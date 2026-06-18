ইৰাণ-আমেৰিকাৰ বুজাবুজি চুক্তিত লেবাননকে ধৰি সামৰিক অভিযান তাৎক্ষণিকভাৱে বন্ধ কৰাৰ আহ্বান: চুক্তিৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ
আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে বুজাবুজি চুক্তিৰ সফল ৰূপায়ণৰ ওপৰত নজৰ ৰাখিবলৈ এক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত সহমতত উপনীত হয় ৷
Published : June 18, 2026 at 10:32 AM IST
ৱাশ্বিংটন: মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত ৰোধৰ উদ্দেশ্যে ইৰাণৰ সৈতে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ আমেৰিকাৰ ৷ বুধবাৰে আমেৰিকাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়াসকলে ইৰাণৰ সৈতে হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তিখন সাংবাদিকসকলৰ আগত পঢ়ি শুনাইছিল, নথিখনত কি আছে সেই সন্দৰ্ভত কেইবাদিনো গোপনীয়তা অৱলম্বন কৰা হৈছিল । শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে এই বুজাবুজি চুক্তিখন প্ৰকাশ কৰা বিষয়াসকলে নিজৰ নাম জনাবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰে । ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিচনে পিছত এনে টেক্সট প্ৰকাশ কৰিছিল যিয়ে বহুলাংশে আমেৰিকাই কি প্ৰকাশ কৰে তাক অনুসৰণ কৰিছিল ।
পাছত পক্ষসমূহৰ মাজত মধ্যস্থতা কৰি অহা পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে কয় যে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ নেতাসকলে এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে আৰু ই “তৎকালীনভাৱে কাৰ্যকৰী হ’ব”।
কি আছে এই বুজাবুজি চুক্তিত ?
১. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণ, তথা বৰ্তমানৰ যুদ্ধত তেওঁলোকৰ অংশীদাৰসকলে এই বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰি লেবাননকে ধৰি সকলো ফ্ৰণ্টতে সামৰিক অভিযান তাৎক্ষণিক আৰু স্থায়ীভাৱে বন্ধ ঘোষণা কৰে আৰু ইখন দেশে সিখনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ বা কোনো সামৰিক অভিযান চলোৱা, ভাবুকি বা বল প্ৰয়োগৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আৰু লেবাননৰ ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতা আৰু স্বাধীনতা নিশ্চিত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে । চূড়ান্ত চুক্তিখনে লেবাননকে ধৰি সকলো ফ্ৰণ্টতে শত্ৰুতা স্থায়ীভাৱে বন্ধ হোৱা আৰু এই অনুচ্ছেদৰ অন্যান্য বিধানসমূহ নিশ্চিত কৰিব ।
২. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে ইখনে সিখন দেশৰ সাৰ্বভৌমত্ব আৰু ভূখণ্ডৰ অখণ্ডতাক সন্মান জনোৱাৰ লগতে আভ্যন্তৰীণ বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰাৰ পৰা বিৰত থকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
৩. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে পাৰস্পৰিক সন্মতি সাপেক্ষে সৰ্বাধিক ৬০ দিনৰ ভিতৰত আলোচনা কৰি চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
৪. এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে আমেৰিকাই ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বিৰুদ্ধে নৌসেনাৰ অৱৰোধ আৰু যিকোনো অশান্তি বা বাধা আঁতৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব আৰু ৩০ দিনৰ ভিতৰত নৌসেনাৰ অৱৰোধ সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিব । এই সময়ছোৱাত যুদ্ধৰ পূৰ্বৰ যাতায়তৰ সংখ্যাৰ অনুপাতে জাহাজৰ চলাচল হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও আমেৰিকাই চূড়ান্ত চুক্তিৰ ৩০ দিনৰ ভিতৰত ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ ওচৰৰ পৰা নিজৰ বাহিনী আঁতৰাই নিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
