হৰমুজত দুখনকৈ জাহাজ জব্দ ইৰাণৰ : এক প্ৰতিবেদন
ইৰাণে জব্দ কৰা জাহাজ দুখনৰ এখন গুজৰাট অভিমুখে আহি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
Published : April 23, 2026 at 12:21 AM IST
ডুবাই: ইৰাণৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে বুধবাৰে হৰমুজ জলদ্বীপত দুখনকৈ জাহাজ জব্দ কৰে । ইৰাণে এই সমুদ্ৰপথৰ নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপোচ কৰা নহ’ব বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে ।
আইআৰজিচিৰ তথ্য অনুসৰি এমএছচি ফ্ৰান্সেস্কা আৰু এপামিনোডছ নামৰ জাহাজ দুখনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । অনুমতি অবিহনে কাম কৰাৰ লগতে নেভিগেচন ব্যৱস্থাৰ লগত বেমেজালি কৰি সামুদ্ৰিক সুৰক্ষা বিপন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, জাহাজসমূহৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পৰা নগ’ল । ইৰাণে সামৰিক গুলীচালনাৰ লক্ষ্য কৰি লোৱা তিনিখন বাণিজ্যিক জাহাজৰ ভিতৰত এখন জাহাজ গুজৰাটৰ মুন্দ্ৰা বন্দৰ অভিমুখে গৈ আছিল বুলি প্ৰাথমিক তথ্য লাভ কৰা হৈছে ৷
🇮🇷 Iran's Revolutionary Guards said on Wednesday that their naval forces stopped two ships attempting to cross the Strait of Hormuz and directed them to the territorial waters of the Islamic Republic.— AFP News Agency (@AFP) April 22, 2026
সামুদ্ৰিক নিৰীক্ষণ কোম্পানী মেৰিনট্ৰেফিকৰ মতে, ‘এপামিনোণ্ডাছ’ নামৰ কণ্টেইনাৰ জাহাজখনে মুন্দ্ৰা বন্দৰক গন্তব্যস্থান হিচাপে লৈ হৰমুজ জলদ্বীপেৰে যাত্ৰা কৰিছিল ৷ লাইবেৰিয়াৰ ধ্বজাবাহী জাহাজখন বৰ্তমান ওমান উপসাগৰত আছে ।
এই কৌশলগত জলপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱাৰ সময়ত ইৰাণৰ বিশেষ বাহিনী ইছলামিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ড কৰ্পছে(আইআৰজিচি) জাহাজসমূহক উদ্দেশ্যি গুলীচালনা কৰে । অৱশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক হতাহতিৰ খবৰ লাভ কৰা নাই ।
আইআৰজিচিৰ গুলীচালনাত ক্ষতি হোৱা আন জাহাজসমূহৰ ভিতৰত ‘এমএছচি ফ্ৰান্সেস্কা’ জাহাজখনে শ্ৰীলংকাৰ হাম্বাণ্টোটা বন্দৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছিল আৰু ‘ইউফ’ৰিয়া’ নামৰ জাহাজখন জেদ্দালৈ গৈ আছিল ৷
ইৰাণে দাবী কৰিছে যে এই জাহাজসমূহে সামুদ্ৰিক নিয়ম উলংঘা কৰাৰ লগতে দেশখনে জাৰি কৰা সতৰ্কবাণীক উলংঘন কৰিছে ৷ আনহাতে একাংশ সামুদ্ৰিক সূত্ৰই কয় যে হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে অন্ততঃ এখন জাহাজ চলাচলৰ বাবে পূৰ্বৰ অনুমতি আছে ।
বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰালয়ৰ অতিৰিক্ত সচিব মুকেশ মংগলে শেহতীয়াকৈ কয় যে বিগত সপ্তাহত জলসীমা পাৰ হ’বলৈ চেষ্টা কৰা দুখন ভাৰতীয় জাহাজক উদ্দেশ্যিও গুলীচালনা কৰা হৈছিল ৷ যাৰ ফলত জাহাজ দুখন পুনৰায় উভতি আহিবলগীয়া পৰিস্থিতি হৈছিল ।
বিগত ১৮ এপ্ৰিলত ভাৰতৰ ধ্বজাবাহী টেংকাৰ ‘দেশ গৰিমা’ই নিৰাপদে হৰমুজ জলদ্বীপ অতিক্ৰম কৰিছে ৷ অতি শীঘ্ৰে টেংকাৰখন মুম্বাইত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিপৰীতে মংগলে আন্তঃমন্ত্ৰালয়ৰ সংবাদমেলত কয় যে বৰ্তমান পাৰস্য উপসাগৰীয় অঞ্চলত ১৩ খন ভাৰতীয় ধ্বজাবাহী আৰু এখন ভাৰতীয় মালিকানাধীন জাহাজ আবদ্ধ হৈ আছে ।
ওমান সাগৰত ইৰাণৰ এখন বাণিজ্যিক জাহাজ আমেৰিকাই জব্দ কৰাৰ পিছত অঞ্চলটোত উত্তেজনা বৃদ্ধি পোৱাৰ সময়তে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যি কাৰ্যক ইৰাণে যুদ্ধবিৰতি উলংঘা বুলি অভিহিত কৰিছে ।
