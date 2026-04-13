ETV Bharat / international

ইৰাণৰ সকলো বন্দৰ অৱৰোধ কৰাৰ ভাবুকি আমেৰিকাৰ

ইৰাণৰ নৌসেনাৰ মুৰব্বীয়ে ক'লে যে ট্ৰাম্পৰ অৱৰোধৰ ভাবুকি হাস্যকৰ ।

Oil tankers and cargo ships line up in the Strait of Hormuz as seen from Khor Fakkan, United Arab Emirates, Wednesday, March 11, 2026
২০২৬ৰ ১১ মাৰ্চত হৰমুজ প্ৰণালীত তেল টেংকাৰ আৰু কাৰ্গো জাহাজে শাৰী পাতিছে (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 13, 2026 at 2:39 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ৱাশ্বিংটন : পুনৰ ইৰাকক সকীয়নি আমেৰিকাৰ । পাকিস্তানত অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনা ব্য়ৰ্থ হোৱাৰ পিচতেই হৰমুজ প্ৰণালী মুকলিৰ বাবে নতুন কৌশলেৰে ৱাশ্বিংটনে সকীয়নি দিলে ইৰাণক ।

ইৰাণৰ সকলো বন্দৰত অৱৰোধৰ ভাবুকি :

ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনাৰ পিচতে দেওবাৰে ৱাশ্বিংটনে ইছলামিক গণৰাজ্যই নিজৰ পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষা পৰিত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা বাবে দোষাৰোপ কৰে । সেয়েহে ইৰাণৰ সকলো বন্দৰত অৱৰোধ আৰম্ভ হ’ব বুলি সকীয়াই দিছে ।

উল্লেখ্য় যে যোৱা বুধবাৰে ছয় সপ্তাহজোৰা যুদ্ধখন ২২ এপ্ৰিললৈকে স্থগিত ৰখাৰ লক্ষ্যৰে চুক্তিবদ্ধ হোৱা যুদ্ধবিৰতিৰ পিছতো আমেৰিকাই এইদৰে ঘোষণা কৰিছে । এই সকীয়নিৰ পিচতেই আমেৰিকাই ইৰাণক কৌশলগতভাৱে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰে বুলি চৰ্চা হৈছে । ব্য়ৰ্থ হোৱা শান্তি আলোচনাৰ আন এক মূল দাবী আছিল হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি ।

আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে এক বিবৃতিত কয় , "আৰব উপসাগৰ আৰু ওমান উপসাগৰীয় ইৰাণৰ সকলো বন্দৰকে ধৰি ইৰাণৰ বন্দৰ আৰু উপকূলীয় অঞ্চলত প্ৰৱেশ বা প্ৰস্থান কৰা সকলো ৰাষ্ট্ৰৰ জাহাজৰ বিৰুদ্ধে নিৰপেক্ষভাৱে এই অৱৰোধ বলবৎ কৰা হ’ব ।" এই অৱৰোধ সোমবাৰৰ পৰা বলবৎ হ'ব বুলিও উক্ত বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

হৰমুজৰে যাতায়তৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ বুলি দাবী ইৰাণৰ :

বিবৃতিটোত পুনৰ উল্লেখ কৰা হৈছে যে আমেৰিকান বাহিনীয়ে হৰমুজ প্ৰণালীৰ পৰা অনা ইৰাণৰ বন্দৰলৈ অহা-যোৱা কৰা জাহাজসমূহক বাধা প্ৰদান নকৰে । ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডে পূৰ্বে সকীয়াই দিছিল যে তেওঁলোকৰ হৰমুজৰ মাজেৰে যাতায়তৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ আছে আৰু যিকোনো প্ৰত্যাহ্বানকাৰীক আৱদ্ধ কৰি ৰাখিবলৈ চক্ৰবেহু ৰচনা কৰিছে ।

ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সকীয়নি :