৫. এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে কেৱল পাৰস্য উপসাগৰৰ পৰা ওমান সাগৰলৈ আৰু বিপৰীতভাৱে ৬০ দিনৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ বাণিজ্যিক জাহাজসমূহৰ নিৰাপদ যাতায়তৰ বাবে নিজৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰচেষ্টা ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱস্থা কৰিব । বাণিজ্যিক জাহাজৰ যাতায়ত তৎক্ষণাত আৰম্ভ হ’ব আৰু ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে কাৰিকৰী আৰু সামৰিক বাধাসমূহ আঁতৰোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা বিবেচনা কৰি ৩০ দিনৰ ভিতৰত বাণিজ্যিক জাহাজৰ যাতায়ত আৰম্ভ কৰা হ’ব । ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে প্ৰযোজ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইন আৰু হৰমুজ জলদ্বীপৰ উপকূলীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সাৰ্বভৌম অধিকাৰৰ সৈতে সংগতি ৰাখি পাৰস্য উপসাগৰীয় অন্যান্য উপকূলীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈতে আলোচনা কৰি হৰমুজ জলদ্বীপত ভৱিষ্যতৰ প্ৰশাসন আৰু সামুদ্ৰিক সেৱাৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ওমান চুলতানেটৰ সৈতে আলোচনা চলাব ।
৬. ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ পুনৰ্গঠন আৰু অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে কমেও ৩০০ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ সৈতে এক নিৰ্দিষ্ট পাৰস্পৰিকভাৱে সহমতত উপনীত হোৱা পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই আঞ্চলিক অংশীদাৰসকলৰ সৈতে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈছে । এই পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ ব্যৱস্থা ৬০ দিনৰ ভিতৰত শান্তি চুক্তিৰ অংশ হিচাপে চূড়ান্ত কৰা হ’ব । সংশ্লিষ্ট বিত্তীয় লেনদেনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো প্ৰয়োজনীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ, ৰেহাই আৰু অনুমতি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই প্ৰদান কৰিব ।
৭. ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ প্ৰস্তাৱ, আই এ ই এৰ গৱৰ্ণৰ ব’ৰ্ডৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সকলো একপক্ষীয় আমেৰিকাৰ নিষেধাজ্ঞা, প্ৰাথমিক আৰু মাধ্যমিককে ধৰি ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বিৰুদ্ধে সকলো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা চূড়ান্ত চুক্তিৰ অংশ হিচাপে চুক্তিবদ্ধ সময়সূচীত বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে । ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিক আৰু আমেৰিকাই ওপৰত উল্লেখ কৰা নিষেধাজ্ঞা সমাপ্তিৰ বিষয়টোৰ জটিল গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক সহমতত উপনীত হ’বলৈ আলোচনাত তৎক্ষণাত সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
