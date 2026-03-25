ETV Bharat / international

ইৰাণলৈ ১৫ দফীয়া যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনা ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ

ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণৰ মাজত নতুনকৈ আলোচনা আয়োজন কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ইৰাণক যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনা দাখিল কৰিছে ।

২৪ মাৰ্চত পশ্চিম তীৰৰ কিফ্ল হাৰিছ গাঁৱত ভূপতিত কৰা ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ ধ্বংসাৱশেষৰ কাষত ফটো উঠিছে ইজৰাইলৰ সেনাই (AP)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 25, 2026 at 3:45 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

ডুবাই : ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে ইৰাণক ১৫ দফীয়া যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনা আগবঢ়াইছে । এই প্ৰস্তাৱৰ ৰূপৰেখাৰ বিষয়ে অৱগত এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, ইতিমধ্যে অঞ্চলটোত থকা প্ৰায় ৫০ হাজাৰ সেনাৰ পৰিপূৰক হিচাপে আমেৰিকাৰ সেনাই অতি কমেও আৰু ১০০০ সেনাক নিয়োগ কৰাৰ প্ৰস্তুতিও আৰম্ভ কৰিছে ।

এই পৰিকল্পনা পাকিস্তানৰ মধ্যস্থতাকাৰীয়ে ইৰাণৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে । এই বিষয়ে ৰাজহুৱা বক্তব্য ৰখাত অনুমোদন নথকা ব্যক্তিগৰাকীয়ে ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণৰ মাজত নতুন আলোচনা আয়োজন কৰাৰো প্ৰস্তাৱ দিছে বুলি কয় । ইয়াৰ পূৰ্বে মঙলবাৰে নিউয়ৰ্ক টাইমছে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ১৫ দফীয়া পৰিকল্পনা ইৰাণৰ বিষয়াসকলৰ হাতত তুলি দিয়া হৈছে ।

ইফালে পেণ্টাগনেও দুটা মেৰিন এক্সপেডিচনেৰী ইউনিট নিয়োগ কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াত আছে । ইয়াৰ ফলত এই অঞ্চলটোত প্ৰায় ৫ হাজাৰ মেৰিন আৰু হাজাৰ হাজাৰ নাৱিক যোগ কৰিব ।

বেইৰুটৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ অঞ্চল ডাহিয়েহত ইজৰাইলী বিমান আক্ৰমণস্থলীৰ পৰা ওলোৱা ধোঁৱা, ২৩ মাৰ্চ (AP)

আনহাতে, ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিবলৈ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ পোষকতা কৰি অহা ইজৰাইলৰ বিষয়াসকলে আমেৰিকান প্ৰশাসনে যুদ্ধবিৰতি পৰিকল্পনা দাখিল কৰাত আচৰিত হোৱা বুলি ব্যক্তিজনে কয় ।

কিন্তু আমেৰিকাই মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ অতিৰিক্ত সেনা আৰু মেৰিন পঠোৱাৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত, এই পদক্ষেপক ট্ৰাম্পে পৰৱৰ্তী কাৰ্যব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত 'সৰ্বোচ্চ নমনীয়তা' লাভ কৰিবলৈ এক কৌশল হিচাপে প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে বুলিও ব্যক্তিজনে লগতে কয় । অৱশ্যে হোৱাইট হাউছে এই সন্দৰ্ভত কোনো মন্তব্য কৰাৰ পৰা বিৰত থাকে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে দিনটোৰ আৰম্ভণিতে ট্ৰাম্পে কয় যে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ আমেৰিকাই ইৰাণৰ সৈতে আলোচনা কৰি আছে আৰু ইৰাণে নতুনকৈ প্ৰত্যাহ্বানমূলক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰিছে । বিমান আক্ৰমণে ইছলামিক ৰিপাব্লিকখনক বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে । ইয়াৰ বিপৰীতে ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ’ণে ইজৰাইল আৰু সমগ্ৰ অঞ্চলটোৰ ঘাটিসমূহক লক্ষ্য কৰি লয় ।

