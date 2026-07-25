কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ভাৰতীয় নাবিক নিহত

কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ, ভাৰতীয় নাবিক নিহত
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি ১৮ জুলাইত কৃষ্ণ সাগৰ অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে বাণিজ্যিক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত ভাৰতীয় নাবিকৰ মৃত্যু হয় ।
By ANI
Published : July 25, 2026 at 8:42 AM IST
নতুন দিল্লী: ৰাছিয়াৰ জলসীমাত কৃষ্ণ সাগৰত বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণ । আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাবিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । ১৮ জুলাইত সংঘটিত এই ঘটনা বিষয়ে বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে শুকুৰবাৰে সদৰী কৰে ।
মন্ত্ৰালয়ে জনোৱা অনুসৰি ১৮ জুলাইত কৃষ্ণ সাগৰৰ বুকুৰে ৰাছিয়া জলসীমাৰে অতিক্ৰম কৰাৰ সময়তে এমভি ওমৰফি নামৰ বাণিজ্যিক জাহাজখনত আক্ৰমণ চলে । সেই আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় ।
শেহতীয়াকৈ বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে ১৯ জলাইত ইউক্ৰেইনত এখন বাণিজ্য়িক জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱা ১০ জনৰ ভিতৰত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয় আছিল বুলি উল্লেখ কৰাৰ কেইদিনমান পিছতে এই তথ্য প্ৰকাশ পাইছে ।
বৈদেশিক মন্ত্ৰালয়ে কয়,"১৮ জুলাইত এমভি ওমৰফি নামৰ বাণিজ্যিক জাহাজখনত কৃষ্ণ সাগৰেৰে আহি থকাৰ সময়তে ৰাছিয়া জলসীমাত আক্ৰমণ চলোৱা হৈছিল বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ । ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত জাহাজখনত তিনিগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকসহ ১০ গৰাকী নাবিক আছিল ।"
Our statement on attack on Commercial Vessel MV OMORFI ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 24, 2026
🔗 https://t.co/3Vg1jzKqSa pic.twitter.com/pNH9fosrzr
এক বিবৃতিত কয়,"প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি এই আক্ৰমণত এগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিকে প্ৰাণ হেৰুৱায় । আমি মৃতকৰ পৰিয়াললৈ গভীৰ সমবেদনা জনালোঁ । জাহাজখনত উপস্থিত থকা আন দুগৰাকী ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষিত হৈ আছে ।"
মন্ত্ৰালয়ে কয় যে ৰাছিয়াৰ দূতাবাসৰ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু পৰিয়ালকেইটাক সকলো প্ৰকাৰে সহায় কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছে । নিৰ্দোষ নাবিকৰ দলটোৱে মুখামুখি হোৱা, বাণিজ্যিক জাহাজত আক্ৰমণৰ ঘটনাক ভাৰতে তীব্ৰ গৰিহণা দিছে । নৌ পৰিবহণৰ স্বাধীনতা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায়ে ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি অহা বিপদৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে, ই গভীৰ চিন্তনীয় বিষয় ।
মন্ত্ৰালয়ে পুনৰ কয়,"ভাৰতে সকলো পক্ষকে সামুদ্ৰিক নৌ পৰিবহণৰ সুৰক্ষা আৰু বৈশ্বিক বাণিজ্যৰ নিৰ্বোধ প্ৰবাহ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।"
ইফালে ১৯ জুলাইত এমভি গ'ল্ডেন লিঅ' নামৰ এখন জাহাজত হোৱা আক্ৰমণত চাৰিগৰাকী ভাৰতীয়ৰ মৃত্যৰ পিছত মঙলবাৰে ৰাছিয়াৰ কৰ্তব্যৰত বিষয়াক তলব কৰা হৈছে ।