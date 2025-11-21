ভূপতিত হৈ দাওদাওকৈ জ্বলিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান

ভূপতিত হৈ দাওদাওকৈ জ্বলিল ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান
খবৰ অনুসৰি, ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুদ্ধ বিমানখনে স্থানীয় সময় অনুসৰি, শুকুৰবাৰে দিনৰ ২.১০ বজাত এয়াৰ শ্ব’ত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ।
ডুবাই: ডুবাইত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ বিমান দুৰ্ঘটনা ৷ এয়াৰ শ্ব’ৰ সময়তে শুকুৰবাৰে দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ যুঁজাৰু বিমান এইচ এ এল তেজছ ৷ ভূপতিত হোৱাৰ পিছতে দাওদাওকৈ জ্বলি উঠে বিমানখন ৷
ডুবাই এয়াৰ শ্ব’ ২০২৫ ত আই এ এফৰ এখন তেজছ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা বুলি ইতিমধ্যে শুকুৰবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই প্ৰকাশ কৰে । স্থানীয় সময় অনুসৰি, শুকুৰবাৰে দিনৰ প্ৰায় ২.১০ বজাত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় বিমানখন ৷ বিমানখনত থকা পাইলটজন থিতাতে নিহত হৈছে ৷
ভাৰতীয় বায়ুসেনাই জাৰি কৰা এক চমু বিবৃতিত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘আজি ডুবাই এয়াৰ শ্ব'ত এৰোবেটিক প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ তেজছ বিমান দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় । এই দুৰ্ঘটনাত পাইলটজন গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । বায়ুসেনাই এই ঘটনাত গভীৰ শোকপ্ৰকাশ কৰিছে ৷’’
এ পিৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাত ব্যৱহৃত যুঁজাৰু বিমান তেজছ স্থানীয় সময় অনুসৰি দিনৰ প্ৰায় ২.১০ বজাত এটা প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ।
ডুবাই ৱৰ্ল্ড চেণ্ট্ৰেলৰ আল মাকতুম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত চলি থকা ডুবাই এয়াৰ শ্ব’ৰ অন্তিম দিনা বিমান প্ৰদৰ্শনৰ সময়ত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় যুদ্ধ বিমানখন ।দৰ্শকৰ ভিৰৰ মাজতে মাজ আকাশত বিমানখনৰ পৰা ক’লা ধোঁৱা ওলোৱা দেখা যায় আৰু দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে চাইৰেণ বাজি উঠে ।
খালিজ টাইমছৰ বাতৰি অনুসৰি যুদ্ধ বিমানখন উৰণৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ভূপতিত হৈ মাটিতে খুন্দা মাৰে । অনলাইনত শ্বেয়াৰ হোৱা ফটো আৰু ভিডিঅ’ ত দেখা গৈছে যে মাটিত থকা বিমানখনৰ পৰা নিমিষতে জুই আৰু ক’লা ধোঁৱাই ছানি ধৰিছে ৷
বাতৰি কাকতখনে এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ উদ্ধৃতি দি কয়, ‘‘বিমানখন উৰণৰ লগে লগে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হয় ৷ বিমানখন কোনখন আছিল, সেয়া অৱশ্যে নিশ্চিত নহয় ।’’
এজন প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কয়, ‘‘লগে লগে হেলিকপ্টাৰ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । এতিয়া সকলো স্পষ্ট হৈ পৰিছে ৷ প্ৰায় ৪৫ মিনিটৰ ভিতৰতে সমগ্ৰ দুৰ্ঘটনাটোৰ যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ অনুষ্ঠানটো পুনৰ আৰম্ভ কৰা হ’ব নে নহয়, সেয়া আমি নিশ্চিত নহয় ৷’’
গলফ নিউজে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শনীটো সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল আৰু দৰ্শনাৰ্থীসকলক প্ৰদৰ্শনী ক্ষেত্ৰলৈ ঘূৰাই পঠিওৱা হৈছিল ।