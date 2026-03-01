ইজাৰইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণঃ ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেইনীৰ মৃত্য়ু, ইৰাণত ৪০ দিনৰ শোক ঘোষণা, যুদ্ধত শিক্ষাৰ্থীসহ ২০০ৰো অধিক মৃত্য়ু

ইজাৰইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণঃ ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেইনীৰ মৃত্য়ু, ইৰাণত ৪০ দিনৰ শোক ঘোষণা, যুদ্ধত শিক্ষাৰ্থীসহ ২০০ৰো অধিক মৃত্য়ু
ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ‘বৃহৎ আৰু নিখুঁত বোমা বিস্ফোৰণ’ৰ সতৰ্কবাণী দি ট্ৰাম্পে কয় যে গোটেই সপ্তাহটো আৰু ইয়াৰ পিছতো এই বোমা বিস্ফোৰণ অব্যাহত থাকিব।
Published : March 1, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : March 1, 2026 at 8:44 AM IST
ডুবাই : ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই চলোৱা এক বৃহৎ আক্ৰমণত ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ মৃত্যু হয় দেওবাৰে পুৱা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টিভি মাধ্য়মে নিশ্চিত কৰিছে ৷ এই খবৰৰ পাছতেই সমগ্ৰ মধ্য প্ৰাচ্য়ত পৰিস্থিতি অধিক অৱনতি ঘটাৰ শংকা কৰা হৈছে ৷ ইতিমধ্য়ে ইৰাণে মধ্য়প্ৰাচ্য়ত থকা একাধিক আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিৰ ওপৰত আক্ৰমণ অব্য়াহত ৰাখিছে ৷
আনহাতে, শনিবাৰে শেষ নিশা ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে খামেইনেইৰ মৃত্য়ুৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ৷ তেওঁ কয় যে এই আক্ৰমণে ইৰাণীসকলক নিজৰ দেশক “উভতাই লোৱা”ৰ “সৰ্বাধিক সুযোগ” প্ৰদান কৰিছে যদিও ইয়াৰ ফলত ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ ভৱিষ্যতৰ ওপৰতো সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু অঞ্চলটোত অস্থিৰতাৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে ৷
Donald J. Trump Truth Social Post 04:37 PM EST 02.25.26— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 28, 2026
Khamenei, one of the most evil people in History, is dead. This is not only Justice for the people of Iran, but for all Great Americans, and those people from many Countries throughout the World, that have been killed or…
ছ’চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰাম্পে কয়, "ইতিহাসৰ অন্যতম দুষ্ট মানুহ খামেনেইৰ মৃত্যু হৈছে ৷ তেওঁ দেশখনৰ পাৰমাণৱিক ক্ষমতা নিৰ্মূলৰ বাবে আমেৰিকাই প্ৰয়োজনীয় বুলি অভিহিত কৰা মাৰাত্মক আক্ৰমণৰ অংশ হিচাপে “গধুৰ আৰু নিখুঁত বোমা বিস্ফোৰণ”ৰ বিষয়ে সকীয়াই দিয়ে ৷"
উল্লেখ্য় যে, এই আক্ৰমণে ইৰাণত আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপৰ এক আচৰিত নতুন অধ্যায় মুকলি কৰিলে, প্ৰতিশোধমূলক হিংসা আৰু বহল যুদ্ধৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিলে আৰু ‘আমেৰিকা প্ৰথম’ মঞ্চত কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰা আৰু ‘চিৰদিনৰ বাবে যুদ্ধ’ এৰাই চলিবলৈ প্ৰতিজ্ঞা কৰা এজন আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে সামৰিক শক্তিৰ এক আচৰিত প্ৰদৰ্শনক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ।
খামেনেইৰ মৃত্য়ুয়ে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ইৰাণৰ ওপৰত আঠ মাহৰ ভিতৰত দ্বিতীয়টো আক্ৰমণ চলাই নেতৃত্বৰ শূন্যতা সৃষ্টি কৰাটো নিশ্চিত কৰিলে, কিয়নো তেওঁৰ কোনো পৰিচিত উত্তৰাধিকাৰী নাছিল আৰু ৮৬ বছৰীয়া সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকীয়ে ক্ষমতাত থকা দশকবোৰত সকলো ডাঙৰ নীতিৰ ওপৰত চূড়ান্ত মতামত দিছিল । তেওঁ ইৰাণৰ ধৰ্মগুৰু আৰু ইয়াৰ অৰ্ধসামৰিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ নেতৃত্ব দিছিল, যিবোৰ শাসকীয় ঈশ্বৰতন্ত্ৰৰ ক্ষমতাৰ দুটা মূল কেন্দ্ৰ ।
