লাখ লাখ জনতাৰ উপস্থিতিত মাছহাদৰ ইমাম ৰেজাৰ মছজিদত সমাধিষ্ঠ আলী খোমেনেইক
লাখ লাখ জনতাৰ সমাগমৰ মাজতে পূব ইৰাণত থকা খোমেনেইৰ গৃহ চহৰ মাছহাদৰ ইমাম ৰেজাৰ মছজিদলৈ লৈ যোৱা হৈছিল পতাকাৰে আবৃত তেওঁৰ কফিনটো ৷
Published : July 10, 2026 at 8:28 AM IST
মাছহাদ: আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ আক্ৰমণত নিহত হোৱাৰ প্ৰায় চাৰি মাহৰ পাছত শুকুৰবাৰে ইৰাণে সম্পন্ন কৰে প্ৰাক্তন সৰ্বোচ্চ নেতা আলী খোমেনেইৰ শেষকৃত্য ৷ লাখ লাখ জনতাৰ সমাগমৰ মাজতে পূব ইৰাণত থকা খোমেনেইৰ গৃহ চহৰ মাছহাদৰ ইমাম ৰেজাৰ মছজিদলৈ লৈ যোৱা হৈছিল পতাকাৰে আবৃত তেওঁৰ কফিনটো ৷ খোমেনেইৰ পুত্ৰ তথা উত্তৰাধিকাৰী মোজতাবা খোমেনেই ৰাজহুৱাভাৱে উপস্থিত থকা কোনেও দেখা নাপালে এই অনুষ্ঠানত ।
ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিচন আই আৰ আই বিয়ে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, “ইছলামিক বিপ্লৱৰ শ্বহীদ নেতাজনৰ নশ্বৰদেহ ইমাম ৰেজাৰ মছজিদত সমাধিস্থ কৰা হয় ।” ৱাশ্বিংটন আৰু টেহৰাণৰ সেনা বাহিনীয়ে দ্বিতীয় দিনাও আক্ৰমণ অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে খোমেনেইক সমাধিস্থ কৰা হৈছে ৷ ইৰাণৰ বিষয়াসকলে আমেৰিকাৰ আক্ৰমণত ১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে কয় যে এটা আক্ৰমণত টেহৰাণ আৰু মাছহাদৰ মাজৰ ৰে’লপথক লক্ষ্য কৰি লোৱা হৈছে ।
ইছলামিক গণৰাজ্যই কয় যে তেওঁলোকে কুৱেইট, বাহৰেইন আৰু কাটাৰত আমেৰিকাৰ সম্পত্তিক লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে, আনহাতে জৰ্ডানত ছাইৰেন বাজি উঠা শুনা যায় ৷ জৰ্ডান আমেৰিকাৰ আন এখন মিত্ৰ দেশ ৷ সেনাই ইৰাণৰ পৰা নিক্ষেপ কৰা আঠটা ক্ষেপণাস্ত্ৰ বাধা দিয়া বুলি কয় । ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা-ইজৰাইল যুদ্ধৰ প্ৰথম দিনাই পৰিয়ালৰ ঘনিষ্ঠ সদস্যৰ সৈতে মৃত্যু হৈছিল খোমেনেইৰ ।
ছয় দিনীয়া শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ শেষৰ দিনটোত মাছহাদত খোমেনেইৰ সমাধিস্থলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰখা হৈছিল ৷ নিযুক্তি পোৱাৰ পিছত এতিয়াও ৰাজহুৱা স্থানত হাজিৰ নোহোৱা মোজতাবা খোমেনেই এই অনুষ্ঠানলৈ আহিছিল নে নাই তাৰ ওপৰত নজৰ ৰখা হয় ।
আমেৰিকাৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হোৱা সংসদৰ অধ্যক্ষ তথা মুখ্য আলোচনাপন্থী মহম্মদ বাঘেৰ গালিবাফ, শক্তিশালী মুখ্য ন্যায়াধীশ গোলামহোছেইন মহছেনী এজেই আৰু খোমেনেইৰ ডাঙৰ পুত্ৰ মোস্তাফা খোমেনেই সকলোৱে এই মছজিদত উপস্থিত আছিল, খোমেনেইৰ কফিনত ধৰি একাংশ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে ক্ৰন্দন কৰা দৃশ্য ৰাজ্যিক টিভিৰ ছবিত প্ৰকাশ পাইছে ।
কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়াৰ আন দিনৰ দৰে মোজতাবা খোমেনেইৰ উপস্থিতিৰ কোনো চিন-মোকাম নাছিল ৷ ইৰাণৰ নেতা হিচাপে নাম প্ৰকাশ পোৱাৰ পিছৰে পৰা তেওঁ কেৱল লিখিত বিবৃতিৰ জৰিয়তেহে যোগাযোগ কৰি আহিছে আৰু ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীৰ আক্ৰমণত তেওঁ আহত হোৱা বুলি কোৱা হৈছে ।
'আমি তোমাক মাৰি পেলাম'
ক’লা কাপোৰ পিন্ধা পুৰুষ-মহিলাৰ ভিৰৰ মাজত বহুতে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধৰ আহ্বান জনাইছিল, ইংৰাজী ভাষাত লিখা “ট্ৰাম্প আমি তোমাক হত্যা কৰিম” আদি শ্লোগান মাছহাদত দেখা গৈছিল । ইফালে ৱাল ষ্ট্ৰীট জাৰ্নেলে বৃহস্পতিবাৰে বেনামী সূত্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ইজৰাইলে আমেৰিকাক জনাইছে যে তেওঁলোকৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই ট্ৰাম্পক হত্যা কৰাৰ ইৰাণৰ নতুন ষড়যন্ত্ৰ ধৰা পেলাইছে ।
