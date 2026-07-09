গৃহ চহৰতেই সমাধিৰ স্থান ইৰাণৰ প্ৰয়াত নেতা আলী খোমেনেইৰ

গৃহ চহৰতেই সমাধিৰ স্থান ইৰাণৰ প্ৰয়াত নেতা আলী খোমেনেইৰ
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ৰীতি-নীতি পালনৰ অন্তিম দিনটোত আমেৰিকাই হৰমুজ জলদ্বীপত জাহাজত চলোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে ইৰাণৰ ওপৰত নতুনকৈ আক্ৰমণ চলায় ।
Published : July 9, 2026 at 10:10 AM IST
মাছহাদ: ইৰাণৰ প্ৰয়াত নেতা আলী খোমেনেইক উত্তৰ-পূব ইৰাণৰ নিজৰ গৃহ চহৰ মাছহাদত সমাধিস্থ কৰাৰ বাবে তেওঁৰ লাখ লাখ অনুগামী বৃহস্পতিবাৰে সাজু হৈছে ৷ ইৰাণ আৰু ইৰাক উভয়ৰে বিভিন্ন চহৰৰ লাখ লাখ শোকসন্তপ্ত অনুৰাগী সমবেত হোৱা কেইবাদিনীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ পিছত প্ৰয়াত সৰ্বোচ্চ নেতাগৰাকীক সমাধিস্থ কৰা হ’ব ।
ইফালে আমেৰিকাৰ পুনৰ আক্ৰমণে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধত নতুনকৈ তীব্ৰতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে ।
অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ ৰীতি-নীতি পালনৰ অন্তিম দিনটোত আমেৰিকাই হৰমুজ জলদ্বীপত জাহাজত চলোৱা আক্ৰমণৰ প্ৰতিশোধ হিচাপে ইৰাণৰ ওপৰত নতুনকৈ আক্ৰমণ চলায় । ইয়াৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ সৈতে আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিৰতি শেষ হোৱা বুলি কোৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে সকীয়াই দিছিল যে যদিহে ইৰাণে জলদ্বীপত জাহাজত আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখে তেন্তে পৰিস্থিতি ইয়াতকৈ আৰু বেয়া হ’ব ।
আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ ইৰাণ আক্ৰমণৰ প্ৰথম দিন অৰ্থাৎ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত খামেনেই নিহত হৈছিল । বুধবাৰে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ইৰাকৰ পবিত্ৰ চহৰ নাজাফ আৰু কাৰ্বালাৰ মাজেৰে শোভাযাত্ৰাৰ পিছত খামেনেই নশ্বৰ দেহ পবিত্ৰ চহৰ মাছহাদলৈ অনাৰ কথা আছিল । পৰ্যবেক্ষকসকলে খামেনেইৰ পুত্ৰ তথা উত্তৰাধিকাৰী মোজতাবা খামেনেইৰ যিকোনো চিন-মোকামৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে, যি এতিয়াও কোনো ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত উপস্থিত হোৱা নাই ৷ খামেনেইৰ মৃত্যু হোৱা একেটা আক্ৰমণতে মোজতাবা আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা বুলি কোৱা হৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত মাছহাদৰ গৱৰ্ণৰ হাছান হোছেইনীৰ উদ্ধৃতিৰে কোৱা হৈছে যে তেওঁ খামেনেইৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত “১.৫ কোটি লোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ আশা কৰিছে” ৷ প্ৰথমে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৬:০০ বজাৰ পৰা অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও পিছত স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমে আয়োজকসকলৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে ইৰাকত অনুষ্ঠানসমূহ দেৰিকৈ চলি থকাৰ বাবে বিয়লি ২:০০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব ।
ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ সংস্থাৰ মতে, বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া খামেনেইক ইমাম ৰেজাৰ মছজিদত সমাধিস্থ কৰা হ’ব, এয়া ইৰাণৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ উপাসনাস্থলী হিচাপে গণ্য কৰা হয় । ১২ জন ছিয়া ইমামৰ ভিতৰত ইমাম ৰেজা হৈছে ইৰাণত সমাধিস্থ হোৱা একমাত্ৰ ইমাম ।
খামেনেইৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াত ইছলামিক গণৰাজ্যৰ ধৰ্মীয়, ৰাজনৈতিক আৰু মতাদৰ্শগত স্তম্ভসমূহ প্ৰতিফলিত কৰা এক শৃংখলাবদ্ধ স্থান অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । তেওঁৰ মুখ্য কৰ্মচাৰী মহম্মদ মহম্মদী-গোলপায়গানীয়ে পূৰ্বে ৰাজ্যিক টেলিভিছনত কৈছিল যে খামেনেই নিজেই মছহাদত সমাধিস্থ হোৱাৰ ইচ্ছা কৰিছিল । শতিকাজুৰি এই মছজিদত কেইবাজনো উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিক সমাধিস্থ কৰা হৈছে, য’ত ইৰাণৰ কেইবাজনো প্ৰাক্তন শ্বাহৰ লগতে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছিও আছে ।
ৰাজধানী টেহৰাণত খামেনেইৰ তিনিদিনীয়া ৰাজ্যিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই অনুষ্ঠানত এতিয়ালৈকে বিভিন্ন চহৰত জনসাধাৰণৰ ব্যাপক ভিৰ হৈছে । ইছলামিক গণৰাজ্যই আশা কৰিছে যে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ পিছত, আৰু চৰকাৰ বিৰোধী প্ৰতিবাদৰ ওপৰত দমন চলোৱাৰ ছমাহৰ পাছত এই অনুষ্ঠানে শক্তি আৰু ঐক্য বহন কৰিব ।
১৯৮৯ চনৰ পৰা ইৰাণত শাসন চলাই অহা খামেনেই ৮৬ বছৰ বয়সত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হয় । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্য আৰু শীৰ্ষ বিষয়াও এই আক্ৰমণত নিহত হৈছে ৷ পাঁচ সপ্তাহজোৰা তীব্ৰ শত্ৰুতাৰ অন্তত ভংগুৰ যুদ্ধবিৰতি আৰু আমেৰিকাৰ সৈতে হোৱা প্ৰাৰম্ভিক চুক্তিয়ে মধ্যপ্ৰাচ্যৰ সংঘাত ৰুধিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ।
কিন্তু যুদ্ধবিৰতি ক্ৰমান্বয়ে ভাবুকিৰ সন্মুখীন হোৱা যেন দেখা গৈছে ৷ কাৰণ আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে কয় যে তেওঁলোকে হৰমুজ জলদ্বীপত ইৰাণী বাহিনীৰ “জাহাজ চলাচলৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা” ক্ষমতাক অৱনমিত কৰিবলৈ আক্ৰমণ চলাইছে ৷ যিটো আমেৰিকা-ইৰাণৰ আলোচনাৰ বিবাদৰ মূল ভেটি ।
জলপথেৰে পাৰ হোৱা তিনিখন জাহাজত ইৰাণৰ আক্ৰমণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া স্বৰূপে দেশখনৰ উপকূলৰ একাধিক স্থানত আমেৰিকান বাহিনীয়ে আক্ৰমণ কৰে । ইয়াৰ পূৰ্বে টেহৰানে বাহৰেইন আৰু কুৱেইটত থকা আমেৰিকাৰ ঘাটিসমূহত আক্ৰমণ কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল ।
টেহৰাণত অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ পিছত মঙলবাৰে খামেনেইৰ নশ্বৰদেহ কেৰাণী চহৰ কুমলৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰ পিছত বুধবাৰে চুবুৰীয়া ইৰাকলৈ লৈ যোৱা হয়, তাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হ’ব । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱা তেওঁৰ নাতিনী, জোঁৱাই, কন্যা আৰু মোজতাবা খামেনেইৰ পত্নী জাহৰা হাদ্দাদ আদেলৰ সৈতে তেওঁক সমাধিস্থ কৰা হ’ব ।