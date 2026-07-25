ETV Bharat / international

কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ভাৰতীয় নাবিক নিহত

বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ১৮ জুলাইত কৃষ্ণ সাগৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে বাণিজ্যিক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত ভাৰতীয় নাবিকৰ মৃত্যু হয় ।

Indian seafarer killed as commercial ship attacked in Black Sea; MEA condemns strike
কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ভাৰতীয় নাবিক নিহত (Indian seafarer killed as commercial ship attacked in Black Sea; MEA condemns strike)
author img

By ANI

Published : July 25, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: ৰাছিয়াৰ জলসীমাত কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ । আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাবিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । ১৮ জুলাইত সংঘটিত এই ঘটনা বিষয়ে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে সদৰী কৰে ।

মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি ১৮ জুলাইত কৃষ্ণ সাগৰৰ বুকুৰে ৰাছিয়া জলসীমাৰে অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে এমভি ওমৰফি নামৰ বাণিজ্যিক জাহাজখনত আক্ৰমণ চলে । সেই আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।

শেহতীয়াকৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ১৯ জলাইত ইউক্ৰেইনত এখন বাণিজ্য়িক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ১০ জনৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় আছিল বুলি উল্লেখ কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।

বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয়,"১৮ জুলাইত এমভি ওমৰফি নামৰ বাণিজ্যিক জাহাজখনত কৃষ্ণ সাগৰেৰে আহি থকাৰ সময়তে ৰাছিয়া জলসীমাত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত জাহাজখনত তিনিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকসহ ১০ গৰাকী নাবিক আছিল ।"

এক বিবৃতিত কয়,"প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আমি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জনালোঁ । জাহাজখনত উপস্থিত থকা আন দুগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষিত হৈ আছে ।"

মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ৰাছিয়াৰ দূতাবাসৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু পৰিয়ালকেইটাক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । নিৰ্দোষ নাবিকৰ দলটোৱে মুখামুখি হোৱা, বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণৰ ঘটনাক ভাৰতে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । নৌ পৰিবহণৰ স্বাধীনতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে, ই গভীৰ চিন্তনীয় বিষয় ।

মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয়,"ভাৰতে সকলো পক্ষকে সামুদ্ৰিক নৌ পৰিবহণৰ সুৰক্ষা আৰু বৈশ্বিক বাণিজ্যৰ নিৰ্বোধ প্ৰবাহ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।"

ইফালে ১৯ জুলাইত এমভি গ'ল্ডেন লিঅ' নামৰ এখন জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মৃত্যৰ পিছত মঙলবাৰে ৰাছিয়াৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়াক তলব কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ইউক্ৰেইনৰ অডেছাত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, নিহত ৪ ভাৰতীয়; আক্ৰমণ গৰিহণা MEA-ৰ

কাশ্মীৰ সদায় ভাৰতৰ অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ থাকিব: ৰাষ্ট্ৰসংঘত পাকিস্তানক তীব্ৰ সমালোচনা ভাৰতৰ

TAGGED:

কৃষ্ণ সাগৰ
বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
INDIAN KILLED IN BLACK SEA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.