বুশ্বেহৰ প্ৰদেশৰ ডেপুটি গৱৰ্ণৰৰ উদ্ধৃতি দি ইৰাণৰ চৰকাৰী সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে আমেৰিকাই ইৰাণৰ একমাত্ৰ অসামৰিক পাৰমাণৱিক প্লাণ্টৰ পৰিধিক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় । ৰাজ্যিক সংবাদ মাধ্যমে বৃহস্পতিবাৰেও বুশ্বেহৰৰ বাহিৰৰ এটা সামৰিক মুখ্য কাৰ্যালয়ত প্ৰজেক্টাইলে আঘাত কৰা বুলি প্ৰকাশ কৰে যদিও আমেৰিকাৰ এজন প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াই কয় যে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ সেনাই ইৰাণৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলোৱা নাই ।
ৰাজ্যিক সংবাদ মাধ্যমে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি আমেৰিকাই মাছহাদৰ পৰা ৫৫ কিলোমিটাৰ (৩৪ মাইল) দূৰত্বত থকা টেহৰাণ-মাছহাদ ৰে’লপথৰ এটা অংশক লক্ষ্য কৰি লোৱাত লাইনটো বন্ধ কৰিবলৈ বাধ্য হয় । যাত্ৰীসকলক বাছলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয় । ইৰাণৰ সেনাই এই অঞ্চলত আমেৰিকাৰ ঘাটিত আক্ৰমণৰ অংশ হিচাপে কুৱেইটত থকা পেট্ৰিয়াট মিছাইল ব্যৱস্থা, কাটাৰত থকা আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা আৰু বাহৰেইনত ড্ৰোনেৰে ইন্ধন টেংকক লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি কয় ।
কিন্তু আমেৰিকাৰ এজন প্ৰতিৰক্ষা বিষয়াই কয় যে ইৰাণে নিক্ষেপ কৰা কেইবা ডজনো ক্ষেপণাস্ত্ৰ আৰু ড্ৰ’ন হয় বাধাগ্ৰস্ত হৈছে নহয় কোনো বিশেষ ক্ষতি কৰা নাই, আমেৰিকাৰ কোনো জোৱান আহত হোৱা নাই । উত্তেজনাপূৰ্ণ পৰিৱেশৰ বাবে খোমেনেইৰ কফিন কঢ়িয়াই অনা বিমানখন মাছহাদত চূড়ান্ত সমাধিস্থলৈ লৈ গৈছিল বুলি সৰ্বোচ্চ নেতাৰ ৱেবছাইটৰ ফুটেজত প্ৰকাশ পাইছে ।
ইৰাণৰ ওপৰত ‘তৃতীয়’ আক্ৰমণ?
২০২৫ চনৰ জুন মাহত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে ইজৰাইলৰ যুদ্ধ আৰু এইবাৰৰ সংঘাতৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ইজৰাইল কাটজে সামৰিক অনুষ্ঠানত সকীয়াই দিছিল যে প্ৰয়োজন হ’লে ইৰাণক “তৃতীয়বাৰৰ বাবে” আক্ৰমণ কৰিবলৈ সাজু হৈছে আৰু “অধিক শক্তিৰে” আক্ৰমণ কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
বৃহস্পতিবাৰে ট্ৰাম্পৰ সৈতে কথা পতা প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতান্যাহুৱে লগতে কয়, ‘‘আমি প্ৰতিটো পৰিস্থিতিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ ।’’ তেল আৰু গেছৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰিড'ৰ হৰমুজ জলদ্বীপ দুয়োপক্ষৰ মাজত বিতৰ্কৰ মূল বিন্দু হৈ আছে, যুদ্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে টোহৰানে জলপথটো মুক্তভাৱে যাতায়তৰ বাবে মুকলি হোৱাৰ পিছতো নিয়ন্ত্ৰণৰ ওপৰত জোৰ দিছে ।
যোৱা কিছুদিনত ইৰাণৰ সেনাই কমেও তিনিখন জাহাজত আঘাত হানিছে, যাৰ ফলত মঙলবাৰৰ পৰা ইৰাণৰ লক্ষ্যত আমেৰিকাই ব্যাপক আক্ৰমণ চলাইছে । সামুদ্ৰিক ট্ৰেকিং প্ৰতিষ্ঠান ক্লিৰৰ তথ্য অনুসৰি চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে জাহাজসমূহ আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত বুধবাৰৰ পৰা বিশেষকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সমৰ্থিত ওমানী পথেৰে জলদ্বীপটোৰ মাজেৰে যাতায়ত তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পাইছে ।
লগতে পঢ়ক: গৃহ চহৰতেই সমাধিৰ স্থান ইৰাণৰ প্ৰয়াত নেতা আলী খোমেনেইৰ