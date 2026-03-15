বুজাবুজিৰে বেক চেনেল কূটনীতিৰ বাবে সাজু ইৰাণ: তুৰস্কৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী
দুসপ্তাহ পূৰ্বে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে তুৰস্কই ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণৰ মাজত সমাধানৰ মধ্যস্থতা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ ফলত যুদ্ধৰ সূচনা হৈছিল ।
Published : March 15, 2026 at 12:57 PM IST
আংকাৰা (তুৰস্ক) : তুৰস্কৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে কয় যে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত আলোচনা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ কোনো গুৰুতৰ পদক্ষেপ নাই যদিও তেওঁৰ মতে ইৰাণ বেক চেনেল আলোচনাৰ বাবে আগ্ৰহী । মধ্যপ্ৰাচ্যত ব্যাপক ৰূপ লোৱা যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ আংকাৰাই চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে বৈদেশিক মন্ত্ৰী হাকান ফিডানে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক দিয়া এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এই মন্তব্য কৰে ।
ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণ দুয়োখন দেশৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক থকা আংকাৰাই দুসপ্তাহ পূৰ্বে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ মাজত সমাধানৰ মধ্যস্থতা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ ফলত যুদ্ধৰ সূচনা হৈছিল ।
ফিডানে কয় যে এতিয়া কূটনীতিৰ বাবে চৰ্তবোৰ বৰ বেছি অনুকূল নহয় । ইৰাণীসকলে “প্ৰতাৰিত অনুভৱ কৰিছে” কাৰণ তেওঁলোকৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীক লৈ আমেৰিকাৰ সৈতে সক্ৰিয় আলোচনাত মিলিত হৈ থকাৰ সময়তে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেওঁলোকক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁ লগতে কয়, “মই ভাবো তেওঁলোক যিকোনো যুক্তিসংগত বেক-চেনেল কূটনীতিৰ বাবে প্ৰস্তুত ।” ৫৭ বছৰীয়া ফিডানে ২০২৩ চনত বৈদেশিক মন্ত্ৰী হিচাপে নিযুক্তি পোৱাৰ পূৰ্বে এদশকৰো অধিক সময় তুৰস্কৰ চোৰাংচোৱা বিভাগৰ মুৰব্বী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।
তুৰস্কৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ নীতি প্ৰণয়নত মূল ভূমিকা
সেই ভূমিকাত তেওঁ মধ্যপ্ৰাচ্যত বিশেষকৈ ছিৰিয়া, ইৰাক আৰু ইৰাণৰ প্ৰতি তুৰস্কৰ নীতি গঢ় দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল । ৰাষ্ট্ৰপতি ৰেচেপ টাইপ এৰদোগানৰ অন্যতম বিশ্বাসযোগ্য উপদেষ্টা আৰু তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ অন্যতম সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী হিচাপে তেওঁক গণ্য কৰা হয় ।
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলী দুয়োটা আক্ৰমণ আৰু আমেৰিকাক আতিথ্য দিয়া উপসাগৰীয় ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ বিৰুদ্ধে টেহৰাণৰ প্ৰতিশোধমূলক কাৰ্যক সমালোচনা কৰি যুদ্ধত তুৰস্কই নিৰপেক্ষ স্থিতি বজাই ৰাখিছে । ফিডানে কয় যে তেওঁ ইৰাণীসকলক সেই আক্ৰমণ বন্ধ কৰিবলৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে ।
