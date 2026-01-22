প্ৰতিবাদ দমনত নিহতৰ সংখ্যা ৩,১১৭; প্ৰথম আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইৰাণৰ
প্ৰায় ২৬,৫০০ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুলিও মানৱ অধিকাৰৰ বাবে কৰ্মৰত নিউজ এজেন্সীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
Published : January 22, 2026 at 11:42 AM IST
ডুবাই : দেশজুৰি প্ৰতিবাদ দমনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ পিছত ইৰাণে বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰীভাৱে ঘোষণা কৰিছে মৃত্যুৰ সংখ্যা । অৱশ্যে বিদেশী সংস্থাসমূহে প্ৰকাশ কৰা মৃতকৰ সংখ্যাতকৈ চৰকাৰী সংখ্যা যথেষ্ট কম ।
ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত স্বৰাজ মন্ত্ৰালয় আৰু যুদ্ধত নিহতসকলৰ পৰিয়ালক সেৱা আগবঢ়োৱা চৰকাৰী সংস্থা ফাউণ্ডেচন অব মাৰটিয়াৰ্ছ এণ্ড ভেটেৰান্স এফেয়াৰ্ছৰ বিবৃতি প্ৰকাশ কৰি কয় যে এই প্ৰতিবাদ দমন অভিযানত ৩,১১৭ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ২৮ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিক্ষোভত নিহতসকলৰ ভিতৰত ২,৪২৭ জন সাধাৰণ নাগৰিক আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ লোক । অৱশ্যে বাকীবোৰৰ বিষয়ে ইয়াত বিশদভাৱে উল্লেখ কৰা হোৱা নাই । ইৰাণ চৰকাৰে বিগত সময়ছোৱাত অশান্তিৰ ফলত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা বহুত কম উল্লেখ কৰিছে বা কিছুমানৰ তথ্যই লোৱা নাই ।
আমেৰিকাৰ মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় নিউজ এজেন্সীয়ে জনোৱা মতে, বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা কমেও ৪,৯০২ জন । লগতে আৰু বহুতৰে মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে । ইৰাণৰ বিক্ষোভ আৰু অশান্তিৰ ক্ষেত্ৰত মানৱ অধিকাৰ সংগঠনটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি সঠিকভাৱে কাম কৰি আহিছে । দেশখনৰ ভিতৰত কাম কৰি থকা কৰ্মীসকলৰ নেটৱৰ্কৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰতিবেদন দিয়া সকলো মৃত্যুৰ তথ্য নিশ্চিত কৰে । আন আন গোটসমূহেও একেদৰেই ইৰাণ চৰকাৰৰ সংখ্যাতকৈ অধিক সংখ্যা আগবঢ়াইছে ।
অৱশ্যে এছ’চিয়েটেড প্ৰেছে এই মৃত্যুৰ সংখ্যাৰ নিজস্বভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পৰা নাই । ইয়াৰ কাৰণ কৰ্তৃপক্ষই আংশিকভাৱে ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ কৰ্তন কৰা আৰু দেশখনলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফোনকল বন্ধ কৰাটো । আনহাতে, ইৰাণত স্থানীয়ভাৱে সাংবাদিকসকলক পৰৱৰ্তী পৰিণতিৰ বাতৰি দিয়াৰ ক্ষমতা সীমিত বুলিও জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰীয় টেলিভিছনত বাৰে বাৰে এনে দাবী প্ৰচাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে বিক্ষোভকাৰীক আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত 'সংঘৰ্ষকাৰী' বুলি উল্লেখ কৰিছে । অৱশ্যে এই অভিযোগৰ সমৰ্থনত কোনো প্ৰমাণ আগবঢ়োৱা নাই ।
ইফালে ইৰাণৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী আব্বাছ আৰাঘচিয়ে আমেৰিকাক এতিয়ালৈকে তেওঁৰ আটাইতকৈ প্ৰত্যক্ষ ভাবুকি জাৰি কৰি সকীয়াই দিয়ে যে যদি আমাৰ ওপৰত পুনৰ আক্ৰমণ কৰা হয় তেতিয়া ইছলামিক গণৰাজ্যখনে “আমাৰ হাতত মজুত থকা সকলো বস্তুৰে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিয়া হ'ব ।”
উল্লেখ্য যে এই মন্তব্য এই সময়ত আহিছে য'ত হত্যাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি ডাভোছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব অৰ্থনৈতিক মঞ্চলৈ আৰাঘচিৰ আমন্ত্ৰণ বাতিল কৰা হৈছিল । লগতে এছিয়াৰ পৰা আমেৰিকাৰ বিমানবাহী জাহাজৰ এটা দলে পশ্চিম দিশলৈ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ দিশে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সময়তে এই মন্তব্য আহিছে । কেৰিবিয়ান অঞ্চলত আমেৰিকান সেনা মোতায়েনৰ পিছত আৰু ভেনিজুৱেলাৰ নিকোলাছ মাদুৰোক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত আমেৰিকাৰ যুদ্ধবিমান আৰু অন্যান্য সঁজুলি মধ্যপ্ৰাচ্যত চলাচল কৰা যেন দেখা গৈছিল ।
প্ৰতিবাদত বৃদ্ধি পালে মৃত্যুৰ সংখ্যা
এই ঘটনাত মৃত্যুৰ সংখ্যাই ইৰাণত দশক দশক ধৰি হোৱা আন যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিবাদ বা অশান্তিৰ তুলনাত হোৱা মৃত্যুৰ সংখ্যাক অতিক্ৰম কৰিছে । লগতে ই ইছলামিক গণৰাজ্য সৃষ্টি কৰা ১৯৭৯ চনৰ বিপ্লৱক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বিশৃংখলতাৰ কথা মনত পেলাই দিছে । যদিও কেইবাদিনো ধৰি কোনো প্ৰতিবাদ হোৱা নাই, তথাপিও আশংকা কৰা হৈছে যে ৮ জানুৱাৰীৰ পৰা চৰকাৰে জাৰি কৰা ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ ফলত লাহে লাহে দেশখনৰ পৰা তথ্যবোৰ ক্ৰমান্বয়ে ওলাই আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত এই সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
