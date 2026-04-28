ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ ওচৰত দুই ৰে'লৰ সংঘৰ্ষত নিহত ১৪, আহত কেইবাজনো

ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ ওচৰত দুই ৰে'লৰ সংঘৰ্ষত নিহত ১৪, আহত কেইবাজনো
ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ পূব দিশত থকা বেকাছি টাইমুৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত প্ৰায় ১২ ঘণ্টা ধৰি উদ্ধাৰকাৰ্য চলে ।
Published : April 28, 2026 at 2:21 PM IST
জাকাৰ্টা (ইণ্ডোনেছিয়া) : ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ানক ৰে'ল দুৰ্ঘটনা । সোমবাৰে নিশা এখন দীৰ্ঘ দূৰত্বৰ ৰে’লে ৰখি থকা যাত্ৰীবাহী ৰে’ল এখনত খুন্দা মৰাৰ ফলত ১৪ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আন কেইবাজনো লোক আহত হয় । ইফালে মঙলবাৰে এই দুৰ্ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ।
ৰাজধানী জাকাৰ্টাৰ পূব দিশত থকা বেকাছি টাইমুৰ ষ্টেচনৰ ওচৰত সংঘটিত এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছত প্ৰায় ১২ ঘণ্টীয়া উদ্ধাৰ অভিযান চলে । লগতে সোমবাৰে নিশা ৰে'ল দুখনৰ সংঘৰ্ষৰ পিছত উদ্ধাৰকাৰী দলে ক্ষতিগ্ৰস্ত ডবাবোৰ খুলি ৰে'ল লাইন মুকলি কৰাৰ চেষ্টা চলায় । মঙলবাৰে এক সংবাদমেলত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ সংস্থাৰ মুৰব্বী মহম্মদ ছায়াফীয়ে কয়, "আজি পুৱা সকলো কাম শেষ হৈছে । মই নিশ্চিত যে আৰু কোনো ভুক্তভোগী দুৰ্ঘটনাস্থলীত নাই ।"
দুৰ্ঘটনাটোৰ পৰা ৰক্ষা পৰা এজন যাত্ৰীয়ে সংঘৰ্ষত ক্ষতিগ্ৰস্ত ডবাৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ পৰাৰ আতংকময় পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰে । আৰ এছ ইউ ডি বেকাছি চিকিৎসালয়ৰ বিছনাৰ পৰাই ২৯ বছৰীয়া ছাউছান চৰিফাই কয়, "মোৰ এনে লাগিছিল যেন মই মৰিবলৈ ওলাইছোঁ ।" তেওঁৰ হাত এখন ভাঙি গৈছে আৰু এটা উৰুত গভীৰ ক্ষত হৈছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে সোমবাৰে নিশা তেওঁ কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত জাকাৰ্টাৰ পৰা প্ৰায় ২৫ কিলোমিটাৰ দূৰৈৰ বেকাছি টাইমুৰ ষ্টেচনত ৰে'লখন ৰখিছিল । "এই সকলোবোৰ চকুৰ পচাৰতে ঘটি যায় ।" তেওঁ কয় ।
"যাত্ৰীবাহী ৰে'লখনৰ পৰা দুটা ঘোষণা কৰা হয় । সকলো যাত্ৰী নামিবলৈ সাজু হৈছিল আৰু তেনেতেই হঠাতে ইঞ্জিনৰ পৰা বিকট শব্দ হয় ।" এই কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ লগতে কয়, "বাহিৰ ওলাবলৈ সময়েই পোৱা নাছিলোঁ । সকলোৱে ৰে'লখনৰ ভিতৰত ইজনে সিজনৰ ওপৰত পৰি যায় । মোৰ তলত পৰা ব্যক্তিজনৰ কৈ হ'ল মই নাজানো ।"
তেওঁ কয় যে মানুহৰ ভিৰৰ মাজত তেওঁৰ শ্বাসৰুদ্ধ হৈ মৃত্যু হোৱাৰ ভয় খাইছিল আৰু এইটো চিন্তাও আহিছিল যে তলত পৰা কিছু লোক হয়তো নাবাচিব । তেওঁ কয়, "ভগৱানক ধন্যবাদ যে মই ওপৰত আছিলোঁ, সেইকাৰণে মোক সোনকালে বাহিৰ উলিয়াব পৰা যায় ।"
