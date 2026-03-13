ইৰাকত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত আমেৰিকান সামৰিক বিমান : ৬ যাত্ৰী নিহত হোৱাৰ দাবী
মধ্যপ্ৰাচ্যৰ তদাৰকৰ দায়িত্বত থকা আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে জনোৱা মতে, দুখন বিমানৰ এখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে আৰু আনখন পশ্চিম ইৰাকত ভূপতিত হয় ।
Published : March 13, 2026 at 2:40 PM IST
নতুন দিল্লী : ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে চলি থকা 'অপাৰেচন এপিক ফিউৰী'ৰ (Operation Epic Fury) সময়ত পশ্চিম ইৰাকত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় আমেৰিকান সেনাবাহিনীৰ এখন ইন্ধন ভৰোৱা বিমান । শুকুৰবাৰে পুৱা আমেৰিকাৰ চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে এই কথা প্ৰকাশ কৰে ।
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত চেণ্টকমে (CENT-COM) কয় যে ইন্ধন ভৰোৱা কামত জড়িত থকা বিমানখন এখন কে চি-১৩৫ শ্ৰেণীৰ টেংকাৰ আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশৰ আকাশমাৰ্গত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড । এই অভিযানৰ অংশ আছিল দুখন বিমান । ইয়াৰে এখন পশ্চিম ইৰাকত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে আনখন নিৰাপদে অৱতৰণ কৰে ।
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
সেনাই লগতে কয় যে এই দুৰ্ঘটনাটো কেনে শত্ৰুতা পক্ষৰ বা বন্ধুত্ব পক্ষৰ গুলীচালনাৰ ফলত হোৱা নাই । অৱশ্যে হতাহত সন্দৰ্ভত তাৎক্ষণিকভাৱে একো নিশ্চিত কৰা হোৱা নাই ।
নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত এগৰাকী আমেৰিকান বিষয়াই শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছৰ আগত কয় যে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত কে চি-১৩৫ বিমানখনত কমেও পাঁচজন ক্ৰু সদস্য আছিল ।
একেদৰে নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত আন এগৰাকী আমেৰিকান বিষয়াই কয় যে আনখন বিমানো কে চি-১৩৫ টেংকাৰ । চেণ্ট্ৰেল কমাণ্ডে কয়, “পৰৱৰ্তী পৰিস্থিতিত অধিক তথ্য উপলব্ধ কৰা হ’ব ।”
অৱশ্যে ইৰাণৰ সামৰিক বাহিনীৰ কেন্দ্ৰীয় মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰৰ উদ্ধৃতি দি ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে দাবী কৰিছে যে পশ্চিম ইৰাকত প্ৰতিৰোধী সংগঠনে নিক্ষেপ কৰা ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ আঘাতত আমেৰিকাৰ সামৰিক ইন্ধন ভৰোৱা বিমান এখন ভূপতি হৈছে । মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে লগতে প্ৰেছ টিভিক জনোৱা মতে, বিমানখনত থকা ছয়জন ক্ৰু সদস্যৰ আটাইকেইজনৰে মৃত্যু হৈছে । অৱশ্যে এই দাবী আমেৰিকাই এতিয়াও নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই ।
উল্লেখ্য যে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকাৰ সেনাবাহিনীৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা এই টেংকাৰখন হৈছে চতুৰ্থখন ৰাজহুৱাভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিমান । যোৱা সপ্তাহত বন্ধুত্বপূৰ্ণ দেশ কুৱেইটৰ গুলীত ভুলবশতঃ তিনিখন আমেৰিকান যুঁজাৰু বিমান ভূপতিত কৰা হৈছিল । আমেৰিকাই জনোৱা মতে, ছয়জন ক্ৰু সদস্যক এফ-১৫ই ষ্ট্ৰাইক ঈগলছৰ পৰা নিৰাপদে বাহিৰ উলিয়াই অনা হয় আৰু উদ্ধাৰৰ পিছত তেওঁলোকৰ শাৰীৰিত অৱস্থা সুস্থিৰ ।
চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে পেণ্টাগনে জনোৱা মতে, এতিয়ালৈকে ইৰাণ যুদ্ধৰ সময়ত ৭ জন আমেৰিকান সেনা নিহত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰায় ১৪০ জন আমেৰিকান সেৱাৰ সদস্য আহত হৈছে । ইয়াৰে ভিতৰত আঠজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে । ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্প আৰু প্ৰতিৰক্ষা সচিব পিট হেগছেথে দুয়োৱে সকীয়াই দিছে যে ইৰাণ যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে অধিক আমেৰিকান লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
পেণ্টাগনৰ মতে, মৃত্যু হোৱা ছয় সেনা জোৱান কুৱেইটৰ এটা অসামৰিক বন্দৰস্থিত অপাৰেচন চেণ্টাৰত ইৰাণৰ ড্ৰ’ণ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল । তেওঁলোক আৰ্মী ৰিজাৰ্ভত আছিল আৰু ৰচদ বিভাগত কাম কৰিছিল । তেওঁলোকে খাদ্য আৰু সঁজুলি যোগান ধৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে সামৰিক অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ এদিন পিছতে তেওঁলোকৰ মৃত্যু হয় । আনহাতে, ইছলামিক ৰিপাব্লিকখনে ইজৰাইল আৰু আমেৰিকাৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীক আতিথ্য দিয়া কেইবাখনো উপসাগৰীয় আৰব ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে মিছাইল আৰু ড্ৰ'ণেৰে প্ৰতিশোধ লয় । ১ মাৰ্চত ছৌদি আৰবৰ প্ৰিন্স চুলতান এয়াৰ বেছত আক্ৰমণৰ সময়ত আহত হৈ মৃত্যু হয় সপ্তমজন আমেৰিকান বাহিনীৰ এগৰাকী সদস্য ।
প্ৰথম ছয়জন সেনাৰ শৰীৰ অৱশিষ্ট আমেৰিকালৈ ঘূৰাই অনাৰ সময়ত ড’ভাৰ বায়ুসেনা ঘাটিত সন্মানসহকাৰে বিদায় জনোৱাৰ সময়ত শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতে ট্ৰাম্পো উপস্থিত আছিল ।
শেহতীয়া দুৰ্ঘটনাটোত জড়িত কে চি-১৩৫ টেংকাৰখন বয়িং ৭০৭ বিমানৰ দৰেই ডিজাইন কৰি নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু ৬০ বছৰতকৈও অধিক পূৰ্বে সামৰিক সেৱাত ইয়াক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল । আন দীৰ্ঘদিনীয়া সেৱাৰ বিমানৰ দৰে এই বিমানসমূহতো বছৰ বছৰ ধৰি বিভিন্ন আধুনিকীকৰণ আৰু উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে ।
কে চি-১৩৫ টেংকাৰত সাধাৰণতে তিনিজনীয়া ক্ৰু থাকে । কিন্তু এই বিমানখনত অতিৰিক্ত ক্ৰু সদস্যসকলে কি ভূমিকা পালন কৰিছিল সেয়া এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ।
কংগ্ৰেছৰ গৱেষণা সেৱাৰ এক প্ৰতিবেদন অনুসৰি, যোৱা বছৰ বায়ুসেনাত মুঠ ৩৭৬ খন কে চি-১৩৫ বিমান আছিল । ইয়াৰে ভিতৰত ১৫১ খন সক্ৰিয়ভাৱে কৰ্তব্যত আছিল, ১৬৩ খন এয়াৰ নেচনেল গাৰ্ডত আৰু ৬২ খন এয়াৰফ'ৰ্চ ৰিজাৰ্ভত আছিল ।