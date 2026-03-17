ইৰাণৰ নিৰাপত্তা মুৰব্বী আলী লাৰিজানীক হত্যাৰ দাবী ইজৰাইলৰ

ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ সৰ্বস্বেচ্ছাসেৱী বাছিজ বাহিনীৰ মুৰব্বীকো হত্য়াৰ দাবী ।

ইৰাণৰ সৰ্বোচ্চ ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব আলী লাৰিজানী (AP)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 17, 2026 at 7:56 PM IST

নতুন দিল্লী: ইৰাণৰ নিৰাপত্তা মুৰব্বী আলী লাৰিজানীক হত্যা কৰা বুলি দাবী কৰিছে ইজৰাইল সেনাই । যোৱানিশা ইজৰাইলৰ সেনাই আক্ৰমণ কৰি আলী লাৰিজানীক হত্যা কৰা বুলি ঘোষণা কৰিছে ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে । ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঙলবাৰে এইদৰে ঘোষণা কৰে ।

ইপিনে, ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়েও লাৰিজানীক হত্যা কৰা বুলি ঘোষণা কৰি লগতে কয় যে তেওঁলোকে ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ সৰ্বস্বেচ্ছাসেৱী বাছিজ বাহিনীৰ মুৰব্বী জেনেৰেল গোলাম ৰেজা ছলেমানিকো হত্যা কৰিছে ।

অৱশ্য়ে ইজৰাইলে এই দাবী কৰিলেও ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে এইক্ষেত্ৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই । দুয়োগৰাকীৰ কোনো এগৰাকীৰেই মৃত্যু হোৱাৰ বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে নিশ্চিত কৰা নাই । অৱশ্যে লাৰিজানীৰ কার্যালয়ৰ পৰা এটা বাৰ্তা অতি সোনকালে প্রকাশ কৰা হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷ উল্লেখ্য যে যোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইজৰাইল-আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত ৮৬ বছৰীয়া সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেইৰ মৃত্যু হৈছিল ।

লাৰিজানী হৈছে ইৰাণৰ অন্যতম বিখ্যাত ৰাজনৈতিক পৰিয়ালৰ পৰা অহা নেতা । প্ৰাক্তন সংসদীয় অধ্যক্ষ আৰু জ্যেষ্ঠ নীতি উপদেষ্টা হিচাপে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ সৈতে পাৰমাণৱিক আলোচনাত প্ৰয়াত খামেনেইক কৌশলৰ পৰামৰ্শ দিবলৈ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ইৰাণৰ শীৰ্ষ নিৰাপত্তা সংস্থা ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সচিব হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

১৯৫৮ চনৰ ৩ জুনত জন্মগ্ৰহণ কৰা লাৰিজানীক জানুৱাৰীত আমেৰিকাই নিষিদ্ধ কৰাৰ অনুমোদন জনাইছিল । সেই সময়ত আমেৰিকাই কৈছিল, ‘ইৰাণী জনসাধাৰণৰ বৈধ দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই হিংসাৰ আহ্বান জনোৱা প্ৰথম ইৰাণৰ নেতাসকলৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল লাৰিজানী । জানুৱাৰীত দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদ আৰু তাৰ পিছত হোৱা হিংসাত্মক দমন কাৰ্যসূচীত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু লাখ লাখ লোকক আটক কৰা হৈছিল ।"

ইৰাণৰ ঈশ্বৰতন্ত্ৰৰ ভিতৰত লাৰিজানী আছিল এক ৰক্ষণশীল শক্তি । ২০০৮ চনৰ পৰা ২০২০ চনলৈকে তেওঁ সংসদৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল; কিন্তু ইৰাণে বিদেশ আৰু দেশৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে চাপ পোৱাৰ লগে লগে লাৰিজানীয়ে অধিক কঠোৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।

লাৰিজানীৰ ভাতৃ ছাদেকে ইৰাণৰ ন্যায়পালিকাৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । প্ৰয়াত খামেনেই ২০২১ চনত লাৰিজানীক ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাত বাধা দিছিল । কাৰণ তেওঁ নিজকে এজন প্ৰাগমেটিক প্ৰাৰ্থী হিচাপে স্থান দিছিল । ২০১৫ চনত টেহৰানে বিশ্ব শক্তিসমূহৰ সৈতে হোৱা পাৰমাণৱিক চুক্তিলৈ ঘূৰি অহাৰ সমৰ্থন কৰিব বুলিয়েই তেওঁক বাধা দিছিল ।

সেই সময়ত তেতিয়াৰ টুইটাৰত লাৰিজানীয়ে লিখিছিল, ‘মই ঈশ্বৰ আৰু প্ৰিয় জাতিৰ সন্মুখত মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিছো আৰু মই সন্তুষ্ট । কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো । মই আশা কৰিছো যে আপোনালোকে ইছলামিক ইৰাণৰ প্ৰচাৰৰ বাবে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব ।”

