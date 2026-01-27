এমাহ ধৰি অশান্ত হৈ আছে পাৰস্যৰ ভূমি; দেশজোৰা প্ৰতিবাদে এই পৰ্যন্ত প্ৰাণ ল’লে প্ৰায় ৬ সহস্ৰাধিকৰ
ইৰাণ চৰকাৰে নিহতসকলৰ মাজৰ ২,৪২৭ জনক সাধাৰণ নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক বুলি দাবী কৰাৰ বিপৰীতে বাকীসকলক “সন্ত্ৰাসবাদী” আখ্যা দিছে ৷
Published : January 27, 2026 at 11:42 AM IST
ডুবাই: ইৰাণে দেশজোৰা প্ৰতিবাদৰ বিৰুদ্ধে চলোৱা অভিযানত কমেও ৬,১২৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু বৰ্তমানেও আন বহুতৰে মৃত্যুৰ আশংকা কৰা হৈছে ৷ কিয়নো সংকটৰ প্ৰতি আমেৰিকাৰ যিকোনো সামৰিক সঁহাৰিৰ নেতৃত্ব দিবলৈ দেশখনৰ বিমানবাহী জাহাজৰ এটা গোট মধ্যপ্ৰাচ্যত উপস্থিত হৈছে । মঙলবাৰে কৰ্মীসকলে এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ৷
মধ্যপ্ৰাচ্যত ইৰাণ সমৰ্থিত দুটা মিলিচীয়া গোটে নতুন আক্ৰমণ চলাবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদকাৰীক হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছত বা বিক্ষোভৰ পিছত তেহৰাণে গণ মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ ভাবুকি দিয়াৰ পিছত সম্ভৱতঃ কোনোৱে ইৰাণক সমৰ্থন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।
ইৰাণে বাৰে বাৰে সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যক যুদ্ধত চামিল কৰোৱাৰ ভাবুকি দিছে যদিও বিগত জুনত ইজৰাইলে দেশখনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ বায়ু প্ৰতিৰক্ষা আৰু সামৰিক বাহিনী আজিও দুৰ্বল অৱস্থাত আছে ।
ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ ১২ দিনীয়া যুদ্ধত হুথি আৰু কাটাইব হিজবুল্লাহ কোনো এটা দলেই অংশগ্ৰহণ কৰা নাছিল ৷ য’ত আমেৰিকাই ইৰাণৰ পাৰমাণৱিক স্থানত বোমা বিস্ফোৰণ কৰিছিল । যুদ্ধত যোগদান কৰিবলৈ দ্বিধাবোধ কৰাটোৱে দেখুৱাইছে যে গাজা ষ্ট্ৰিপত হামাছৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধৰ সময়ত ইজৰাইলৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত ইৰাণৰ স্বঘোষিত “প্ৰতিৰোধৰ অক্ষ”ত এতিয়াও কিমান অৰাজকতা আছে ৷
কৰ্মীসকলে দিলে নতুন মৃত্যুৰ সংখ্যা
মঙলবাৰে এই নতুন তথ্যসমূহ আমেৰিকাৰ মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী সংবাদ সংস্থাই প্ৰকাশ কৰে ৷ যিয়ে ইৰাণত কেইবাটাও অশান্তিৰ সময়ত সঠিক তথ্য প্ৰদান কৰি আহিছে । ইৰাণৰ ভূমিত থকা কৰ্মীৰ নেটৱৰ্কৰ জৰিয়তে এই গোটটোৱে প্ৰতিটো মৃত্যুৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰে ।
নিহতসকলৰ ভিতৰত কমেও ৫,৭৭৭ জন প্ৰতিবাদকাৰী, ২১৪ জন চৰকাৰী নিৰাপত্তাৰক্ষী, ৮৬ টা শিশু আৰু ৪৯ জন সাধাৰণ নাগৰিক আছে, যি প্ৰতিবাদত জড়িত নাছিল । এই দমন অভিযানত ৪১,৮০০ ৰো অধিক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলিও প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
কৰ্তৃপক্ষই ইণ্টাৰনেট বিচ্ছিন্ন কৰি ইছলামিক ৰিপাব্লিকলৈ অহা ফোনকলত ব্যাঘাত জন্মোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ স্বতন্ত্ৰভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই ।
ইৰাণ চৰকাৰে ২,৪২৭ জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীকে ধৰি ৩,১১৭ জন লোকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বহু কম বুলি অভিহিত কৰাৰ লগতে বাকীসকলক “সন্ত্রাসবাদী” আখ্যা দিছে ৷
দশক দশক ধৰি তাত হোৱা আন যিকোনো প্ৰতিবাদ বা অশান্তিৰ তুলনাত মৃত্যুৰ সংখ্যা বেছি আৰু ইয়ে ইৰাণৰ ১৯৭৯ চনৰ ইছলামিক বিপ্লৱৰ সময়ত বিয়পা বিশৃংখলতাৰ কথা মনত পেলাই দিয়ে ।
ইৰাণৰ মুদ্ৰাৰ মূল্য হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা ইৰাণত আৰম্ভ হোৱা এই প্ৰতিবাদ সমগ্ৰ দেশতে দ্ৰুতগতিত বিয়পি পৰে । ইৰাণৰ ঈশ্বৰতান্ত্ৰিক চৰকাৰে এই প্ৰতিবাদসমূহক হিংসাত্মকভাৱে দমন কৰিছিল, যাৰ ভয়াৱহতা লাহে লাহেহে স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ কাৰণ দেশখনে দুসপ্তাহতকৈও অধিক সময় ধৰি ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰি ৰাখিছে – যিটো ইয়াৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ৷
লগতে পঢ়ক: দক্ষিণ ফিলিপাইনছত ফেৰী ডুবি ১৮ জনৰ মৃত্যু, ২৪ জন নিৰুদ্দেশ