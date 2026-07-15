ETV Bharat / international

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ মহাকাশচাৰী অনিল মেননৰ

নাছাৰ মহাকাশচাৰী অনিল মেননে তেওঁৰ দুজন ক্ৰুৰ সতীৰ্থ ৰাছিয়াৰ মহাকাশচাৰী পিয়ট্ৰ ডুব্ৰভ আৰু আন্না কিকিনাৰ সৈতে একেলগে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত থাকিব ।

NASA ASTRONAUT ANIL MENON
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ মহাকাশচাৰী অনিল মেননৰ (NASA)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 8:12 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ মহাকাশচাৰী ডাঃ অনিল মেনন আৰু তেওঁৰ দুই সতীৰ্থই ৷ ৰস্কচমছৰ দুজন ক্ৰুৰ সৈতে, ছ’য়ুজ এম এছ-২৯ মহাকাশযানত উঠি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰা সফলতাৰে আৰম্ভ কৰে মেননে । কাজাখাস্তানৰ বাইকনুৰ কচমোড্ৰমৰ পৰা যোৱা নিশা ৮:১৭ বজাত এই মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কৰা হয় । ইয়াৰ জৰিয়তে আঠ মাহৰ এক মহাকাশ অভিযানৰ আৰম্ভণি ঘটে ৷ ২০২৭ চনৰ এপ্ৰিল মাহত ক্ৰুসকলে পৃথিৱীলৈ উভতি অহাৰ লগে লগে এই অভিযান সমাপ্ত হ’ব ।

আমেৰিকাৰ মিনেছ’টাৰ মিনিয়াপলিছত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ-দীঘল হোৱা অনিল মেননৰ পূৰ্বপুৰুষৰ শিপাডাল ভাৰতৰ কেৰালাৰ পালাক্কাড জিলাৰ অট্টাপালামৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে । ভাৰতৰ শংকৰন মেনন আৰু ইউক্ৰেইনৰ এলিজাবেথ চামোয়েলেংকোৰ পুত্ৰ ডাঃ অনিল মেনন ৷ তেওঁ আন্না মেননৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ দুটা সন্তান আছে ।

NASA Astronaut Anil Menon
ভাৰতীয় বংশোদ্ভৱ মহাকাশচাৰী অনিল মেনন (NASA)

নাছাৰ মহাকাশচাৰী গোটত স্থান অৰ্জন কৰাৰ পূৰ্বে এজন চিকিৎসক, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰ, আমেৰিকাৰ মহাকাশ বাহিনীৰ বিমান চাৰ্জন আৰু পাইলট হিচাপে পৰিচিত অনিল মেনন বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী । প্ৰথম মহাকাশ যাত্ৰাত তেওঁ দীৰ্ঘদিনীয়া মানৱ মহাকাশ ভ্ৰমণৰ চিকিৎসা প্ৰত্যাহ্বানৰ গৱেষণাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই তথ্যই পৃথিৱীৰ নিম্ন কক্ষপথৰ বাহিৰত ভৱিষ্যতৰ অভিযানসমূহ গঢ় দিয়াত সহায় কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । মেননৰ ক্ৰুৰ সতীৰ্থ ৰাছিয়াৰ মহাকাশচাৰী পিয়ট্ৰ ডুব্ৰভ আৰু আন্না কিকিনাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰতো ধাৰাবাহিকভাৱে বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিব ।

অনিল মেননৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰলৈ যাত্ৰাই কেৰালাৰ পলাক্কাডত আন এক বিখ্যাত অধ্যায় সংযোজন কৰে ৷ এই পলাক্কাডৰ সৈতে ভাৰতৰ ৰাজনীতি, সংস্কৃতি আৰু জনজীৱনৰ সৈতে জড়িত কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ সংযোগ আছে৷ তেওঁলোকৰ ভিতৰত আছে কিংবদন্তি অভিনেতা, ৰাজনীতিবিদ তথা তামিলনাডুৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এম জি ৰামচন্দ্ৰন; কূটনীতিবিদ, লেখক আৰু সংসদ সদস্য শশী থাৰুৰ, যাৰ পৰিয়ালৰ শিপা পালাক্কাডত আছে আৰু কথকলিৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ শিল্পী আৰু কেৰেলা কলামণ্ডলমৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ৰমনকুটি নাইৰ । তদুপৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এয়াৰ কমোডৰ তথা বিমান প্ৰশিক্ষক আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা (ইছৰো)ৰ ‘মহাকাশচাৰী’ প্ৰসান্ত বালকৃষ্ণন নাইৰৰো ঘৰ পলাক্কাডত ।

মহাকাশলৈ উৰা মৰাৰ কেইঘণ্টামান পূৰ্বে মেননে ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ উৎকণ্ঠা শ্বেয়াৰ কৰি কয় যে তেওঁ মিছনৰ বাবে সাজু । লগতে তেওঁ নাছা, তেওঁৰ পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱীক এই অভিযানত উদগনি যোগোৱাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে ।