টেল আভিভত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ পিছত ধোঁৱা ওলোৱাৰ দৃশ্য, ২৪ মাৰ্চ (AP)

ইফালে আমেৰিকাই কৰা দাবীৰ বিপৰীতে ইৰাণে কোনো ধৰণৰ আলোচনা চলি থকাটো অস্বীকাৰ কৰিছে আৰু ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে নিজে জাপি দিয়া সময়সীমাৰ পৰা ট্ৰাম্প পিছুৱাই গৈছে । উক্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰণালীটোত তেহৰাণৰ অৱৰোধে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জাহাজ চলাচলক প্ৰভাৱিত কৰিছে, ইন্ধনৰ মূল্য আকাশলংঘী কৰি তুলিছে আৰু বিশ্ব অৰ্থনীতিৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ।

আলোচনা গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব

আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত যিকোনো আলোচনাই অভূতপূৰ্ব প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব । বিশেষকৈ ইৰাণৰ বেলিষ্টিক মিছাইল আৰু পাৰমাণৱিক কাৰ্যসূচীক লৈ ৱাশ্বিংটনৰ সঘনে পৰিৱৰ্তন হৈ থকা লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো এতিয়াও কঠিন হৈয়ে আছে । ইৰাণৰ চৰকাৰত আলোচনাৰ কৰ্তৃত্ব কাৰ থাকিব— বা ইচ্ছুক হ’বনে নহয় সেয়া স্পষ্ট নহয় । কিয়নো ইজৰাইলে কেইবাজনো নেতাক হত্যা কৰাৰ পিছতো আন নেতাসকলক হত্যা কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ অংগীকাৰ কৰিছে ।

ইজৰাইলৰ টেল আভিভত ইৰাণৰ ক্ষেপণাস্ত্ৰ আক্ৰমণৰ স্থানত ইজৰাইলৰ নিৰাপত্তা বাহিনী আৰু উদ্ধাৰকাৰী দল, ২৪ মাৰ্চ (AP)

আমেৰিকা সম্পৰ্কত ইৰাণ এতিয়াও অত্যন্ত সন্দীহান হৈ আছে । কিয়নো দুবাৰ উচ্চ স্তৰীয় কূটনৈতিক আলোচনা চলি থকাৰ মাজতে ট্ৰাম্প প্ৰশাসনৰ অধীনত আক্ৰমণ চলিছিল । ইয়াৰে ভিতৰত বৰ্তমানৰ যুদ্ধ পৰিস্থিতিৰ আৰম্ভণি হোৱা ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আক্ৰমণো আছে ।

মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ আৰু অধিক সেনা প্ৰেৰণ কৰা হ’ব

এই পৰিকল্পনাৰ বিষয়ে অৱগত তিনিগৰাকী লোকে দ্য এছ’চিয়েটেড প্ৰেছক জনোৱা মতে, অনাগত দিনত ৮২ নং এয়াৰব'ৰ্ণ ডিভিজনৰ কমেও ১০০০ সেনাক মধ্যপ্ৰাচ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ’ব ।

৮২ নং এয়াৰব'ৰ্ণক সেনাৰ জৰুৰীকালীন সঁহাৰি বাহিনী হিচাপে গণ্য কৰা হয় আৰু সাধাৰণতে কম সময়ৰ ভিতৰতে ইয়াক নিয়োগ কৰিব পাৰি । যোৱা সপ্তাহত আমেৰিকান বিষয়াসকলে কেইবাখনো নৌসেনাৰ জাহাজত উঠি হাজাৰ হাজাৰ মেৰিন এই অঞ্চললৈ যাব বুলি কোৱাৰ পিছতে আমেৰিকান সেনাৰ এয়া হৈছে শেহতীয়া সংযোজন ।

ইৰাণৰ উত্তৰ টেহৰাণত ইৰাণৰ ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু উপগ্ৰহবাহী জাহাজ প্ৰদৰ্শন, ২৪ মাৰ্চ (AP)