আনহাতে, মঙলবাৰে পুৱা চৰকাৰী ৰে’ল পৰিচালনা সংস্থা কেএআয়ে জনোৱা মতে, মৃত্যুৰ সংখ্যা ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । আন ৮৪ জন লোকৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হৈছে বুলি কোৱা হৈছে । অৱশ্যে কিমানজন লোক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে সেই কথা উল্লেখ কৰা নাই ।
কেএআইৰ মুখপাত্ৰ ফ্ৰানোট’ উইব’ৱ’ৰ মতে, লেভেল ক্ৰছিঙত এখন টেক্সিয়ে যাত্ৰীবাহী ৰে’লখনত খুন্দা মাৰে, যাৰ ফলত ৰে’লখন ৰে'লপথতে ৰখি যায় আৰু তাতেই আহি আনখন ৰে'লে খুন্দা মাৰে । ইফালে দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছত ষ্টেচনত হুৱাদুৱা লাগি পৰে আৰু এক বিশৃংখল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । উদ্ধাৰকাৰীসকলে অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰৰ বাবে চিঞৰি আছিল এম্বুলেন্সবোৰ দীঘলীয়া শাৰীৰে অপেক্ষা কৰি আছিল ।
ঘটনাস্থলীত উপস্থিত এএফপিৰ এজন সাংবাদিকে প্ৰত্যক্ষ কৰে যে বহু লোকে এই দৃশ্য অসহায়ভাৱে চাই আছে যাৰ ভিতৰত কিছুমানে গভীৰ মানসিক চাপ পাইছিল । ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা মানুহবোৰক উলিয়াই আনি অপেক্ষাৰত এম্বুলেন্সবোৰত উঠোৱা হৈছিল । ইয়াৰ পিছত ব্যাপক পৰিমাণত চলোৱা উদ্ধাৰ অভিযানত সামৰিক বাহিনী, অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী, ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ সংস্থা আৰু ৰেড ক্ৰছে সহায় কৰে ।
মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰৱোব' ছুবিয়ানটোৱে বেকাছিৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি আহতসকলক সাক্ষাৎ কৰে আৰু মৃতকৰ আত্মীয়সকলক সান্ত্বনা দিয়ে আৰু তেওঁ তাৎক্ষণিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
লগতে বেকাছিত এখন উৰণসেতু নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে কয়, "সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বহু ৰে’লৱে ক্ৰছিঙত পহৰা দিয়া নহয় । মই নিৰ্দেশ দিছোঁ যে আমি তৎক্ষণাত এই সকলোবোৰ ক্ৰছিং মেৰামতি কৰিম, হয় সুৰক্ষা চকীৰ জৰিয়তে নাইবা ফ্লাই অ'ভাৰৰ জৰিয়তে ।"
উল্লেখ্য যে ইণ্ডোনেছিয়াত এনেধৰণৰ দুৰ্ঘটনা অস্বাভাৱিক নহয় । বিশাল দ্বীপপুঞ্জ ৰাষ্ট্ৰখনত বাছ, ৰে’ল আনকি বিমানো প্ৰায়ে পুৰণি আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ ভালদৰে কৰা নহয় । ইয়াৰ পূৰ্বে দক্ষিণ-পূব এছিয়াৰ দেশখনত সংঘটিত এক বৃহৎ ৰে’ল দুৰ্ঘটনাত ২০২৪ চনৰ জানুৱাৰী মাহত পশ্চিম জাভা প্ৰদেশৰ লগতে অন্যান্য ঠাইত চাৰিজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে প্ৰায় কুৰিতকৈ অধিক লোক আহত হৈছিল ।
আনহাতে, ২০১৫ চনত জাকাৰ্টাত লেভেল ক্ৰছিঙত এখন যাত্ৰীবাহী ৰে’লে এখন মিনিবাছত খুন্দা মৰাৰ ফলত ১৬ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।