আনকি ইৰাণৰ পৰা অহা বুলি ধাৰণা কৰা তিনিটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ নাটোৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ দ্বাৰা তুৰস্কৰ ওপৰত বাধা দিয়াৰ পিছতো ফিডানে কয় যে তুৰস্কৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হৈছে সংঘাতৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰখা । তুৰস্ক নাটোৰ সদস্য আৰু দক্ষিণ তুৰস্কৰ এটা বিমান ঘাটি আমেৰিকাৰ সৈন্যকে ধৰি নাটোৰ বাহিনীয়ে ব্যৱহাৰ কৰে । ইৰাণৰ বিষয়াসকলে তুৰস্কৰ ওপৰত গুলী চলোৱা নাছিল বুলি জোৰ দিছে যদিও উপলব্ধ তথ্য অনুসৰি এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহ ইৰাণৰ পৰা আহিছিল বুলি তুৰস্কৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীয়ে কয় ।
এই পৰ্যায়ত তেওঁ সামৰিক সঁহাৰিৰ কথা নুই কৰি কয় যে নাটোৰ প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা ফলপ্ৰসূ আৰু আংকাৰাৰ “প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য” হৈছে সংঘাতৰ পৰা আঁতৰি থকা । ‘‘মই জানো যে আমাক উচটনি দিয়া হৈছে আৰু আমাক উচটনি দিয়া হ’ব, কিন্তু এয়াই আমাৰ উদ্দেশ্য, আমি এই যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰো ।”
ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ থকা ফিডানে কয় যে যুদ্ধৰ পূৰ্বে ইৰাণৰ নতুন সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতাবা খোমেইনীয়ে কৰা আক্ৰমণৰ তীব্ৰতা তেওঁ নাজানে, কিন্তু “আমি যি জানো সেয়া হ’ল তেওঁ জীয়াই আছে আৰু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ।” ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত যুদ্ধৰ আৰম্ভণিৰ সময়ত ছালভোত নিহত হোৱা পিতৃ আয়াতুল্লাহ আলী খোমেইনীৰ ঠাইত মোজতাবা খোমেইনীক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল ।
সৰ্বোচ্চ নেতাক প্ৰতিবেদন দিয়া অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ কথা উল্লেখ কৰি ফিডানে কয়, “নতুন নেতা নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু নতুন নেতাৰ পৰিচৰ্যাৰ অৱস্থা, ই ইৰাণৰ ক্ষমতাৰ গাঁথনিত এক ব্যৱধানৰ সৃষ্টি কৰিলে আৰু মই ভাবো সেই ব্যৱধান পূৰণ কৰিছে ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ উচ্চ কমাণ্ডে ।’’
শান্তিৰ এক ব্যৰ্থ পদক্ষেপ
সংঘাতৰ পূৰ্বে তুৰস্কই ইস্তানবুলত এনে আলোচনা আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দি যুদ্ধ ৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যিয়ে আমেৰিকা, ইৰাণ আৰু অন্যান্য আঞ্চলিক দেশসমূহক একত্ৰিত কৰিলেহেঁতেন । পিছলৈ ইৰাণে ওমানৰ মধ্যস্থতাত আলোচনাৰ পথ বাছি লৈছিল, আঞ্চলিক নেতাসকলৰ অংশগ্ৰহণ নোহোৱাকৈ আৰু কেৱল নিজৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীত মনোনিৱেশ কৰিছিল — যি আলোচনা শেষত বিফল হৈছিল ।
ফিডানে কয় যে ইৰাণে নিজৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ কাৰ্যসূচী আৰু লেবাননৰ হিজবুল্লাহ আৰু ইৰাকী মিলিচীয়াৰ এটা দলকে ধৰি অঞ্চলটোত সমৰ্থন কৰা প্ৰক্সি সশস্ত্ৰ গোটসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে — যি দুয়োটা এতিয়া আঞ্চলিক যুদ্ধত সোমাই পৰিছে ।
অঞ্চলটোৰ ভিতৰত আস্থা গঢ়ি তোলাৰ পদক্ষেপৰ অংশ হিচাপে তুৰস্কই প্ৰস্তাৱ দিছিল- “আমেৰিকান আৰু ইৰাণীয়ে পাৰমাণৱিক বিষয়টোৰ ওপৰত সম্পূৰ্ণৰূপে আলোচনা কৰিব পাৰে আৰু আমি আঞ্চলিক দেশ হিচাপে একত্ৰিত হৈ ইৰাণৰ সৈতে বাকী দুটা বিষয়ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব পাৰো ৷’’
ইজৰাইলৰ সৈতে উত্তেজনা
তুৰস্ক আৰু ইজৰাইলৰ সম্পৰ্ক উত্তেজিত, এৰদোগান গাজাত ইজৰাইলৰ কাৰ্যকলাপৰ অন্যতম সমালোচক হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । ইজৰাইলৰ সৈতে বাণিজ্যিক সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰি তুৰস্কই সঘনাই ইজৰাইলক গণহত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । ইজৰাইলে পাছলৈ অভিযোগ কৰে যে তুৰস্কই ২০২৩ চনৰ ৭ অক্টোবৰত দক্ষিণ ইজৰাইলত সংঘটিত মাৰাত্মক আক্ৰমণ চলোৱা পেলেষ্টাইনী উগ্ৰপন্থী গোট হামাছক সমৰ্থন কৰিছে ।
