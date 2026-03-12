আমেৰিকান মালিকানাধীন তেল টেংকাৰৰ ওপৰত ইৰাণৰ আক্ৰমণত নিহত ভাৰতীয় নাগৰিক
ইৰাকৰ জলসীমাৰ ভিতৰত আমেৰিকাৰ মালিকানাধীন আৰু মাৰ্শ্বেল দ্বীপপুঞ্জৰ পতাকা থকা তেল টেংকাৰ ছেফছী বিষ্ণুৰ ওপৰত ইৰাণৰ 'আত্মঘাতী' নাৱেৰে আক্ৰমণ কৰে ।
Published : March 12, 2026 at 2:32 PM IST
নতুন দিল্লী : ইৰাকৰ সমীপত আমেৰিকাৰ মালিকানাধীন তেল টেংকাৰ এখনৰ ওপৰত ইৰাণে 'আত্মঘাতী' নাও ব্যৱহাৰ কৰি চলোৱা আক্ৰমণত এজন ভাৰতীয় নাৱিক নিহত হৈছে । ইয়াৰ ফলত যোৱা মাহৰ শেষৰ ফালে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলে ইৰাণক আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হোৱা পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতত তৃতীয়জন ভাৰতীয় নিহত হয় ।
সূত্ৰৰ উদ্ধৃতিৰে পি টি আয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ইৰাকৰ ভূখণ্ডৰ জলসীমাৰ ভিতৰত খোৰ আল জুবেইৰ বন্দৰৰ ওচৰত আমেৰিকাৰ মালিকানাধীন আৰু মাৰ্শ্বেল দ্বীপপুঞ্জৰ পতাকা থকা তেল টেংকাৰ ছেফছী বিষ্ণুৰ ওপৰত ইৰাণৰ 'আত্মঘাতী' নাৱেৰে আক্ৰমণ কৰে ।
এই মুহূৰ্তলৈকে নাম জানিবলৈ সক্ষম নোহোৱা এজন ভাৰতীয় নাগৰিক এই আক্ৰমণত নিহত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে । আনহাতে, তেল টেংকাৰখনৰ বাকী ২৭ জন ক্ৰু আৰু কৰ্মীক উদ্ধাৰ কৰি বাছৰালৈ লৈ যোৱা হৈছে বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
#BREAKING:— Dhruv Wadhwa (@dhruvwadhwa) March 12, 2026
US-owned oil tanker SafeSea Vishnu attacked by Iran off the coast of Iraq last night.
Official statement is awaited.#Irán pic.twitter.com/velIZySuDs
নাম প্ৰকাশ নকৰাৰ চৰ্তত ছেফছীৰ বিষয়াসকলে কয় যে এই আক্ৰমণত ভাৰতীয় নাগৰিকগৰাকীক হেৰুওৱাৰ কথা জানিব পাৰি কোম্পানীটোৱে শোক প্ৰকাশ কৰিছে । আনহাতে, তেওঁলোকে পশ্চিম এছিয়াৰ তীব্ৰ সংঘাতৰ মাজতে ভাৰত চৰকাৰক এই আক্ৰমণক তীব্ৰ গৰিহণা দিয়াৰ লগতে অঞ্চলটোত জাহাজত থকা ক্ৰুৰ সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে জৰুৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উল্লেখ্য যে বিশ্বজুৰি নাৱিকৰ মুঠ সংখ্যাৰ ১৫ শতাংশতকৈ অধিক ভাৰতীয় । সেয়ে ইৰাণে যি জাহাজকে লক্ষ্য কৰি নলওক কিয়, তাত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলৰেই সাধাৰণতে ক্ষতি হ’ব । ৱেবছাইট ভেচেল ফাইণ্ডাৰৰ তথ্য অনুসৰি, ২২৮.৬ মিটাৰ দীঘল আৰু ৩২.৫৭ মিটাৰ বহল ছেফছী বিষ্ণু ২০০৭ চনত নিৰ্মিত খাৰুৱা তেলৰ টেংকাৰখন বৰ্তমান মাৰ্শ্বেল দ্বীপপুঞ্জৰ পতাকাৰ অধীনত চলি আছে । ইয়াৰ গড় ভাৰ (gross tonnage) ৪২০১০ টন আৰু সৰ্বাধিক ভাৰ (deadweight tonnage) ৭৩৯৭৬ ।
এনেধৰণৰ আন এক ঘটনাত, এ এফ পিৰ বাতৰি অনুসৰি বুধবাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ হৰমুজ প্ৰণালীৰ মাজেৰে যাত্ৰা কৰি থকা অৱস্থাত দুখন জাহাজত খুন্দা মৰা থাইলেণ্ডৰ মালবাহী জাহাজৰ তিনিজন ক্ৰু সদস্যক 'আবদ্ধ হৈ থকা' বুলি অনুমান কৰা হৈছে । জাহাজখনৰ মালিকে এইকথা জনায় ।
বুধবাৰে ইৰাণৰ ৰিভলুচনেৰী গাৰ্ডে কয় যে তেওঁলোকে থাইলেণ্ডত পঞ্জীয়নভুক্ত ময়ূৰী নাৰীৰ লগতে লাইবেৰিয়াৰ পতাকা থকা এখন জাহাজকো জলসীমাত আঘাত কৰিছে । কাৰণ এই জাহাজসমূহে 'সতৰ্কবাণী'ক আওকাণ কৰিছে । বুধবাৰে পুৱা উপসাগৰীয় জলপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ থকাৰ সময়তে সংযুক্ত আৰব আমিৰশ্বাহীৰ খলিফা বন্দৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত থাইলেণ্ডৰ জাহাজখনে খুন্দা মাৰে ।
বুধবাৰে সন্ধিয়া থাইলেণ্ডৰ পৰিবহণ কোম্পানী প্ৰিচিয়াছ শ্বিপিঙে এক বিবৃতিত কয়, "এই আক্ৰমণৰ ফলত জাহাজৰ ইঞ্জিন কক্ষ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ লগতে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় ।"
"তিনিজন ক্ৰু মেম্বাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে আৰু ইঞ্জিন কক্ষত আবদ্ধ হৈ থকা বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।" কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকক উদ্ধাৰৰ বাবে কাম কৰি আছে বুলি উল্লেখ কৰি এইকথা কোৱা হৈছে ।
বুধবাৰে থাইলেণ্ডৰ নৌসেনাই জনোৱা মতে, ওমানৰ নৌসেনাই ২০ জন নাৱিকক উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে বাকী তিনিজনক উদ্ধাৰৰ প্ৰচেষ্টা চলি আছে । থাইলেণ্ডৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ে জনোৱা মতে, ক্ৰু মেম্বাৰ ২৩ জনৰ আটাইকেইজনে থাইলেণ্ডৰ ।
উল্লেখ্য যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ শেষৰ ফালে ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ আক্ৰমণে মধ্যপ্ৰাচ্যত যুদ্ধৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱাৰ পিছৰ পৰাই ইছলামিক গণৰাজ্যখনে তেল ৰপ্তানিকাৰক প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিজাববীয়াকৈ আক্ৰমণ চলাইছে । এই আক্ৰমণৰ ফলত হৰমুজ প্ৰণালীত জাহাজ চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ভাবুকি আহি পৰিছে আৰু বিশ্ব শক্তি অৰ্থনীতি সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে । এই প্ৰণালীটো হৈছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ জলপথ, যাৰ মাজেৰে বিশ্বৰ তেল যোগানৰ পঞ্চমাংশ সাধাৰণতে পাৰ হৈ যায় ।