হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ সাজু ইৰাণ, কিন্তু ৰাখিছে চৰ্ত
আমেৰিকাৰে সংঘাত শেষ কৰাৰ বাবে হোৱা চুক্তিৰ আধাৰত ইৰাণে আলোচনাৰ দুৱাৰ খোলা ৰাখিছে । হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰো চৰ্ত দিছে ।
Published : October 25, 2026 at 3:56 PM IST
ইছলামাবাদ : যোৱা জুন মাহত পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাত যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন চুক্তিৰ আধাৰত আমেৰিকাৰ সৈতে ইৰাণে আলোচনাৰ পথ মুকলি ৰাখিছে । পাকিস্তানত থকা ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূত ৰেজা আমিৰী মোগাদামে স্পষ্ট কৰি দিছে যে তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ সৈতে আলোচনাৰ বাবে এতিয়াও সাজু । অৱশ্যে আমেৰিকাই কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টাক বাধা দি হৰমুজ প্ৰণালীক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱাৰ অচলাৱস্থা অধিক দীঘলীয়া কৰাৰো ইৰাণে অভিযোগ কৰিছে ।
শনিবাৰে পাকিস্তানৰ ইছলামাবাদত অনুষ্ঠিত এখন আলোচনাচক্ৰত অংশ লৈ ৰাষ্ট্ৰদূত মোগাদামে কয় যে শেহতীয়াকৈ পাকিস্তানৰ জৰিয়তে ইৰাণে আমেৰিকাক জনাইছে যে দেশখনৰ বন্দৰসমূহৰ ওপৰত থকা আমেৰিকাৰ নৌ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ তেওঁ সাজু । কিন্তু আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহৰ ওপৰত অৱৰোধ অব্যাহত ৰখাৰ স্থিতিত অটল থাকি এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিছে বুলি ৰাষ্ট্ৰদূতগৰাকীয়ে অভিযোগ কৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা জুন মাহত পাকিস্তান আৰু কাটাৰৰ মধ্যস্থতাত হোৱা চুক্তিৰ লক্ষ্য আছিল হৰমুজ প্ৰণালীৰে জাহাজৰ চলাচল পুনৰ স্বাভাৱিক কৰা, আমেৰিকাৰ নৌ-অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰা আৰু ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীকে ধৰি বৃহত্তৰ বিষয়সমূহৰ সমাধানৰ বাবে আলোচনা আৰম্ভ কৰা ।
ৰাষ্ট্ৰদূত মোগাদামে জনাইছে যে পাকিস্তানৰ সেনাপ্ৰধান ফিল্ড মাৰ্শ্বাল আছিম মুনীৰে টেহৰাণ ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়তো দেশখনৰ বিষয়াসকলে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিল । অৱশ্যে ইৰাণে এইটো চৰ্ত ৰাখিছিল যে আমেৰিকাই প্ৰথমে নৌ অৱৰোধ প্ৰত্যাহাৰ কৰিব লাগিব ।
একেদৰে পাকিস্তান, ছৌদি আৰৱ আৰু তুৰস্কৰ মাজত স্বাক্ষৰিত মক্কা যৌথ প্ৰতিৰক্ষা চুক্তিক লৈও ইৰাণে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰদূত মোগাদামে জনাইছে যে এই চুক্তি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছতহে ইৰাণে ইয়াক সমৰ্থন কৰিব নে নাই সেয়া সিদ্ধান্ত ল'ব । এই চুক্তিক আঞ্চলিক ঐক্যৰ এক সম্ভাৱ্য মাধ্যম হিচাপে অভিহিত কৰি তেওঁ কয়, "আমি মক্কা চুক্তিখন অধ্যয়ন কৰিম আৰু যদি উপযুক্ত বুলি ভাবো তেনেহ'লে সমৰ্থন কৰিম ।"
য়েমেনৰ ইৰাণ সমৰ্থিত হুথি বিদ্ৰোহীয়ে ছৌদি আৰৱক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছতে এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে সামূহিক প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা সহযোগিতা সম্প্ৰসাৰণৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল ।
ইতিমধ্যে তুৰস্কই চুক্তিখন অনুমোদনৰ বাবে সংসদত দাখিল কৰিছে । তুৰস্ক আৰু পাকিস্তানে স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই চুক্তি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰতিৰক্ষামূলক আৰু ইয়াৰ লক্ষ্য ইৰাণ অথবা আন কোনো দেশ নহয় । তুৰস্কই হুথি বিদ্ৰোহীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ য়েমেনলৈ সেনা প্ৰেৰণ নকৰাৰ স্থিতিও প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে পাকিস্তানেও এই চুক্তিৰ অধীনত নিজৰ ভূমিকা কেৱল প্ৰতিৰক্ষামূলক বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
ছৌদিত আৱদ্ধ নাগৰিক আৰু উমৰা হজযাত্ৰীক ক্ষিপ্ৰতাৰে ঘূৰাই অনাৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে ভাৰতে