মেৰিন ইউনিটসমূহক এনে অভিযানত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, য’ত আমেৰিকান দূতাবাসক সহায় কৰা, সাধাৰণ নাগৰিকক খালী কৰা আৰু দুৰ্যোগ সাহায্য প্ৰদান কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে । ৮২ নং এয়াৰব'ৰ্ণৰ সেনাসকলক পেৰাচুটেৰে শত্ৰুতাপূৰ্ণ বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক ভূখণ্ডত প্ৰৱেশ কৰি মূল ভূখণ্ড আৰু বিমানবন্দৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।

অঞ্চলটোত মেৰিন নিয়োগৰ ফলত এই জল্পনা-কল্পনাৰ সৃষ্টি হৈছে যে ইৰাণৰ তেল নেটৱৰ্কৰ বাবে অতি প্ৰয়োজনীয় খাৰ্গ দ্বীপ দখল কৰিবলৈ আমেৰিকাই চেষ্টা কৰিব পাৰে । এসপ্তাহতকৈও অধিক পূৰ্বে আমেৰিকাই পাৰ্চী উপসাগৰীয় দ্বীপটোত বোমা বিস্ফোৰণ ঘটাইছিল । ইয়াৰ প্ৰতিৰক্ষাত আঘাত হানিছিল যদিও তেলৰ আন্তঃগাঁথনি অক্ষত অৱস্থাত ৰাখিছে বুলি কৈছিল । ইৰাণে ভাবুকি দিছে যে যদিহে আমেৰিকাই সেনা অৱতৰণ কৰোৱা দেখা যায় তেন্তে উপসাগৰত বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হ’ব ।

ট্ৰাম্পে কয় যে আলোচনা চলি থকাৰ সময়ত ইৰাণৰ বিদ্যুৎ কেন্দ্ৰত বোমা বিস্ফোৰণৰ ভাবুকি তেওঁ স্থগিত ৰাখিব । নিউয়ৰ্কস্থিত ছৌফান চেণ্টাৰ থিংক টেংকে এক বিশ্লেষণত লিখিছে যে এই বিলম্বৰ উদ্দেশ্য হ’ব পাৰে মেৰিন সেনা আহিবৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় লাভ কৰা । অৱশ্যে সংস্থাটোৱে এইটোও উল্লেখ কৰিছে যে “ট্ৰাম্পে সক্ৰিয়ভাৱে ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পথ হয়তো বিচাৰি আছে” ।

ইৰাণৰ উত্তৰ টেহৰাণত ইৰাণৰ ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু উপগ্ৰহবাহী জাহাজ প্ৰদৰ্শন, ২৪ মাৰ্চ (AP)

আলোচনা আয়োজন কৰিবলৈ সাজু পাকিস্তান

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফে X পোষ্টত লিখিছে যে ইৰাণ যুদ্ধৰ অন্ত পেলাবলৈ পাকিস্তানে “অৰ্থপূৰ্ণ আৰু নিৰ্ণায়ক আলোচনাৰ সুবিধা” দিবলৈ সাজু ।

তিনিজন পাকিস্তানী বিষয়া, এজন ইজিপ্তৰ বিষয়া আৰু এজন উপসাগৰীয় কূটনীতিবিদৰ মতে, আমেৰিকাই নীতিগতভাৱে পাকিস্তানত আলোচনাত যোগদান কৰিবলৈ সন্মত হৈছে । আনহাতে, মধ্যস্থতাকাৰীসকলে এতিয়াও ইৰাণক পতিয়ন নিয়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেহবাজ শ্বৰীফৰ X পোষ্ট নিজৰ ট্ৰুথ ছ’চিয়েলত শ্বেয়াৰ ট্ৰাম্পৰ (Screengrab)

অঞ্চলটোৰ এজন কূটনীতিবিদে কয় যে অহা সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে আলোচনা হ’ব পাৰে আৰু বিশেষ ৰাষ্ট্ৰদূত ষ্টিভ উইটকফ আৰু ট্ৰাম্পৰ জোঁৱায়েক জেৰেড কুছনাৰে আমেৰিকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

