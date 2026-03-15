ETV Bharat / international

ৰাছিয়া আৰু চীনৰ পৰা সামৰিক সহযোগিতা লাভ ইৰাণৰ, কেৱল শত্ৰুদেশ আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰসকলৰ বাবে বন্ধ হৰমুজ জলদ্বীপ

ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰাঘচিয়ে কয় যে যদিহে আমেৰিকাই ইৰাণৰ তেলৰ আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লয় তেন্তে ইৰাণে সমগ্ৰ পাৰস্য উপসাগৰৰ তেলৰ সুবিধাসমূহত আক্ৰমণ কৰিব ।

Iran FM Araghchi
ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আৰাঘচি (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে দেওবাৰে কয় যে টেহৰানে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ সৈতে চলি থকা সংঘাতৰ সময়ত চীন আৰু ৰাছিয়াৰ পৰা সামৰিক সহযোগিতা লাভ কৰিছে । আমেৰিকাৰ সম্প্ৰচাৰক এম এছ নাওৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আৰাঘচিয়ে ৰাছিয়া আৰু চীনক ইৰাণৰ “কৌশলগত অংশীদাৰ” বুলি অভিহিত কৰি কয় যে তেওঁৰ দেশখনে দুয়োখন দেশৰ পৰা “সামৰিক সহযোগিতা” লাভ কৰিছে যদিও বিতংভাৱে ক’বলৈ অস্বীকাৰ কৰে ।

তেওঁ কয়, ‘‘ইয়াৰ ভিতৰত সামৰিক সহযোগিতাও অন্তৰ্ভুক্ত । মই সেইটোৰ কোনো সবিশেষলৈ যোৱা নাই, এই দেশসমূহৰ সৈতে ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, আনকি সামৰিকভাৱেও ভাল সহযোগিতা আছে ।” ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ নহয় । ‘‘কেৱল আমাৰ শত্ৰু আৰু তেওঁলোকৰ মিত্ৰৰ বাবেই বন্ধ হৈ আছে’’ বুলিও তেওঁ কয় ।

২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আক্ৰমণৰ পূৰ্বে মধ্যস্থতাকাৰী আলোচনাত আমেৰিকাৰ আলোচনাপন্থী ষ্টিভ উইটকফ আৰু জেৰেড কুছনাৰে ইউৰেনিয়াম সমৃদ্ধ কৰি ১১টা পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাতৰিৰ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত আৰাঘচিয়ে কয় যে তেওঁলোকে এক অযুক্তিকৰ আগ্ৰাসন কাৰ্যক ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিব বিচাৰে, গতিকে তেওঁলোকে অজুহাত বিচাৰিছে ।

তেওঁ লগতে কয় যে উইটকফ আৰু কুছনাৰে তেওঁলোকৰ বছক কি ক’লে সেয়া তেওঁ নাজানে । "মই যি জানো সেয়া হ'ল যে ২৬ ফেব্ৰুৱাৰীত যেতিয়া আমি জেনেভাত সাক্ষাৎ কৰিছিলো, তেতিয়া আমি ভাল অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলো । ওমানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী, মধ্যস্থতাকাৰীয়ে কোৱাৰ দৰে, ই উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি । তেওঁ নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত পোষ্ট কৰাৰ আগতে দুয়োটা প্ৰতিনিধি দলক অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু দুয়োটা প্ৰতিনিধি দলে মানি লৈছিল যে হয়, সেইদিনা আমি যিখিনি তথ্য লাভ কৰিলোঁ তাৰ সঠিক বৰ্ণনা এইটোৱেই: উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি।”

তেওঁ কয়, ‘‘মই কেতিয়াও কোৱা নাছিলো যে আমি বোমা নিৰ্মাণৰ মনস্থ কৰিছো । মই যি ক’লোঁ সেয়া আছিল যে আমাৰ হাতত ৪৪০ কিলোগ্ৰাম ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ সামগ্ৰী আছে, আৰু এইটো একেবাৰে গোপনীয় নাছিল; আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পাৰমাণৱিক শক্তি সংস্থাৰ প্ৰতিবেদনতো ইয়াৰ কথা উল্লেখ আছে । মই কৈছিলো যে যদি এই সামগ্ৰী আৰু অধিক সমৃদ্ধ কৰা হয়, তেন্তে আপোনাৰ নিজৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ দাবী অনুসৰি ই প্ৰায় দহটা বোমা উৎপাদন কৰিবলৈ যথেষ্ট হ’ব পাৰে ।’’

আৰাঘচিয়ে লগতে কয় যে যদিহে আমেৰিকাই ইৰাণৰ তেলৰ আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লয় তেন্তে ইৰাণে সমগ্ৰ পাৰস্য উপসাগৰৰ তেলৰ সুবিধাসমূহত আক্ৰমণ কৰিব । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই ভাবো যে আমাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে ইতিমধ্যে উত্তৰ দিছে যে আমাৰ তেল আৰু শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনিত আক্ৰমণ হ’লে তেওঁলোকে প্ৰতিশোধ ল’ব । তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ যিকোনো শক্তিৰ আন্তঃগাঁথনি আক্ৰমণ কৰিব যিটো আমেৰিকাৰ কোম্পানী বা য’ত আমেৰিকান কোম্পানী এটা শ্বেয়াৰহোল্ডাৰ । গতিকে প্ৰতিক্ৰিয়া স্পষ্ট হ’ব ।’’

TAGGED:

ইৰাণ ইজৰাইল যুদ্ধ
আমেৰিকা
হৰমুজ জলদ্বীপ
ইটিভি ভাৰত অসম
Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.