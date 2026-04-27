ETV Bharat / international

যুদ্ধৰ অন্তৰ লগতে হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ ইৰাণৰ তিনিটা নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰস্তাৱ, এক প্ৰতিবেদন

Etv Bharat
ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু মোজতাবা খামেইনী (File photos AFP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 27, 2026 at 7:14 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: পশ্চিমৰ সংঘাতে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ এই সংঘাত কেনেদৰে বন্ধ কৰিব পাৰি, তাক লৈ আমেৰিকাই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই উত্তেজনা লাঘৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে টেহৰানে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে এক কূটনৈতিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি ৱাশ্বিংটনক তিনিটা নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে ৷

আল মায়াদেনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইৰাণৰ এই প্ৰস্তাৱত হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰি যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে ৷ যিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ পিছত সম্ভাৱ্য অগ্ৰগতিৰ সংকেত দিছে ।

তিনি পৰ্যায়ৰ এই প্ৰস্তাৱত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আগ্ৰাসনৰ অন্ত পেলোৱা আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইৰাণ আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা যাতে পুনৰ আৰম্ভ নহয়, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পৰ্যায়ত ইৰাণে আন কোনো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নকৰে । এই পৰিকল্পনাত ওমানৰ সৈতে সমন্বয়ৰ কথা কল্পনা কৰা হৈছে ।

যদিহে প্ৰথম পৰ্যায়ত দুয়োখন দেশ সহমতত উপনীত হয়, তেন্তে আলোচনা দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ যাব ৷ য’ত হৰমুজ জলদ্বীপ পৰিচালনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । আল মায়াদিনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই পৰিকল্পনাত কৌশলগত জলপথটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নতুন আইনী কাঠামো স্থাপনৰ বাবে ওমানৰ সৈতে সমন্বয়ৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।

ইয়াত কোৱা হৈছে যে তৃতীয় পৰ্যায়ত ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব, যিটো প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ ওপৰত চুক্তি হোৱাৰ পিছতহে তেহৰাণে আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক হ’ব ।

ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে ওমান আৰু পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ পিছত কূটনৈতিক প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্বত মস্কোত থকাৰ সময়তে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মন্তব্য কৰিছিল যে টেহৰানে আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে ৱাশ্বিংটনক ‘ফোন’ কৰিব পাৰে ৷ আনহাতে, ইৰাণে কেতিয়াও পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিব নালাগে বুলি আমেৰিকাই পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল হৈয়েই আছে ৷

বিগত কিছুদিনত আৰাঘচিয়ে পাকিস্তান আৰু ওমানৰ মাজত কূটনীতিৰ কামত নিয়োজিত হৈছে আৰু সোমবাৰে তেওঁ ৰাছিয়াত ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমেৰিকাৰ নেতৃত্বই দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ কূটনীতিৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে বিষয়তো চৰ্চালৈ আহিছে ।

দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আলোচনাপন্থী দল পঠিয়াবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আমেৰিকাৰ আলোচনাপন্থীসকলক ১৮ ঘণ্টীয়া বিমানত পঠোৱাৰ কোনো লাভালাভ নাই । ই এক দীঘলীয়া যাত্ৰা । আমি ফোনত ঠিক তেনেদৰেই ভালকৈ কথা পাতিব পাৰো । ইৰাণীসকলে ইচ্ছা কৰিলে আমাক ফোন কৰিব পাৰে । আমি কেৱল বহিবলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ যাবলগীয়া নাই ।’’

চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সামৰিক আক্ৰমণৰ পিছত বৃহৎ পৰিসৰৰ যুদ্ধ বহুলাংশে বন্ধ হৈ গৈছে ৷ তথাপিও দেশ দুখনে কোনো আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তিত উপনীত হোৱা নাই । চলি থকা সংঘাতৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিত যথেষ্ট অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।

টেহৰানে বিশ্বৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ তেলৰ পৰিবহণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপৰ ওপৰত নিজৰ কৌশলগত স্থানৰ লাভ অব্যাহত ৰাখিছে । একে সময়তে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত আমেৰিকাৰ সামুদ্ৰিক অৱৰোধৰ ফলত তীব্ৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু বজাৰত অস্থিৰতাই দেখা গৈছে ।

টেহৰানে কয় যে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হ’ব পৰাৰ পূৰ্বে ৱাশ্বিংটনে প্ৰতিবন্ধকতা বিশেষকৈ নৌসেনাৰ অৱৰোধ আঁতৰাব লাগিব । ইৰাণৰ স্থিতিৰ ভিতৰত আছে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী, জলদ্বীপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইনী কাঠামোৰ সংশোধন আৰু ভৱিষ্যতৰ কোনো সামৰিক হস্তক্ষেপৰ আশ্বাস ।

ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকাই ইৰাণক নিজৰ পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্ৰ উন্নয়ন আৰু আঞ্চলিক গোটসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰাত মনোনিৱেশ কৰি আছে ।

TAGGED:

পশ্চিমৰ সংঘাত
হৰমুজ জলদ্বীপ ইৰাণ
ভ্লাদিমিৰ পুটিন
বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচি
IRAN ISRAEL USA WAR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.