৮. ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে পুনৰ দৃঢ়তাৰে কয় যে তেওঁলোকে পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ ক্ৰয় বা বিকাশ নকৰে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে আই এ ই এৰ তত্বাৱধানত ঠাইতে ডাউনব্লেণ্ডিং কৰা ন্যূনতম পদ্ধতিৰে ৭ নং অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা সূচী অনুসৰি পাৰস্পৰিকভাৱে সহমতত উপনীত হোৱা ব্যৱস্থাৰে ষ্টকপাইল সমৃদ্ধ সামগ্ৰীৰ নিষ্পত্তিৰ সমাধান কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । চূড়ান্ত চুক্তিত সহমতত উপনীত হোৱা সন্তোষজনক কাঠামোৰ ভিত্তিত সমৃদ্ধিৰ বিষয় আৰু ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ পাৰমাণৱিক প্ৰয়োজনীয়তাৰ সৈতে জড়িত অন্যান্য পাৰস্পৰিকভাৱে সহমতত উপনীত হোৱা বিষয়সমূহৰ ওপৰতো আলোচনা কৰিবলৈ সন্মত হয় । চূড়ান্ত চুক্তিয়ে এই অনুচ্ছেদৰ বিধানসমূহ নিশ্চিত কৰিব । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে ওপৰত উল্লেখ কৰা পাৰমাণৱিক বিষয়সমূহৰ জটিল গুৰুত্ব স্বীকাৰ কৰিছে আৰু এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত পাৰস্পৰিক চুক্তি লাভৰ বাবে আলোচনাত তৎক্ষণাত সমাধান কৰাৰ উদ্দেশ্য প্ৰকাশ কৰিছে ।
৯. চূড়ান্ত চুক্তিৰ অপেক্ষাত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে যথাৰ্থ অৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ সন্মত হৈছে । ইছলামিক ৰিপাব্লিকে নিজৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি বজাই ৰাখিব আৰু আমেৰিকাই কোনো নতুন নিষেধাজ্ঞা আৰোপ নকৰে আৰু অঞ্চলটোত অতিৰিক্ত বাহিনী নিয়োগ নকৰে ।
১০. আমেৰিকাই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ লগে লগে আৰু নিষেধাজ্ঞা সমাপ্ত নোহোৱালৈকে আমেৰিকাৰ কোষাগাৰ বিভাগে ইৰাণৰ খাৰুৱা তেল, পেট্ৰলিয়াম সামগ্ৰী আৰু ডেৰাইভেটিভ আৰু বেংকিং লেনদেন, বীমা, পৰিবহণ আদিকে ধৰি সকলো সংশ্লিষ্ট সেৱাৰ ৰপ্তানিৰ বাবে ৰেহাই জাৰি কৰিব ।
১১. এই বুজাবুজি চুক্তি কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ নিথৰ বা নিষিদ্ধ ধন আৰু সম্পত্তি ব্যৱহাৰৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে আমেৰিকাই । আলোচনাৰ সময়ত এই ধন মুকলি কৰাৰ সৈতে জড়িত পদ্ধতিসমূহৰ ওপৰত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে পাৰস্পৰিকভাৱে একমত হ’ব। এনে ধন, মূল একাউণ্টত ৰখা হওক বা হস্তান্তৰ কৰা হওক, ইৰাণৰ ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ কেন্দ্ৰীয় বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰা যিকোনো চূড়ান্ত হিতাধিকাৰীক প্ৰদানৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৱহাৰযোগ্য কৰি তুলিব । আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই সেই অনুসৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় অনুজ্ঞাপত্ৰ আৰু অনুমোদন প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
১২. আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইছলামিক ৰিপাব্লিক অৱ ইৰাণে এই বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ সফল ৰূপায়ণ আৰু ভৱিষ্যতে চূড়ান্ত চুক্তিখন মানি চলাৰ ওপৰত নিৰীক্ষণৰ বাবে এক কাৰ্যবাহী ব্যৱস্থা স্থাপন কৰা হ’ব বুলি একমত প্ৰকাশ কৰিছে ।
১৩. এই বুজাবুজি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত আৰু চুক্তিৰ অনুচ্ছেদ ১, ৪, ৫, ১০ আৰু ১১ ৰূপায়ণৰ আৰম্ভণিৰ অধীনত, আৰু এই ব্যৱস্থাসমূহ কাৰ্যকৰী অব্যাহত ৰখাৰ অধীনত, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইৰাণ ইছলামিক ৰিপাব্লিকে চূড়ান্ত চুক্তিৰ সন্দৰ্ভত একান্তভাৱে অন্যান্য অনুচ্ছেদসমূহৰ ওপৰত আলোচনা আৰম্ভ কৰিব ।
১৪. চূড়ান্ত চুক্তিখনক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ বাধ্যতামূলক প্ৰস্তাৱৰ দ্বাৰা সমৰ্থন কৰা হ’ব ।
লগতে পঢ়ক: মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত অন্তৰ উদ্দেশ্যে বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ আমেৰিকা-ইৰাণৰ