মঙলবাৰে হোৱাইট হাউছত ভাষণ প্ৰদান কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে কয় যে আমেৰিকা “এতিয়াই আলোচনাত বহিবলৈ ৰাজী আছে” আৰু আলোচনাত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ ভিতৰত আছে উইটকফ, কুছনাৰ, বিদেশ সচিব মাৰ্কো ৰুবিঅ’ আৰু উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জে ডি ভেন্স ।

ট্ৰাম্পে কয়, "আমাৰ কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে এই কাম কৰি আছে । আৰু আনফালে, মই ক’ব পাৰো, তেওঁলোকে চুক্তি কৰিব বিচাৰিব ।”

আনহাতে, ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিৰ কাৰ্যালয়ে জনোৱা মতে, এই সপ্তাহত তেওঁ কেইবাগৰাকীও বিদেশ মন্ত্ৰীৰ সৈতে যুদ্ধৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে । কিন্তু ইৰাণৰ সংসদৰ অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘেৰ কালিবাফে ট্ৰাম্পৰ প্ৰত্যক্ষ আলোচনাৰ দাবীক অস্বীকাৰ কৰে আৰু ইৰাণৰ সামৰিক মুখপাত্ৰই ঘোষণা কৰে যে যুদ্ধ চলি থাকিব ।

ইৰাণৰ ৰেড ক্ৰীচেণ্টৰ জৰুৰীকালীন কৰ্মীসকলে আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত ধ্বংসপ্ৰাপ্ত আৱাসিক অট্টালিকাৰ ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ দৃশ্য (AP)

মেজৰ জেনেৰেল আলী আব্দুল্লাহি আলাইবাদিৰ উদ্ধৃতিৰে ইৰাণৰ চৰকাৰী টেলিভিছনে মঙলবাৰে কয়, "ইৰাণৰ শক্তিশালী সশস্ত্ৰ বাহিনী ইৰাণৰ অখণ্ডতা ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱান্বিত, বিজয়ী আৰু অটল আৰু সম্পূৰ্ণ বিজয়ৰ আগলৈকে এই পথ অব্যাহত থাকিব ।"

ইজিপ্তৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে যুদ্ধত বিৰতি অনাৰ লক্ষ্যৰে আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত 'বিশ্বাস গঢ়ি তোলা'ক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচেষ্টা চলোৱা হৈছে । কিন্তু ইজৰাইল জড়িত নহয় ।

এই প্ৰচেষ্টাৰ সৈতে জড়িত বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে আঞ্চলিক শক্তি আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত আক্ৰমণ ৰোধ কৰাটোত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকে ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী পুনৰ মুকলি কৰাৰ বাবে এক 'ব্যৱস্থা'ৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ।

ইফালে আলোচনাৰ কথা চৰ্চা হোৱাৰ লগে লগে হ্ৰস্বম্যাদীভাৱে তেলৰ দাম হ্ৰাস কৰে আৰু ইয়াৰ মজুত বৃদ্ধি কৰে । কিন্তু সেই বিৰতি মাত্ৰ ক্ষণিকৰ বাবে আছিল, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মানৰ ব্ৰেণ্ট খাৰুৱা তেলৰ মূল্য মঙলবাৰে প্ৰতি বেৰেলত ১০০ ডলাৰৰ ওপৰলৈ উঠে, যিটো হৈছে যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত প্ৰায় ৪০% বৃদ্ধি ।

ইৰাণে ইজৰাইল আৰু উপসাগৰীয় চুবুৰীয়া দেশসমূহক আঘাত কৰাৰ বিপৰীতে ইজৰাইলৰ বেইৰুটত আক্ৰমণ