অনিল মেননৰ শিক্ষা আৰু কেৰিয়াৰ

ডাঃ মেননে এৰোস্পেচ মেডিচিন আৰু জৰুৰীকালীন মেডিচিনত বৰ্তমানৰ ডুৱেল ব’ৰ্ডৰ প্ৰমাণপত্ৰ লাভ কৰিছে । তেওঁৰ বৰ্ণময় শৈক্ষিক জীৱনত হাৰ্ৱাৰ্ড আৰু ষ্টেনফৰ্ডত কটোৱা বছৰবোৰো অন্তৰ্ভুক্ত । ১৯৯৯ চনত তেওঁ নিউৰ’বায়’লজীত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে, তাৰ পিছত ২০০৪ আৰু ২০০৬ চনত ষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু ডক্টৰ অৱ মেডিচিন (এমডি) ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।

তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ শৈক্ষিক পটভূমি তলত দিয়া ধৰণৰ:

বৰ্ষডিগ্ৰী/কাৰ্যসূচীপ্ৰতিষ্ঠানস্থান
১৯৯৫হাইস্কুল ডিপ্লমাছেইণ্ট পল একাডেমী এণ্ড ছামিট স্কুলছেইণ্ট পল, মিন্নেছ’টা
১৯৯৯নিউৰ’বায়’ল’জীত স্নাতক ডিগ্ৰীহাৰ্ৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়কেম্ব্ৰিজ, মেছাচুচেটছ
২০০৪মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰীষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়পালো আলটো, কেলিফৰ্ণিয়া
২০০৬ডাক্তৰ অৱ মেডিচিন (MD)ষ্টেনফৰ্ড মেডিকেল স্কুলপালো আলটো, কেলিফৰ্ণিয়া
২০০৯ৰেচিডেন্সী ইন ইমাৰ্জেঞ্চী মেডিচিনষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়পালো আলটো, কেলিফৰ্ণিয়া
২০১০ৱাইল্ডাৰ্নেছ মেডিচিনত ফেল’শ্বিপষ্টেনফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়পালো আলটো, কেলিফৰ্ণিয়া
২০১২ৰেচিডেন্সী ইন এৰোস্পেচ মেডিচিনটেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা শাখা (UTMB)গেলভেষ্টন, টেক্সাছ
২০১২মাষ্টাৰ্ছ ইন পাব্লিক হেল্থ (MPH)টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চিকিৎসা শাখা (UTMB)গেলভেষ্টন, টেক্সাছ

২০১৪ চনত নাছাৰ ফ্লাইট চাৰ্জন হিচাপে কাম আৰম্ভ কৰা মেননে ছয়ুজ মিছনৰ ছয়ুজ ৩৯ আৰু ছয়ুজ ৪৩ ৰ ডেপুটি ক্ৰু চাৰ্জন আৰু ছয়ুজ ৫২ ৰ প্ৰাইম ক্ৰু চাৰ্জন হিচাপে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰত চাৰিজন দীৰ্ঘদিনীয়া ক্ৰু সদস্যক সহায় কৰিছিল । মানৱ স্বাস্থ্য আৰু কৰ্মক্ষমতা সঞ্চালকালয়ৰ সদস্য হিচাপে তেওঁ স্বাস্থ্য ৰক্ষণাবেক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু প্ৰত্যক্ষভাৱে উভতি অহা বিমান বিকাশৰ বাবে মেডিকেল লীডাৰ হিচাপেও কাম কৰিছিল । ছমাহতকৈও অধিক সময় ৰাছিয়াৰ ষ্টাৰ চিটিত থাকি কাম কৰিছিল তেওঁ । মেননে ২০২২ চনৰ জানুৱাৰী মাহত নাছাৰ মহাকাশচাৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে দুবছৰীয়া প্ৰাৰম্ভিক মহাকাশচাৰী প্ৰশিক্ষণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কৰ্তব্যৰ বাবে যোগদান কৰিছিল ।

২০১৮ চনত মেননে স্পেচএক্সত যোগদান কৰি চিকিৎসা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে আৰু প্ৰথম মানৱ উৰণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলায় । তেওঁ পাঁচটা উৎক্ষেপণৰ বাবে লিড ফ্লাইট চাৰ্জন হিচাপে কাম কৰিছিল, ষ্টাৰশ্বিপৰ বিকাশত সহায় কৰিছিল আৰু কোম্পানীটোৰ গৱেষণা আৰু ব্যক্তিগত মহাকাশচাৰী কাৰ্যসূচী স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিল । তেওঁ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগ (মেম’ৰিয়েল হাৰ্মান)তো সক্ৰিয়ভাৱে অনুশীলন কৰে ৷ জৰুৰীকালীন আৰু মহাকাশ চিকিৎসাৰ ওপৰত ২০টাতকৈও অধিক বৈজ্ঞানিক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ কৰিছে ডাঃ মেননে ।

