহাতে আমেৰিকাই অন্তৱৰ্তীকালীনভাৱে দলসমূহৰ মাজত যোগাযোগৰ সুবিধা অব্যাহত ৰাখিবলৈ সন্মত হয় ৷
সীমান্ত সুস্থিৰ কৰাৰ দিশত তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ হিচাপে যৌথ বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে লেবাননৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে সকলো অৰাষ্ট্ৰীয় কাৰকক বাদ দি ভূখণ্ডৰ একচেটিয়া নিয়ন্ত্ৰণ ল’ব পৰা পাইলট জ’ন সৃষ্টিৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে আগুৱাই নিবলৈ সন্মত হৈছে যদিও সীমা অতিক্ৰম কৰা ডিক্রীত সেই পাইলট জ’নসমূহৰ বাবে কোনো সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হোৱা নাছিল ।
দীৰ্ঘম্যাদী আঞ্চলিক স্থিতিশীলতাৰ বাবে গাঁথনিগত কাঠামো আলোচনাৰ প্ৰধান কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ আছে । যৌথ বিবৃতি অনুসৰি, “ইজৰাইলে পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় যে হিজবুল্লাক নিৰস্ত্ৰকৰণ আৰু সমগ্ৰ লেবাননত ইয়াৰ আন্তঃগাঁথনি ভাঙি পেলোৱাৰ জৰিয়তেহে ইয়াৰ নিৰাপত্তা আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাৰ প্ৰতি সন্মান লাভ কৰিব পৰা যাব ।”
এই মূল নিৰাপত্তা দাবীসমূহক সম্বোধন কৰি বেইৰুটে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত নিজৰ সাৰ্বভৌম প্ৰত্যাশাৰ বিশদ বিৱৰণ দিয়ে । বিবৃতিত কোৱা হৈছে যে লেবাননে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত সীমান্তসমূহৰ পাৰস্পৰিক সন্মানৰ প্ৰয়োজনীয়তা, শত্ৰুতা বন্ধ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰাৰ জৰুৰী প্ৰয়োজনীয়তাক পুনৰ দৃঢ় কৰিছে ৷ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু সম্পূৰ্ণ সাৰ্বভৌম ৰাষ্ট্ৰৰ নীতিসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মাপকাঠীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ লেবাননে সমগ্ৰ দেশতে ফলপ্ৰসূ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰিবলৈ আমেৰিকাৰ সমৰ্থনত লেবাননৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ সামৰ্থ বৃদ্ধিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । ক্ষেত্ৰভিত্তিকভাৱে এই নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাসমূহৰ কাৰ্যক্ষমতা নিশ্চিত কৰিবলৈ ৱাশ্বিংটনে শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানিক সহায়ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে যে আমেৰিকাই লেবাননৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক সমৰ্থন কৰাৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, যাৰ লক্ষ্য হৈছে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য উন্নত কৰা আৰু সমগ্ৰ লেবাননৰ ভূখণ্ডত সাৰ্বভৌমত্বৰ ফলপ্ৰসূ প্ৰয়োগ সক্ষম কৰা ।
যৌথ ঘোষণাত বহিঃৰাষ্ট্ৰ পৃষ্ঠপোষকতাত চলি থকা মিলিচীয়া নেটৱৰ্কৰ বিৰুদ্ধেও এক ঐক্যবদ্ধ আঞ্চলিক স্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । বিবৃতিটোত লগতে কোৱা হৈছে যে সকলো পক্ষই অঞ্চলটোৰ দেশসমূহৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণ আৰু সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ স্থিতিশীলতাক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা চলি থকা কাৰ্যকলাপক গৰিহণা দিয়ে, সেয়া লাগিলে প্ৰক্সিৰ সমৰ্থনৰ দ্বাৰাই হওক বা অন্যান্য সকলো আগ্ৰাসনমূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তে হওক ।
লগতে পঢ়ক: ইৰাণ যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তাৱ গৃহীত আমেৰিকাৰ সদনৰ, জোকাৰণিৰ সন্মুখীন ট্ৰাম্প