প্ৰতিবাদত উত্তাল ইৰাণ : ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন, কেইবাখনো দেশৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ
প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ নহ'বলৈ আহ্বান জনাইছে কেইবাখনো দেশে । দেশজুৰি ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তনক লৈ বিভ্ৰান্তি ।
Published : January 10, 2026 at 1:08 PM IST
পেৰিছ (ফ্ৰান্স) : ইৰাণত বিগত ১৩ দিন ধৰি প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । শুকুৰবাৰেও ইৰাণীসকল ৰাজপথলৈ ওলাই আহি ইছলামিক ৰিপাব্লিকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ৩ বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বৃহৎ আন্দোলনৰ সূচনা হৈছে ইৰাণত । বহু লোকৰ মৃত্যুৰ সমান্তৰালকৈ দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইণ্টাৰনেট সেৱা কৰ্তন কৰিছে প্ৰশাসনে । শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণৰ নেতাসকল সকীয়নি প্ৰদান কৰে আৰু শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰিলে সামৰিক আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি ভাবুকি দিয়ে ।
মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে আৰম্ভ হোৱা আন্দোলনে একপ্ৰকাৰ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে ইৰাণত । সম্প্ৰতি শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ দাবী জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । তেহৰাণৰ উত্তৰ ছাদাত আবাদ জিলাত এ এফ পিয়ে লাভ কৰা এটা ভিডিঅ'ত দেখা গৈছে যে তেহৰাণৰ উত্তৰ দিশৰ ছাদাত আবাদ জিলাত মানুহে হাতত পাত্ৰ লৈ ওলাই আহিছে আৰু সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেইনীক উপহাস কৰি শ্ল'গান দিছে ।
Australia, Canada & the EU condemn the killing of protesters, the use of violence, arbitrary arrests and intimidation tactics by the Iranian regime. We commend the bravery of the Iranian people and call on Iran to end the use of excessive and lethal force. https://t.co/S2bQrTaxDc— Senator Penny Wong (@SenatorWong) January 10, 2026
আন আন সামাজিক মাধ্যমৰ ছবিত তেহৰাণৰ আন ঠাইতো একেধৰণৰ প্ৰতিবাদ দেখা গৈছে । আনহাতে কিছুমান টেলিভিছন চেনেলসমূহে প্ৰকাশ কৰা ভিডিঅ'ত পূবৰ চহৰ মাছহাদ, উত্তৰৰ টাব্ৰিজ আৰু পবিত্ৰ চহৰ ক'মত বৃহৎ সংখ্যক লোকে নতুনকৈ প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে ।
মহিলাৰ সাজ-পোচাকৰ নিয়ম উলংঘা কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা মাহছা আমিনিৰ জিম্মাত মৃত্যুৰ ফলত ২০২২-২০২৩ বৰ্ষত হোৱা প্ৰতিবাদৰ পিছত ইৰাণত এয়া সৰ্ববৃহৎ বিক্ষোভ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
ইণ্টাৰনেট মনিটৰ নেটব্লকছে কয় যে কৰ্তৃপক্ষই যোৱা ২৪ ঘণ্টা ধৰি সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰখনতে ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ নিৰ্দেশ দিছে । একাংশই অভিযোগ কৰা মতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আইনৰ অধীনত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদসমূহক দমন কৰিবলৈ লোৱা গুৰুতৰ মানৱ অধিকাৰ উলংঘা আৰু অপৰাধৰ প্ৰকৃত ছবি লুকুৱাই ৰাখিবলৈ ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
নৰৱেৰ বেচৰকাৰী সংস্থা ইৰাণ হিউমেন ৰাইটছে ইয়াৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা ৪৫ গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰীৰ মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ তথ্য সংশোধন কৰি কয় যে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ হাতত ৯ টা শিশুকে ধৰি কমেও ৫১ গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী নিহত হোৱাৰ লগতে শ শ প্ৰতিবাদকাৰী আহত হৈছে ।
শুকুৰবাৰে এক যৌথ বিবৃতিত অষ্ট্ৰেলিয়া, কানাডা আৰু ইউৰোপীয় সংঘৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীসকলে তীব্ৰ নিন্দা কৰি ইৰাণক নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে অত্যধিক আৰু মাৰাত্মক শক্তিৰ ব্যৱহাৰ তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
৩ জানুৱাৰীৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে খামেইনীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁ বিক্ষোভকাৰীসকলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । ৰাজ্যিক টিভিত সম্প্ৰচাৰিত ভাষণত খামেইনীয়ে ইজৰাইলৰ জুন মাহত ইছলামিক গণৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে হোৱা যুদ্ধৰ কথা উল্লেখ কৰি কয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ হাত এহাজাৰতকৈও অধিক ইৰাণীৰ তেজেৰে ৰাঙলী হৈছে । ট্ৰাম্পক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ একাংশই কাম কৰিছে বুলিও তেওঁ দাবী কৰে ।
তেওঁ ভৱিষ্যদ্বাণী কৰে যে ১৯৭৯ চনৰ বিপ্লৱলৈকে ইৰাণক শাসন কৰা সাম্ৰাজ্যবাদী বংশৰ দৰেই 'অহংকাৰী' আমেৰিকাৰ নেতাজনক ওফৰাই পেলোৱা হ'ব ।
শুকুৰবাৰে লেবানন ভ্ৰমণৰ সময়ত ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে ৱাশ্বিংটন আৰু ইজৰাইলে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদক বিভাজনমূলক আৰু হিংসাত্মক প্ৰতিবাদলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ চেষ্টাত প্ৰত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
ইফালে ১৯৭৯ চনৰ ইছলামিক বিপ্লৱৰ সময়ত পলায়ন কৰা ইৰাণৰ শ্বাহৰ পুত্ৰ আমেৰিকাৰ ৰেজা পাহলাৱীয়ে ট্ৰাম্পক প্ৰতিবাদকাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই কয় যে এঘণ্টাৰ পিছত জনসাধাৰণ পুনৰ ৰাজপথত উপস্থিত হ'ব ।
কিন্তু ন্যায়পালিকাৰ মুৰব্বী গোলামহোছেইন মহছেনী এজেইয়ে সকীয়াই দিছে যে আন্দোলনকাৰীক শাস্তি দিয়াটো নিৰ্ণায়ক, সৰ্বোচ্চ আৰু কোনো আইনী সুৰুঙা অবিহনে হ'ব । ইছলামিক গণৰাজ্যৰ সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ চোৰাংচোৱা শাখাই কয় যে এই পৰিস্থিতি অব্যাহত থকা গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু বিপ্লৱক সুৰক্ষা দিয়াটোৱেই হৈছে ইয়াৰ ৰেড লাইন ।
ইৰাণৰ শান্তি নোবেল বঁটা বিজয়ী শ্বিৰিন এবাদীয়ে সকীয়াই দিছে যে নিৰাপত্তা বাহিনীসমূহে ব্যাপক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিবলৈ সাজু হ'ব পাৰে । শুকুৰবাৰে ফ্ৰান্স, ব্ৰিটেইন আৰু জাৰ্মানীৰ নেতাসকলেও ইৰাণত প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰা হৈছে বুলি দাবী কৰি এক যৌথ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি প্ৰশাসনক সংযম হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