ইজৰাইলে ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰাৰ পিছৰে পৰা কিছুমানে ইমান দূৰলৈকে গৈছে যে তুৰস্ক পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ’ব পাৰে । ফিডানে সেই সম্ভাৱনাক নাকচ কৰাৰ লগতে স্বীকাৰ কৰে যে ইৰাণৰ যুদ্ধই তুৰস্কক নিজৰ অস্ত্ৰ আৰু বায়ু প্ৰতিৰক্ষাৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ অধিক প্ৰৰোচনা দিছিল ।
তেওঁ কয়, ‘‘যেতিয়ালৈকে নেতান্যাহু থাকিব তেতিয়ালৈকে (ইজৰাইলে) সদায় কাৰোবাক শত্ৰু হিচাপে চিনাক্ত কৰিব । কাৰণ তেওঁলোকক নিজৰ এজেণ্ডা আগুৱাই নিবলৈ ইয়াৰ প্ৰয়োজন । যদি তুৰস্ক নহয় তেন্তে তেওঁলোকে অঞ্চলটোৰ আন কোনোবা দেশৰ নাম ল'ব ।’’
তেওঁ ছিৰিয়াকে ধৰি অঞ্চলটোৰ অন্যান্য ঠাইত ইজৰাইলৰ ভূমিকাক সমালোচনা কৰে, য’ত দুয়োখন দেশৰ কৌশলগত স্বাৰ্থ আছে । ইছলামিক বিদ্ৰোহী গোটৰ প্ৰাক্তন নেতা অন্তৱৰ্তীকালীন ৰাষ্ট্ৰপতি আহমদ আল-শ্বাৰাৰ নেতৃত্বত দামাস্কাছত চলি থকা চৰকাৰখনৰ তীব্ৰ সমৰ্থক তুৰস্ক ।
ইজৰাইলে আল-শ্বাৰাৰ চৰকাৰক সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চায় আৰু ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ক্ষমতা দখল কৰাৰ পিছৰে পৰা ইজৰাইল বাহিনীয়ে দক্ষিণ ছিৰিয়াৰ এটা অংশৰ নিয়ন্ত্ৰণ দখল কৰি ছিৰিয়াৰ সামৰিক সুবিধাসমূহত বিমান আক্ৰমণ চলাই দেশখনৰ বহু অস্ত্ৰভাণ্ডাৰ নিচিহ্ন কৰি পেলাইছে । ইজৰাইলে কয় যে ছিৰিয়াত তেওঁলোকৰ উপস্থিতিৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৭ অক্টোবৰৰ শৈলীৰ আন এক আক্ৰমণৰ পৰা নিজৰ সীমান্ত সুৰক্ষিত কৰা । ফিডানে কয়, ‘‘তেওঁলোক নিৰাপত্তাৰ পিছত নহয়, অধিক ভূমিৰ পিছত লাগি আছে । গতিকে যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে এই ধাৰণাটো এৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে মধ্যপ্ৰাচ্যত সদায় যুদ্ধ চলি থাকিব ।”
গাজাত চলি থকা এক ভূমিকা
যুদ্ধৰ পিছৰ গাজাতো তুৰস্কই সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । ই আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ শান্তি ব’ৰ্ডত যোগদান কৰিছে - ইয়াক ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ ঠাই লোৱাৰ প্ৰয়াস বুলি ভবা আন বহু দেশে বৰ্জন কৰিছে আৰু পেলেষ্টাইনীসকলৰ বাবে ভূমিকা নথকাৰ বাবে সমালোচনা কৰিছে — আৰু ক্ষতিগ্ৰস্ত এনক্লেভত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্থিতিশীলতা বাহিনীৰ বাবে সৈন্য যোগান ধৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছে ।
ফিডানে কয় যে তুৰস্কৰ বাবে শান্তি ব’ৰ্ডত যোগদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, যুদ্ধ বন্ধ কৰাৰ “সুযোগ” হিচাপে, যদিও “আমি এই ভ্ৰমৰ অধীনত নাই যে শান্তি ব’ৰ্ডে বৰ্তমানৰ সকলো সমস্যাৰ সমাধান কৰিব ।”
ফিডানে কয় যে তুৰস্কই স্থিতিশীলতা বাহিনীলৈ সৈন্য অৱদান আগবঢ়াবলৈ অনুৰোধ পোৱা নাই, যাৰ কাৰণ তেওঁ ইজৰাইলৰ বিৰোধীক বুলি কয়৷ তেওঁ লগতে কয়, “মই ভাবো আমেৰিকানসকলে ইজৰাইলীসকলৰ সৈতে এই সমস্যাটো মনে মনে নিষ্পত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে যাতে তুৰস্কক অংশগ্ৰহণৰ অনুমতি দিয়া হয় ।”
ফিডানে আৰু কয় যে তুৰস্কৰ অগ্ৰাধিকাৰ আছিল গাজাৰ বাবে এখন প্ৰশাসন সমিতি গঠন, যিখন ১৫ জন ৰাজনৈতিকভাৱে স্বাধীন পেলেষ্টাইনী প্ৰশাসকৰে গঠিত হ’ব । তেওঁ কয়, ‘‘আমি আশা কৰোঁ যে তেওঁলোকে গাজালৈ গৈ নিজৰ কাম আৰম্ভ কৰিব । এয়া এতিয়াও আৰম্ভ হোৱা নাই, গতিকে আমি ক’ৰবাৰ পৰা আৰম্ভ কৰাটো প্ৰয়োজন ।”
