যুদ্ধবিৰতি উলংঘা কৰি সংঘাতত লিপ্ত ইজৰাইল আৰু হিজবুল্লা
By ANI
Published : April 25, 2026 at 8:24 AM IST
টেল আভিভ: ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ মাজত যুদ্ধবিৰতিৰ ম্যাদ তিনি সপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধিৰ ঘোষণাৰ এদিন পিছতে শুকুৰবাৰে ইজৰাইলী বাহিনী আৰু হিজবুল্লাৰ সৈন্যৰ মাজত সংঘাত সৃষ্টি হয় । আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যম চিএনএনে প্ৰকাশ কৰিছে এই খবৰ ৷
ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে কয় যে তেওঁলোকে লেবাননৰ দক্ষিণৰ য়াটাৰ আৰু কাফ্ৰা চহৰত হিজবুল্লাৰ ৰকেট লঞ্চাৰত আক্ৰমণ চলাইছিল ৷ এই লঞ্চাৰে ইজৰাইলৰ সৈন্য আৰু সাধাৰণ নাগৰিকৰ বাবে ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইজৰাইলে ।
চিএনএনৰ উদ্ধৃতিৰে লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দক্ষিণ লেবাননত ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত কমেও ছজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন দুজন লোক আহত হয় । ইফালে হিজবুল্লাই কয় যে তেওঁলোকে দক্ষিণ লেবাননৰ ৰামিয়া চহৰত ইজৰাইলৰ এখন সুসজ্জিত সৈন্যবাহী জাহাজক লক্ষ্য কৰি লয় ।
এটা বিবৃতিত গোটটোৱে কয় যে ইজৰাইলে দক্ষিণ লেবাননত ঘৰ-দুৱাৰ ধ্বংস কৰাৰ প্ৰতিশোধ স্বৰূপে এই আক্ৰমণ সংঘটিত কৰা হৈছে ৷ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণক যুদ্ধবিৰতি উলংঘা বুলি অভিহিত কৰিছে তেওঁলোকে ।
এই আক্ৰমণৰ এদিন পূৰ্বে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে দুয়োপক্ষৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পিছত ইজৰাইল আৰু লেবাননে যুদ্ধবিৰতি অতিৰিক্ত তিনি সপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰিবলৈ সন্মত হৈছে ।
হোৱাইট হাউছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে কয়, ‘‘লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে আমি এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হৈছিলোঁ আৰু মই ভাবো যে লেবাননৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, অহা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়ালৈ আহিব ।’’
তেওঁ কয়, "তেওঁলোক অতিৰিক্ত তিনি সপ্তাহলৈ যুদ্ধবিৰতিৰ বাবে সন্মত হৈছে, মই অনুমান কৰিছোঁ, কোনো গুলীচালনা নহয়, যুদ্ধবিৰতি চলি থাকিব আৰু গুলীচালনা নহয় । আমি আশা কৰিছো যে সেয়াই হ'ব । তেওঁলোকৰ মাজত এনে নহ'ব, কিন্তু আমাৰ এতিয়াও চিন্তা হৈছে হিজবুল্লাক লৈ ।"
তিনি সপ্তাহৰ যুদ্ধবিৰতি ঘোষণা কৰাৰ পিছত ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে কয় যে ইজৰাইল আৰু লেবাননৰ মাজত এই প্ৰক্ৰিয়াটোৱে “ঐতিহাসিক শান্তি” লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ৷ কিন্তু তেওঁ হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বিৰতি ভংগ কৰাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইৰাণৰ ওপৰত “শক্তিশালী হেঁচা” প্ৰয়োগ কৰি থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতেও কথা-বতৰা পাতিছিল আৰু ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ মাজত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা অব্যাহত আছে বুলিও কয় । তেওঁ হিব্ৰু ভাষাত এই মন্তব্য কৰে ৷
