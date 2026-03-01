ETV Bharat / international

বিমান আক্ৰমণত নিহত ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী তথা আই আৰ জি চিৰ কমাণ্ডাৰ

ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আমিৰ নাছিৰজাদেহ আৰু ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ কমাণ্ডাৰ মহম্মদ পাকপুৰ ।

IRAN ISRAEL CONFLICT
ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আৰু ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ কমাণ্ডাৰ (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 1, 2026 at 12:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

টেহৰাণ: যুদ্ধৰ মাজতে ডাঙৰ খবৰ । আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে যৌথভাৱে ইৰাণৰ ওপৰত বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । ইজৰাইলৰ সামৰিক অভিযানৰ সৈতে পৰিচিত সূত্ৰ আৰু আন এক আঞ্চলিক সূত্ৰই জনোৱা মতে, টেহৰাণত ধাৰাবাহিকভাৱে চলোৱা আক্ৰমণৰ মাজতে ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আমিৰ নাছিৰজাদেহ আৰু ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডছৰ অধিনায়ক মহম্মদ পাকপুৰ ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱাৰ খবৰ পোহৰলৈ আহিছে ।

উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ মাজতে টেহৰাণৰ বাবে এয়া এক বৃহৎ আঘাত । প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ পদ গ্ৰহণ কৰাৰ পূৰ্বে নাছিৰজাদে ইৰাণী সেনাৰ উপ-মুখ্য কৰ্মচাৰীৰূপে কৰ্মৰত আছিল । যুঁজাৰু বিমান পাইলট হিচাপে সামৰিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

আনহাতে, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ পিছত পূৰ্বৰ কমাণ্ডাৰ হোছেইন চালামীৰ মৃত্যুৰ পিছত ২০১৫ চনত ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল পাকপুৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ছাইদ আব্বাছ আৰাঘচিয়ে ইৰাণৰ ছোৱালীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত কেইবাডজন লোক নিহত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । আৰাঘচিয়ে প্ৰতিশোধ লোৱাৰ প্ৰতিজ্ঞা কৰিলে ।

এক্সত এটা পোষ্টত তেওঁ কয়, ‘‘ধ্বংসপ্ৰাপ্ত অট্টালিকাটো দক্ষিণ ইৰাণৰ এখন ছোৱালীৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় । ইয়াত দিনৰ পোহৰতে বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিল, যেতিয়া বিদ্যালয়খন কণ কণ ল'ৰা-ছোৱালীৰে ভৰি আছিল । কেৱল এই স্থানতে কেইবা ডজন নিৰীহ শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল । ইৰাণৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে কৰা এই অপৰাধৰ উত্তৰ দিয়া হ'ব ।’’

আৰাঘচিয়ে ২০১২ চনৰ ৯ অক্টোবৰৰ এক্সত ট্ৰাম্পৰ পুৰণি পোষ্টৰ উদ্ধৃতি দি আমেৰিকাৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাক সমালোচনা কৰি ইৰাণক আক্ৰমণ কৰিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে ৷

ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে এক্সত প্ৰকাশ কৰা এটা পোষ্টত কয়, ‘‘অপাৰেশ্যন ৰ’ৰিং লায়ন: আই ডি এফ আৰু আমেৰিকাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীয়ে ইৰাণৰ সন্ত্ৰাসবাদী শাসন ব্যৱস্থাক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পেলোৱা আৰু সময়ৰ লগে লগে ইজৰাইলৰ প্ৰতি অস্তিত্বৰ ভাবুকি দূৰ কৰাৰ বাবে এক বৃহৎ, যৌথ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।’’

ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা বাহিনীয়ে কয় যে ইৰাণ শাসনে ইজৰাইলক ধ্বংস কৰাৰ পৰিকল্পনা এতিয়াও বাদ দিয়া নাই । ইজৰাইলৰ সীমান্তত নিয়োজিত নিজৰ প্ৰক্সিসকলক শাসন ব্যৱস্থাই বিত্তীয় সাহায্য, প্ৰশিক্ষণ আৰু অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ অব্যাহত ৰাখিছে । এই কাৰ্যই ইজৰাইলৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে আৰু মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।’’

অৱশ্যে কেইবাখনো দেশে এই অঞ্চলত শান্তিৰ বাবে আবেদন জনাইছে । ইৰাণে ইয়াৰ প্ৰতিশোধ গ্ৰহণ কৰি উপসাগৰীয় কেইবাখনো দেশৰ ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ ঘাটিক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । ইৰাণৰ ৰাজধানী টেহৰাণত একাধিক বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা গৈছিল ৷ আনহাতে সমগ্ৰ দেশৰ আন ঠাইতো বিস্ফোৰণৰ খবৰ পোৱা গৈছিল ।

লগতে পঢ়ক: ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ সামৰিক আক্ৰমণৰ হুংকাৰ ট্ৰাম্পৰ

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
ইৰাণৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ মৃত্যু
গাৰ্ডছ কমাণ্ডাৰৰ মৃত্যু
আমিৰ নাছিৰজাদেহ
ইৰাণ ইজৰাইলৰ সংঘাত

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.