ইজৰাইলে কয় যে তেওঁলোকে ইৰাণৰ 'উৎপাদনস্থলী'ত বিস্তৃত ধাৰাবাহিক আক্ৰমণ চলাইছে । অৱশ্যে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য প্ৰদান কৰা নাই । তেহৰাণত উত্তৰ অঞ্চলত ব্যাপক বিস্ফোৰণ আৰু চহৰৰ মাজমজিয়াত আন এক বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনা যায় ।

ইৰাণেও ইজৰাইলৰ ওপৰত কেইবাটাও ক্ষেপণাস্ত্ৰ নিক্ষেপ কৰে । প্ৰাৰম্ভিক খবৰ অনুসৰি, এই আক্ৰমণত দক্ষিণ ইজৰাইলত তিনিজন লোক আহত হৈছে আৰু টেল আভিভত আন চাৰিজন সামান্যভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।

ইউ এ ইৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, বাহৰেইনত ইৰাণৰ আক্ৰমণত সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ এজন মৰক্কোৰ অসামৰিক ঠিকাদাৰ নিহত হৈছে । কুৱেইটত বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত এয়াৰ ডিফেন্স শ্ব্ৰেপনেলে খুন্দা মৰাৰ ফলত কেইবা ঘণ্টা ধৰি আংশিকভাৱে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে । ছৌদি আৰবে নিজৰ তেল সমৃদ্ধ পূব প্ৰদেশক লক্ষ্য কৰি ইৰাণৰ ড্ৰ’ণ ধ্বংস কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

তেহৰাণত ইৰাণৰ প্ৰয়াত সৰ্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলী খামেইনী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ আয়াতুল্লা মোজতাবা খামেইনীৰ বিশাল হৰ্ডিং (AP)

ইৰাণৰ সৈতে জড়িত হিজবুল্লা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে ব্যৱহাৰ কৰা আন্তঃগাঁথনিক লক্ষ্য কৰি লৈ ইজৰাইলে বেইৰুটৰ দক্ষিণ উপকণ্ঠ অঞ্চলত আঘাত হানে ।

লেবাননৰ ৰাজধানীৰ দক্ষিণ-পূব দিশত থকা এটা আৱাসিক এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত আক্ৰমণত ৩ বছৰীয়া শিশুকে ধৰি কমেও তিনিজন লোকৰ মৃত্যু হয় বুলি লেবাননৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, দক্ষিণ অঞ্চলত আন পাঁচজন লোকৰ মৃত্যু হয় ।

উত্তৰ ইজৰাইলত লেবাননৰ পৰা আক্ৰমণৰ সময়ত শ্ব্ৰেপনেলৰ দ্বাৰা নিহত হয় এগৰাকী মহিলা । ইফালে লেবাননে ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক অপ্ৰয়োজনীয় ব্যক্তি ঘোষণা কৰি দেওবাৰৰ ভিতৰত তেওঁক গুচি যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।

ইৰাণৰ বিমানসমূহে হিজবুল্লাৰ বাবে অস্ত্ৰ বা ধন কঢ়িয়াই নিব বুলি ভয়তে লেবাননত অৱতৰণ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আৰু লেবাননৰ একাংশ চৰকাৰী শীৰ্ষ বিষয়াই ইৰাণক ইজৰাইলৰ সৈতে লেবাননক আন এখন যুদ্ধলৈ টানি নিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত লেবাননত হাজাৰোধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু ১০ লাখতকৈ অধিক লোক গৃহহীন হৈছে ।

ইৰাণৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইৰাণত মৃত্যুৰ সংখ্যাই ১৫০০ অতিক্ৰম কৰিছে । আনহাতে, ইজৰাইলত ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । দখলীকৃত পশ্চিম তীৰ আৰু উপসাগৰীয় আৰব ৰাষ্ট্ৰত বহু সাধাৰণ নাগৰিকৰ লগতে কমেও ১৩ জন আমেৰিকান সামৰিক লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

TAGGED:

ডোনাল্ড ট্ৰাম্প
ইৰাণ যুদ্ধ
পশ্চিম এছিয়া সংকট
ইটিভি ভাৰত অসম
IRAN CEASEFIRE PLAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.