ইৰাণত অৰ্থনৈতিক প্ৰতিবাদত ৩৫ জন নিহত, ১২০০ জন লোকক বন্দী
২০২২ চনৰ পিছত হোৱা এই প্ৰতিবাদ ইৰাণৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিবাদত পৰিণত হৈছে । আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা ২২ বছৰীয়া মাহছা আমিনিৰ মৃত্যুত দেশজুৰি সাব্যস্ত হৈছে প্ৰতিবাদ ৷
ডুবাই: ইৰাণত প্ৰতিবাদৰ সময়ত হোৱা হিংসাৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কমেও ৩৫ জনলৈ বৃদ্ধি হোৱা বুলি মঙলবাৰে প্ৰকাশ পাইছে ৷ অৱশ্যে বিক্ষোভ হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা পোৱা নাই ।
এই পৰিসংখ্যা আমেৰিকাৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হিউমেন ৰাইটছ এক্টিভিষ্ট নিউজ এজেন্সীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ৷ যিয়ে প্ৰকাশ কৰিছে যে এসপ্তাহতকৈ অধিক সময় ধৰি চলি থকা এই প্ৰতিবাদত ১২০০ ৰো অধিক লোকক আটক কৰা হৈছে ।
ইয়াত প্ৰকাশ কৰা হৈছে যে ২৯ গৰাকী প্ৰতিবাদকাৰী, চাৰিটা শিশু আৰু ইৰাণৰ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ দুজন সদস্য বৰ্তমানলৈকে নিহত হৈছে । ইৰাণৰ ৩১ খন প্ৰদেশৰ ভিতৰত ২৭ খন প্ৰদেশৰ ২৫০ টাতকৈও অধিক স্থানত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে ।
খবৰৰ বাবে ইৰাণৰ অন্তৰ্ভাগৰ এক্টিভিষ্ট নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গোটটোৱে বিগত সময়তো প্ৰতিবাদৰ বিষয়ে সঠিক তথ্য আগবঢ়াই আহিছে ।
ইৰাণৰ অৰ্ধসামৰিক ৰিভল্যুচনেৰী গাৰ্ডৰ ঘনিষ্ঠ বুলি ধাৰণা কৰা আংশিক চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা ফাৰ্ছে সোমবাৰে সন্ধিয়া প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি এই প্ৰতিবাদত প্ৰায় ২৫০ গৰাকী আৰক্ষী বিষয়া আৰু গাৰ্ডৰ স্বেচ্ছাসেৱী বাছিজ বাহিনীৰ ৪৫ গৰাকী সদস্য আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ।
ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাই আমেৰিকাৰ হস্তক্ষেপৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে । শুকুৰবাৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে ইৰাণক সকীয়াই দিয়ে যে যদিহে তেহৰানে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীৰ হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ৰাখে, তেন্তে আমেৰিকাই তেওঁলোকক সহায় কৰিব ৷
অৱশ্যে ট্ৰাম্পে হস্তক্ষেপ কৰিব নে নকৰে, সেয়া এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট নহ’লেও তেওঁৰ এই মন্তব্যই লগে লগে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰে ৷ তাৰপিছতে বিষয়াসকলে মধ্যপ্ৰাচ্যত থকা আমেৰিকাৰ সৈন্যক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে ৷ শনিবাৰে আমেৰিকাৰ সেনাই তেহৰাণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মিত্ৰ ভেনিজুৱেলাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিকোলাছ মাদুৰোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত কৰা এই মন্তব্যই আৰু অধিক গুৰুত্ব লাভ কৰে ।
ইৰাণে যোৱা কিছু বছৰত দেশজুৰি হোৱা কেইবাটাও প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হৈছে । ইজৰাইলৰ সৈতে ১২ দিনীয়া যুদ্ধৰ অন্তত কটকটীয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ লগতে ইৰাণৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা অধিক বেয়া হোৱাৰ বাবে বিগত ডিচেম্বৰ মাহত ইৰাণৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য প্ৰতি ১ ডলাৰৰ বিপৰীতে ১৪ লাখ ৰিয়াললৈ হ্ৰাস পাইছিল ৷
শেহতীয়া প্ৰতিবাদৰ পৰিসৰ নিৰ্ণয় কৰাটো কঠিন হৈ পৰিছে । ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে এই বিক্ষোভৰ বিষয়ে সামান্য তথ্যহে প্ৰদান কৰিছে । অনলাইন ভিডিঅ’ত কেৱল ৰাজপথত মানুহৰ সামান্য আভাস বা বন্দুকৰ গুলীৰ শব্দহে শুনা গৈছে ৷ ইৰাণৰ সাংবাদিকসকলে তেওঁলোকৰ বাতৰি প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত অসংখ্য বাধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয়, যেনে - সমগ্ৰ দেশ ভ্ৰমণৰ অনুমতি লাভ কৰাৰ লগতে প্ৰশাসনৰ দ্বাৰা হ’বলগা হাৰাশাস্তি বা গ্ৰেপ্তাৰৰ আশংকা ৷
কিন্তু শনিবাৰে আয়াতুল্লাহ আলী খামেনেই প্ৰতিবাদকাৰীক তেওঁলোকৰ স্থানত আবদ্ধ কৰি ৰাখিব বুলি হুংকাৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছতো প্ৰতিবাদ হ্ৰাস পোৱাৰ কোনো লক্ষণ দেখা দিয়া নাই ।
