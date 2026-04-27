যুদ্ধৰ অন্তৰ লগতে হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰিবলৈ ইৰাণৰ তিনিটা নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰস্তাৱ, এক প্ৰতিবেদন
Published : April 27, 2026 at 7:14 PM IST
হায়দৰাবাদ: পশ্চিমৰ সংঘাতে সমগ্ৰ বিশ্বতে প্ৰভাৱ পেলাইছে ৷ এই সংঘাত কেনেদৰে বন্ধ কৰিব পাৰি, তাক লৈ আমেৰিকাই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ৷ এই উত্তেজনা লাঘৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে টেহৰানে মধ্যস্থতাকাৰীৰ জৰিয়তে এক কূটনৈতিক কৌশল প্ৰয়োগ কৰি ৱাশ্বিংটনক তিনিটা নতুন পদক্ষেপৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰে ৷
আল মায়াদেনৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইৰাণৰ এই প্ৰস্তাৱত হৰমুজ জলদ্বীপ পুনৰ মুকলি কৰি যুদ্ধৰ অন্ত পেলোৱাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে ৷ যিয়ে দীৰ্ঘদিনীয়া সংঘাতৰ পিছত সম্ভাৱ্য অগ্ৰগতিৰ সংকেত দিছে ।
তিনি পৰ্যায়ৰ এই প্ৰস্তাৱত আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আগ্ৰাসনৰ অন্ত পেলোৱা আৰু প্ৰথম পৰ্যায়ত ইৰাণ আৰু লেবাননৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা যাতে পুনৰ আৰম্ভ নহয়, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই পৰ্যায়ত ইৰাণে আন কোনো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা নকৰে । এই পৰিকল্পনাত ওমানৰ সৈতে সমন্বয়ৰ কথা কল্পনা কৰা হৈছে ।
যদিহে প্ৰথম পৰ্যায়ত দুয়োখন দেশ সহমতত উপনীত হয়, তেন্তে আলোচনা দ্বিতীয় পৰ্যায়লৈ যাব ৷ য’ত হৰমুজ জলদ্বীপ পৰিচালনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব । আল মায়াদিনে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই পৰিকল্পনাত কৌশলগত জলপথটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নতুন আইনী কাঠামো স্থাপনৰ বাবে ওমানৰ সৈতে সমন্বয়ৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
ইয়াত কোৱা হৈছে যে তৃতীয় পৰ্যায়ত ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ’ব, যিটো প্ৰথম দুটা পৰ্যায়ৰ ওপৰত চুক্তি হোৱাৰ পিছতহে তেহৰাণে আলোচনা কৰিবলৈ ইচ্ছুক হ’ব ।
ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে ওমান আৰু পাকিস্তান ভ্ৰমণৰ পিছত কূটনৈতিক প্ৰতিনিধি দলৰ নেতৃত্বত মস্কোত থকাৰ সময়তে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে মন্তব্য কৰিছিল যে টেহৰানে আলোচনা কৰিব বিচাৰিলে ৱাশ্বিংটনক ‘ফোন’ কৰিব পাৰে ৷ আনহাতে, ইৰাণে কেতিয়াও পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰ লাভ কৰিব নালাগে বুলি আমেৰিকাই পূৰ্বে প্ৰকাশ কৰা নিজৰ স্থিতিত এতিয়াও অটল হৈয়েই আছে ৷
বিগত কিছুদিনত আৰাঘচিয়ে পাকিস্তান আৰু ওমানৰ মাজত কূটনীতিৰ কামত নিয়োজিত হৈছে আৰু সোমবাৰে তেওঁ ৰাছিয়াত ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাত মিলিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ আমেৰিকাৰ নেতৃত্বই দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ কূটনীতিৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰাৰ সময়তে বিষয়তো চৰ্চালৈ আহিছে ।
দেওবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে আলোচনাপন্থী দল পঠিয়াবলৈ অনিচ্ছা প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিত আমেৰিকাৰ আলোচনাপন্থীসকলক ১৮ ঘণ্টীয়া বিমানত পঠোৱাৰ কোনো লাভালাভ নাই । ই এক দীঘলীয়া যাত্ৰা । আমি ফোনত ঠিক তেনেদৰেই ভালকৈ কথা পাতিব পাৰো । ইৰাণীসকলে ইচ্ছা কৰিলে আমাক ফোন কৰিব পাৰে । আমি কেৱল বহিবলৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ যাবলগীয়া নাই ।’’
চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ সামৰিক আক্ৰমণৰ পিছত বৃহৎ পৰিসৰৰ যুদ্ধ বহুলাংশে বন্ধ হৈ গৈছে ৷ তথাপিও দেশ দুখনে কোনো আনুষ্ঠানিক শান্তি চুক্তিত উপনীত হোৱা নাই । চলি থকা সংঘাতৰ ফলত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিত যথেষ্ট অস্থিৰতাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
টেহৰানে বিশ্বৰ প্ৰায় ২০ শতাংশ তেলৰ পৰিবহণ পথ হৰমুজ জলদ্বীপৰ ওপৰত নিজৰ কৌশলগত স্থানৰ লাভ অব্যাহত ৰাখিছে । একে সময়তে ইৰাণৰ বন্দৰসমূহত আমেৰিকাৰ সামুদ্ৰিক অৱৰোধৰ ফলত তীব্ৰ মূল্যবৃদ্ধি আৰু বজাৰত অস্থিৰতাই দেখা গৈছে ।
টেহৰানে কয় যে অৰ্থপূৰ্ণ আলোচনা হ’ব পৰাৰ পূৰ্বে ৱাশ্বিংটনে প্ৰতিবন্ধকতা বিশেষকৈ নৌসেনাৰ অৱৰোধ আঁতৰাব লাগিব । ইৰাণৰ স্থিতিৰ ভিতৰত আছে ক্ষতিপূৰণৰ দাবী, জলদ্বীপটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰা আইনী কাঠামোৰ সংশোধন আৰু ভৱিষ্যতৰ কোনো সামৰিক হস্তক্ষেপৰ আশ্বাস ।
ইয়াৰ বিপৰীতে আমেৰিকাই ইৰাণক নিজৰ পাৰমাণৱিক উচ্চাকাংক্ষা, ক্ষেপণাস্ত্ৰ উন্নয়ন আৰু আঞ্চলিক গোটসমূহৰ সৈতে সম্পৰ্ক হ্ৰাস কৰিবলৈ বাধ্য কৰাত মনোনিৱেশ কৰি আছে ।