সামাজিক মাধ্য়মত এটা দীঘলীয়া পোষ্টত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে কয় যে তেওঁৰ লক্ষ্য হৈছে হৰমুজ প্ৰণালীটো মুকলি কৰি সকলো জাহাজৰ বাবে পুনৰ মুকলি কৰা; কিন্তু ইৰাণক জলপথ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি লাভৱান হ’বলৈ দিব নালাগে ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, " শীঘ্ৰে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ বিশ্বৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আমেৰিকাৰ নৌসেনাই হৰমুজ প্ৰণালীত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বা ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা যিকোনো আৰু সকলো জাহাজক অৱৰোধ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব । যিকোনে ইৰাণীয়ে আমাৰ ওপৰত বা শান্তিপূৰ্ণ জাহাজত গুলীচালনা কৰিলে তেওঁলোকক নৰকলৈ ঠেলি দিয়া হ'ব !"

ট্ৰাম্পৰ অৱৰোধৰ ভাবুকিক হাস্যকৰ : ইৰাণৰ নৌসেনাৰ মুৰব্বী

পাকিস্তানলৈ তেহৰাণৰ প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্বত যোৱা ইৰাণৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ গালিবাফে স্বদেশলৈ উভতি অহাৰ সময়ত কয় যে দেশখনে ৱাশ্বিংটনৰ পৰা অহা কোনো ধৰণৰ ভাবুকিৰ সন্মুখীন নহয় । আনহাতে নৌসেনাৰ মুৰব্বী শ্বাহৰাম ইৰাণীয়ে ট্ৰাম্পৰ অৱৰোধৰ ভাবুকিক 'হাস্যকৰ'বুলি অভিহিত কৰে।

ইতিমধ্যে তেহৰাণে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাতায়ত নিষিদ্ধ কৰিছে । এই জলপথটো হৈছে বিশ্বব্যাপী তেল আৰু গেছ পৰেৰণৰ বাবে এটা মূল পথ । চীনৰ দৰে বন্ধু দেশসমূহক সেৱা আগবঢ়োৱা কিছুমান জাহাজক পাৰ হ’বলৈ অনুমতি দিছে । ইপিনে, টোল লোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰা বুলি নিশ্চিত নোহোৱা খবৰ আহিছে ।

শনিবাৰে আমেৰিকাৰ সেনাই কয় যে নৌসেনাৰ দুখন যুদ্ধজাহাজে হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে পাৰ কৰি ইয়াক টেংকাৰৰ বাবে নিৰাপদ পথ হিচাপে নিশ্চিত কৰিছে । অৱশ্য়ে আমেৰিকাৰ এই দাবীৰ বিপৰীতে তেহৰাণে ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিছে । ইৰাণৰ ফাৰ্ছ সংবাদ সংস্থাই দেওবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি হৰমুজ প্ৰণালীলৈ যোৱা দুখন পাকিস্তানী পতাকাযুক্ত তেল টেংকাৰ পিছুৱাই গৈছে ।

চূড়ান্ত আৰু শ্ৰেষ্ঠ অফাৰ :

শান্তি আলোচনাৰ ব্য়ৰ্থ হোৱাত ইতিমধ্যে উত্তেজনাপূৰ্ণ অঞ্চলটোক জোকাৰি গৈছে । ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে পুনৰ যুদ্ধৰ আশংকাই গা কৰি উঠিছে । পৰৱৰ্তী সময়ত ফক্স নিউজৰ এক সাক্ষাৎকাৰত ট্ৰাম্পে পুনৰ ইৰাণৰ ইন্ধন আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰতি ভাবুকি প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে বেইজিঙে ইৰাণৰ সেনাবাহিনীক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে চীনৰ আমদানিৰ ওপৰত ৫০ শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিব বুলি সকীয়াই দিয়ে ।

