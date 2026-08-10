১৯ বছৰীয়া প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি পলায়ন কৰা ভাৰতীয় ছাত্ৰ, জাৰ্মান বিমানবন্দৰত গ্ৰেপ্তাৰ
এৰিজ’নাত প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি জাৰ্মান বিমানবন্দৰত বৰুণ বাচিগাৰী নামৰ এজন ২০ বছৰীয়া ভাৰতীয় ছাত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ হয় ।
Published : August 10, 2026 at 11:20 AM IST
ৱাশ্বিংটন : এৰিজ’নাত প্ৰেমিকাক হত্যা কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত এজন ভাৰতীয় ছাত্ৰক জাৰ্মানীত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । অভিযুক্ত ভাৰতীয় ছাত্ৰজনৰ নাম হ’ল বৰুণ বাচিগাৰী, তেওঁৰ বয়স ২০ বছৰ । ৬ আগষ্টৰ দিনা টাচনৰ এটা এপাৰ্টমেণ্টত বৰুনে নিজৰ ১৯ বছৰীয়া প্ৰেমিকা জুলিছা ৰুবী চালাজাৰক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
সোমবাৰে সংবাদ সংস্থা PTI-এ প্ৰকাশ কৰা বাতৰি অনুসৰি, বৰুণে প্ৰমিকাক হত্যা কৰি আমেৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ ঘূৰি অহাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল ৷ আমেৰিকাৰ পৰা জাৰ্মানী আৰু তাৰ পাছত জাৰ্মানীৰ পৰা ভাৰতলৈ বৰুণৰ সংযোগী বিমান আছিল ৷ কিন্তু প্ৰেমিকা জুলিছা ৰুবী চালাজাৰৰ পৰিয়ালৰ অভিযোগত টাচন আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত কৰে ৷
STORY | Indian student arrested in Germany for girlfriend’s murder in Arizona— Press Trust of India (@PTI_News) August 10, 2026
An Indian student accused of murdering his girlfriend in Tucson, Arizona, was arrested in Germany before he could board a connecting flight to his home country.
Varun Batchigari, 20, a business… pic.twitter.com/OiFx9mQBU2
পৰৱৰ্তী সময়ত বৰুণে আমেৰিকাৰ পৰা জাৰ্মানীৰ বিমান বন্দৰত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে ৷ টাচন আৰক্ষীয়ে (Tucson Police Department চমুকৈ TPD) জাৰি কৰা এক বিবৃতি মতে, টিপিডি, এফবিআই টাচন অফিচ আৰু বাৰ্লিনৰ এফবিআই লিগেল এটেচ অফিচৰ মাজত ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ৰ জৰিয়তে বৰুণ বাচিগাৰীক জাৰ্মানীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে জিম্মাত লোৱা হয় ৷ PTI-এ উল্লেখ কৰা মতে, বৰুণক আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে পুনৰ আমেৰিকালৈ প্ৰত্যাৰ্পণ কৰাৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ।
তদন্তকাৰী দলে অভিযোগ কৰে যে এই হত্যাকাণ্ডৰ পাছতে বৰুণে জুলিছা ৰুবী চালাজাৰ মোবাইল ফোন আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড চুৰি কৰিছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত বৰুণে জুলিছা বুলি তেওঁৰ মাকক মোবাইল ফোন আৰু ক্ৰেডিট কাৰ্ড চুৰি হোৱাৰ কথা মেছেজ কৰি কৈছিল ৷ জুলিছাৰ মাকে এই মেছেজত কিছু সন্দেহ হোৱাত আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷
তাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বৰুণে থকা এপাৰ্টমেণ্টতলৈ যায় ৷ তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে জুলিছাৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে জুলিছাৰ মৃতদেহত কেবাটাও আঘাতৰ চিন দেখা পাইছে ৷ ঘটনাৰ দতন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিৱেশীৰো মন্তব্য গ্ৰহণ কৰে ৷
এগৰাকী প্ৰতিৱেশীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ২০২৫ চনৰ শেষৰ ফালে বৰুণৰ সৈতে কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পাছতে জুলিছাই সেই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল ৷ ঘৰুৱা হিংসাৰ বাবেই সম্ভৱত বৰুণে এই সম্পৰ্কটো একেবাৰে শেষ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল বুলিও তেওঁ কয় ৷