ইফালে খামেনেইৰ মৃত্যুৰ খবৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ লগে লগে একাংশ লোকে এই মৃত্য়ুক লৈ উদযাপন কৰা বুলি টেহৰাণৰ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক জনায় ৷ এই আক্ৰমণৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই নিজাকৈ প্ৰতিশোধমূলক আক্ৰমণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া ইৰাণে প্ৰতিশোধৰ ভাবুকি দিছে ৷ ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ চেক্ৰেটেৰী আলী লাৰিজানীয়ে শনিবাৰে কয় যে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাই নিজৰ এই কাৰ্য্যৰ বাবে অনুশোচনা কৰিব ৷
লাৰিজানীয়ে এক্সত পোষ্ট কৰি কয়, “ইৰাণৰ সাহসী সৈনিক আৰু মহান জাতিটোৱে নৰকীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অত্যাচাৰীসকলক এনে এটা পাঠ শিকাব যিটো তেওঁলোকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে ৷”
কেইবামাহো ধৰি উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতে সংঘটিত হয় এই আক্ৰমণ
বিষয়াসকলে কয় যে কেইবামাহো ধৰি পৰিকল্পনা কৰা আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ এই যৌথ অভিযানটো শনিবাৰে মুছলমানৰ পবিত্ৰ ৰোজা মাহ ৰমজানৰ সময়ত আৰু ইৰাণৰ কৰ্ম সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে সংঘটিত হৈছিল ৷ যোৱা বছৰ দেশখনৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচী বিফল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ প্ৰশাসনে লাভ কৰা সফলতাৰ কথা কোৱা ট্ৰাম্পৰ শূন্য আলোচনা আৰু সতৰ্কবাণীৰ ধাৰাবাহিকতাৰ পিছতে এই কথা প্ৰকাশ পাইছিল যদিও তথাপিও সম্ভাৱ্য পুনৰুত্থানৰ আহ্বান জনাইছিল ৷
আক্ৰমণ সংঘটিত হোৱাৰ প্ৰায় ১২ ঘণ্টাৰ পাছত আমেৰিকাৰ সেনাই কৈছিল যে ‘শ শ ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ’ন আক্ৰমণ’ৰ পিছতো আমেৰিকাৰ কোনো লোকৰ মৃত্যু হোৱা নাই আৰু আমেৰিকাৰ ঘাটিসমূহৰ নূন্যতম ক্ষতি হোৱা নাই ৷ লগতে কোৱা হয় যে ইৰাণত লক্ষ্যস্থানৰ ভিতৰত ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ কমাণ্ড ফেচিলিটি, এয়াৰ ডিফেন্স চিষ্টেম, মিছাইল আৰু ড্ৰ’ন উৎক্ষেপণ স্থান, আৰু সামৰিক বিমানবন্দৰ আদি অন্তৰ্ভুক্ত ৷
ইফালে ইজৰাইলে ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ অধিনায়ক আৰু দেশখনৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ লগতে খামেনেইৰ ঘনিষ্ঠ উপদেষ্টা ইৰাণী নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিবক হত্যা কৰা বুলি কয় ৷
ট্ৰাম্পে কয়, "খামেনেই আমাৰ চোৰাংচোৱা আৰু অতি উন্নত ট্ৰেকিং ব্যৱস্থাৰ পৰা সাৰি যাব নোৱাৰিলে আৰু ইজৰাইলৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে কাম কৰি তেওঁ আৰু তেওঁৰ সৈতে হত্যা কৰা আন নেতাসকলে একো কৰিব নোৱাৰিলে ৷ ইৰাণৰ জনসাধাৰণৰ বাবে এইটোৱেই হৈছে নিজৰ দেশ ঘূৰাই লোৱাৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগ ৷"
ইৰাণৰ এজন কূটনীতিবিদে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদক জনোৱা মতে, এই আক্ৰমণত শ শ সাধাৰণ নাগৰিক নিহত আৰু আহত হৈছে ৷ ইৰাণে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ ল’লে ইজৰাইল আৰু অঞ্চলটোৰ আমেৰিকাৰ সামৰিক ঘাটিসমূহত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ’ন নিক্ষেপ কৰে আৰু বাতৰি লিখা পৰ্য্য়ন্ত গুলীচালনা অব্যাহত ৰাখিছে ৷
ইৰাণৰ ওপৰত প্ৰাৰম্ভিক আক্ৰমণৰ কিছুমান সংঘটিত হৈছিল ১৯৭৯ চনৰ ইছলামিক বিপ্লৱৰ নেতা আয়াতুল্লাহ ৰুহোল্লাহ খামেনেইৰ উত্তৰাধিকাৰী ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ দ্বিতীয়জন নেতা খামেনেইৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰত ৷ ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলে খামেনেইৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰাৰ পিছতে ট্ৰাম্পে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কথা নিশ্চিত কৰিছে ৷
কংগ্ৰেছৰ অনুমোদন অবিহনে ট্ৰাম্পে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি ডেম’ক্ৰেটসকলে নিন্দা কৰে ৷ হোৱাইট হাউছৰ মুখপাত্ৰ কেৰ’লিন লেভিটে কয় যে প্ৰশাসনে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনো ৰিপাব্লিকান আৰু ডেম’ক্ৰেটিক নেতাক আগতীয়াকৈ অৱগত কৰিছে ৷