ইছলামবাদত যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ আলোচনা ব্যৰ্থ হোৱা বাবেই আমেৰিকাই অৱৰোধৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্স,বিশেষ দূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু ট্ৰাম্পৰ জোঁৱাই জেৰেড কুছনাৰৰ নেতৃত্বত আমেৰিকাৰ প্ৰতিনিধি দলটোৱে ইৰাণে পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ অধিকাৰ বুলি কোৱা অধিকাৰ এৰি দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাত হতাশ হৈ পৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে কয়, "মই সদায় কৈ আহিছো, আৰম্ভণিৰে পৰাই আৰু বহু বছৰৰ আগতে, ইৰাণৰ কেতিয়াও পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ নাথাকিব !" আমেৰিকাৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্সে কয় যে ৱাশ্বিংটনে তেহৰাণক নিজৰ' চূড়ান্ত আৰু শ্ৰেষ্ঠ প্ৰস্তাৱ' হিচাপে লৈছে আৰু লগতে কয় যে আমি চাম ইৰাণীয়ে ইয়াক গ্ৰহণ কৰে নেকি ।

আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰা ইৰাণৰ সাংসদ মাহমুদ নবাভিয়ানেও এক্সত কয় যে আমেৰিকাৰ অত্যধিক দাবীৰ ভিতৰত “হৰমুজ প্ৰণালীৰ সুবিধাত ইৰাণৰ সৈতে যৌথ অংশীদাৰিত্ব”ৰ লগতে দেশখনৰ ৬০ শতাংশ সমৃদ্ধ ইউৰেনিয়াম আঁতৰোৱাও অন্তৰ্ভুক্ত । বিজ্ঞান প’ৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা নিকোল গ্ৰেজেভস্কিয়ে কয় যে আমেৰিকাৰ অৱৰোধ “এটা সৰু জোৰ-জবৰদস্তি সংকেত নহয়” বৰঞ্চ যুদ্ধৰ ফলপ্ৰসূ পুনৰ আৰম্ভণি বুলি গণ্য কৰাটোৱেই ভাল ।

ইঞ্চিৰ দূৰত্ব !

ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে এক্সত এটা পোষ্টত কয় যে ৱাশ্বিংটনৰ সৈতে হোৱা চুক্তিৰ পৰা তেহৰাণ মাত্ৰ ইঞ্চিমান দূৰত আছিল । আলোচনাৰ বিফলতাই নৱীকৃত যুদ্ধই ইন্ধনৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব পাৰে বুলি আশংকা সৃষ্টি কৰিছে । জাহাজ আৰু তেল আৰু গেছৰ সুবিধাসমূহৰ অধিক ক্ষতি কৰিব পাৰে ।

পাকিস্তানে দুয়োপক্ষক অস্থায়ী যুদ্ধবিৰতি পালন কৰি থাকিবলৈ আহ্বান জনায় যদিও যুদ্ধবিৰতি ভংগ হ'ব পাৰে বুলি উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ কাৰণ আংশিকভাৱে লেবাননত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণ অব্যাহত আছে । এই লেবাননত আক্ৰমণত ইৰাণে যুদ্ধবিৰতিও প্ৰযোজ্য বুলি জোৰ দিছে ।

ৱাশ্বিংটনত লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ আলোচনা :

মঙলবাৰে ৱাশ্বিংটনত লেবানন আৰু ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলৰ মাজত আলোচনা হ’ব । বেইৰুটৰ ১৮ বছৰীয়া কেচিয়াৰ তামাৰাই কয় যে বুধবাৰে ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ৩৫০ জনতকৈ অধিক লোকৰ মৃত্যু হোৱা লেবাননৰ ওপৰত গুৰুত্ব থাকিব লাগে । আলোচনা চলি থকা বাবেই যুদ্ধ বন্ধ হৈছে বুলি আমি ক’ব নোৱাৰো বুলিও কয় ছানীয়ে । তেওঁ কয়, "আমি পাহৰিব নালাগে সংঘটিত হোৱা হত্যাকাণ্ডটো ।"

TAGGED:

আমেৰিকা
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প
ইটিভি ভাৰত অসম
ৱাশ্বিংটন
আমেৰিকাৰ ইৰাণী বন্দৰত অৱৰোধ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.