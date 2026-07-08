বিশ্বৰ ২৭ গৰাকী লেখকক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উৎকৰ্ষ বঁটাৰে সন্মানিত
সাহিত্যক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে বিশ্বৰ ২৭ গৰাকী লেখকক প্ৰদান কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ ।
By ANI
Published : July 8, 2026 at 3:28 PM IST
কুৱালালামপুৰ (মালয়েছিয়া) : ২৭ জুনত মালয়েছিয়াৰ প্ৰতিষ্ঠিত গ্ৰেণ্ড মিলেনিয়াম হোটেল কুৱালালামপুৰত উইংছ পাব্লিকেচন ইণ্টাৰনেশ্বনেলৰ সহযোগত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক সংস্থাই ২০২৬ চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰে ।
এই অনুষ্ঠানত বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ নিপুণ লেখক, সাহিত্যিক পেছাদাৰী, শিক্ষাবিদ, প্ৰকাশন বিশেষজ্ঞ আৰু পাঠকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু সমসাময়িক সাহিত্যলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখযোগ্য অৱদানৰ বাবে লেখকসকলক স্বীকৃতি দিয়া হয় ।
ব্যতিক্ৰমী সৃষ্টিশীলতা, মৌলিকতা, সাহিত্যিক উৎকৰ্ষ আৰু সমাজত ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰা লেখকসকলক সন্মান জনোৱাৰ উদ্দেশ্যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক উৎকৰ্ষ বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । এই বঁটাসমূহৰ বাবে বিশ্বৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি, পটভূমি আৰু সাহিত্য পৰম্পৰাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা লেখকসকলক মনোনয়ন কৰা হয় ।
এইবাৰ কাল্পনিক বা বাস্তৱভিত্তিক কাহিনী, কবিতা, স্মৃতিগ্ৰন্থ, আত্মজীৱনী, ব্যৱসায়িক লেখা, শৈক্ষিক ৰচনা, শিশু সাহিত্যকে ধৰি বিভিন্ন শাখাত বঁটা প্ৰদান কৰা হয় । নতুন লেখকৰ লগতে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত বহু লেখকেও এই বঁটা লাভ কৰে ।
বিশিষ্ট লেখক, সাহিত্যিক, প্ৰকাশন গোষ্ঠী আৰু উদ্যোগ জগতৰ নেতাসকলক লৈ গঠিত এক বিচাৰক মণ্ডলীয়ে পৰ্যালোচনা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে বঁটাপ্ৰাপকসকলক বাছনি কৰে । সাহিত্যিক মানদণ্ড, মৌলিকতা, গল্পৰ ফলপ্ৰসূতা, বিষযবস্তুৰ গভীৰতা, পাঠকৰ ওপৰত প্ৰভাৱ আৰু সাহিত্যিক্ষেত্ৰলৈ সামগ্ৰিক অৱদানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মূল্যায়ন কৰা হয় ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক উৎকৰ্ষ বঁটা ২০২৬ৰ বাবে বিচাৰক মণ্ডলীত আছিল :
- ড৹ কৈলাশ পিঞ্জানি - আমাজনত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা ৭ খন গ্ৰন্থৰ লেখক, বিখ্যাত ব্যৱসায়িক গুৰু
- ড৹ দীপক পাৰ্বত - আমাজনত সৰ্বাধিক বিক্ৰী হোৱা ৫ খন গ্ৰন্থৰ লেখক, লেখক প্ৰশিক্ষক আৰু ছুপাৰফাষ্ট অথৰৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক
- মুৰলী সুন্দৰম - আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হেপিনেছ কোচ, ৮ খন গ্ৰন্থৰ লেখক আৰু টিএলচি ইণ্টাৰনেশ্বনেলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক
- মণিকা সিং- উইংছ পাব্লিকেচন ইণ্টাৰনেশ্বনেলৰ চিইঅ', ইণ্টাৰনেশ্বনেল অথৰ এছ'চিয়েশ্বনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু এই বঁটাৰ সাহিত্য সঞ্চালক
অনুষ্ঠানত লেখক-পাঠকৰ মত বিনিময়, সাহিত্য আলোচনা, গ্ৰন্থ প্ৰদৰ্শনী, নেটৱৰ্কিং আৰু বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । আয়োজকসকলে আশা কৰা মতে এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লেখকসকলৰ মাজত সহযোগিতা বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে নতুন সাহিত্যিক ধাৰণাৰো বিকাশ ঘটিব ।