মেননৰ মূল কাৰ্যকলাপ আৰু ভূমিকাসমূহ হ’ল-

প্ৰতিষ্ঠান/সংস্থাভূমিকা / লক্ষ্যমূল কাৰ্যকলাপ আৰু কৃতিত্ব
হাৰ্ৱাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়স্নাতক ছাত্ৰ আৰু গৱেষকস্নায়ুজীৱবিজ্ঞান অধ্যয়ন আৰু হান্টিংটন ৰোগৰ ওপৰত গৱেষণা
ৰটাৰী ক্লাব (ভাৰত)ৰটাৰী এম্বেছাদৰীয়েল স্কলাৰএবছৰ পলিঅ’ টিকাকৰণৰ পদক্ষেপৰ ওপৰত অধ্যয়ন
ষ্টেনফৰ্ড মেডিকেল স্কুলচিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ আৰু নাছাৰ গৱেষকচিকিৎসা আৰু অভিযান্ত্ৰিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন; নাছাৰ এমেছ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰত কোমল কলাৰ মডেল ক’ডিং
ইমাৰ্জেঞ্চী মেডিচিন ৰেচিডেন্সী আৱাসী চিকিৎসক / চি এ এয়াৰ নেচনেল গাৰ্ডকেলিফৰ্ণিয়া এয়াৰ নেচনেল গাৰ্ডত যোগদান; ৰেচিং দ্য প্লেনেটৰ দৰে দূৰৱৰ্তী দুঃসাহসিক দৌৰক সমৰ্থন কৰি প্ৰান্তৰ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অভিজ্ঞতা লাভ
পোষ্ট-ৰেচিডেন্সি এণ্ড হিউমেনটেৰিয়ানসামৰিক আৰু প্ৰান্তৰ চিকিৎসকঅপাৰেচন এণ্ডুৰিং ফ্ৰিডমৰ বাবে আফগানিস্তানত নিয়োজিত; হিমালয়ান ৰেচকিউ এছ’চিয়েশ্যনৰ সৈতে মাউণ্ট এভাৰেষ্টত পৰ্বতাৰোহীসকলৰ যত্ন
ইউটিএমবি-গালভেষ্টন / ১৭৩ নং যুঁজাৰু উইংএৰোস্পেচ মেডিচিন ৰেচিডেণ্ট১৭৩ নং ফাইটাৰ উইংলৈ বদলি; বাণিজ্যিক মহাকাশ উৰণৰ বাবে চিকিৎসা কিটৰ ওপৰত এখন গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ; ইউ এছ এ এফৰ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ এয়াৰ ট্ৰেন্সপ’ৰ্ট টিমৰ সৈতে দুবাৰকৈ নিয়োজিত
আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ সংৰক্ষিত গোটচিকিৎসা সঞ্চালক (ডিটেচমেণ্ট ৩, ৪৫ নং মহাকাশ উইং)মহাকাশযান উৎক্ষেপণ আৰু অৱতৰণৰ বাবে চিকিৎসা দিশ প্ৰদানৰ বাবে ৪৫ নং অপাৰেচনেল গ্ৰুপত নিযুক্তি
স্পেচ এক্স (২০১৮–বৰ্তমানলৈ)ফ্লাইট চাৰ্জন / মেডিকেল প্ৰগ্ৰেমৰ লিডস্পেচ এক্স চিকিৎসা কাৰ্যসূচী আৰম্ভ; প্ৰথম মানৱ মহাকাশ বিমান প্ৰস্তুত; পাঁচটা লঞ্চৰ বাবে লিড ফ্লাইট চাৰ্জন হিচাপে দায়িত্ব পালন; ব্যক্তিগত মহাকাশচাৰী আৰু ষ্টাৰশ্বিপ উন্নয়ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰাত সহায়
ক্লিনিকেল প্ৰেকটিচজৰুৰীকালীন কক্ষৰ চিকিৎসকস্থানীয় আঘাত কেন্দ্ৰত অনুশীলন কৰি সক্ৰিয় ক্লিনিকেল দক্ষতা বজাই ৰাখে, শেহতীয়াকৈ টেক্সাছ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জৰুৰীকালীন বিভাগত (মেম’ৰিয়েল হাৰ্মান)
শৈক্ষিক আৰু গৱেষণাগৱেষক আৰু লেখকজৰুৰীকালীন আৰু মহাকাশ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ওপৰত ২০টাতকৈও অধিক বৈজ্ঞানিক প্ৰবন্ধ প্ৰকাশ

লগতে পঢ়ক:

আন এক ইতিহাস ৰচিবলৈ সাজু ভাৰতীয়মূলৰ মহাকাশচাৰী

ইছৰোৰ গগনযান ক্ৰু মডিউলৰ তিনিটা মুখ্য সুৰক্ষা পৰীক্ষণ সফলতাৰে সম্পন্ন

TAGGED:

নাছা
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ
ডাঃ অনিল মেনন
INDIAN ORIGIN NASA ASTRONAUT
NASA ASTRONAUT ANIL MENON

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.