বঁটাপ্ৰাপকসকল হৈছে-
১) ভেনেছা চান : 'The Storm We Made'
২) আইৰিন এনজি : 'S. Rajaratnam, The Authorised Biography, Volume Two: The Lion's Roar'
৩) গুয়ান হিন টে : 'Collide: Embracing Conflict To Boost Creativity'
৪) পাৰ্মি অলছন : 'Supremacy'
৫) পাৰ উইমাৰ : 'The Sky Is No Limit'
৬) লিলিয়ান টু : 'The Complete Illustrated Guide To Feng Shui'
৭) এমি টান : 'Revisiting The Depths: Overcoming Fear And Finding Peace'
৮) দীনেশ সিং : 'Asia Sales Mastery: Unlocking Business Success In The East'
৯) শ্ৰীকুমাৰ মৰাংঘাট সম্ভু : 'The Grammar Of Stillness'
১০) ড৹ গহ হক লাই : 'Golf Is Easy'
১১) দাটিন এছ কাবেৰী সুব্ৰমণিয়ম : 'Inner Change, Outer Result ( A Real-World Guide To Master The Law Of Attraction From The Inside Out)'
১২) মেলিছা এনেট ডিক্ৰুজ : 'Red Strings: The Key'
১৩) ড৹ টান কোক ছিয়াং : 'Unveiling The Secrets Behind Death: A Journey To The Soul's Eternal Home'
১৪) ভৱেশ চৌহান : 'Don't Snooze Your Potential'
১৫) ড৹ প্ৰীতি পণ্ডিত : 'A Friend in Me Emotion Less Relationship'
১৬) ছাবিৰা কৌৰ মিৰণ শ্বাহ : 'The Wilted Prose'
১৭) কেতৰিণা চুছানা তাঁতী : Kumpulan Cerpen "Tujuh Pintu"
১৮) আজমান চুলেইমান : 'Uncommon Leadership Playbook'
১৯) শ্বানালিছা চিন : 'Heaven Is My Dream'
২০) পেট্ৰিচিয়া গৰ্জিয়াছ : 'Debunk That Quote: 5 Reasons Why You Should Be Alive'
২১) অভয় গোপীনাথ : 'Bengali Babu'
২২) প্ৰিয়া পাৰুল : 'Footprints And Echoes'
২৩) সত্যৱতী পাকিয়াম গুণৰত্নম (পিচুই) : 'Crimson Red: Unconditional Love'
২৪) আদেলিয়া ৰাহিনী আৰু লতা আৰুমুগাম : 'Adel And The Dino Surprise'
২৫) ড৹ চৈয়দ ইব্ৰাহিম বি হাজা মহিদীন : 'Rhythm Of Life, A Pioneering Journey In Singapore's Percussive Arts'
২৬) হিতেশ আৰ ভাটনাগৰ : 'Think Like A Banker & Act Like A Husband - A Road Map To Forward Thinking'
২৭) ধৃতিকা বৈষ্ণব : 'Burning Hearts'
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক সংস্থাৰ বিষয়ে
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক সংস্থা (আইএএ) হৈছে লেখকসকলক একত্ৰিত কৰা, সাহিত্যিক সহযোগিতাক উৎসাহিত কৰা আৰু লেখকৰ এক সজীৱ সম্প্ৰদায় গঢ়ি তোলাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এক বিশ্বব্যাপী মঞ্চ । নেটৱৰ্কিং সুযোগ, জ্ঞান বিনিময়, স্বীকৃতি কাৰ্যসূচী আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পদক্ষেপৰ জৰিয়তে আইএএয়ে লেখকসকলক তেওঁলোকৰ অৱদানক স্বীকৃতি দিয়াৰ লগতে বিশ্ব সাহিত্যিক পৰিৱেশ তন্ত্ৰত অৰ্থপূৰ্ণভাৱে অৰিহণা যোগাবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
উইংছ পাব্লিকেচন ইণ্টাৰনেশ্ব'নেল
উইংছ পাব্লিকেচন ইণ্টাৰনেশ্বনেল হৈছে লেখকসকলক সবলীকৰণ আৰু বিশ্বজুৰি সাহিত্যিক উৎকৃষ্টতাক প্ৰসাৰিত কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত স্বতন্ত্ৰ প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠান । পেছাদাৰী প্ৰকাশন সেৱা, সম্পাদকীয় নিৰ্দেশনা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্যিক পদক্ষেপৰ জৰিয়তে সংস্থাটোৱে লেখকসকলক সমগ্ৰ বিশ্বৰ পাঠকৰ মাজলৈ প্ৰভাৱশালী গল্প অনাত সহায় কৰে ।
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লেখক উৎকৰ্ষতা বঁটা ইয়াৰ অন্যতম ফ্লেগশ্বিপ পদক্ষেপ যি ব্যতিক্ৰমী লেখক আৰু সমাজত অনুপ্ৰাণিত, শিক্ষা আৰু স্থায়ী প্ৰভাৱ পেলোৱা সাহিত্যিক ৰচনাক স্বীকৃতি দিয়াৰ বাবে উৎসৰ্গিত ।
লগতে পঢ়ক :