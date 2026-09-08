বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা

বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক সাক্ষাৎ ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ, দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰা সন্দৰ্ভত আলোচনা
যোৱা ২১ আগষ্টত আলমগিৰে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল । ত্ৰিবেদীয়ে বংগভৱনত আলমগিৰক সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ কৰে ৷
By PTI
Published : September 8, 2026 at 8:00 PM IST
ঢাকা: ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত দীনেশ ত্ৰিবেদীয়ে মঙলবাৰে বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মিৰ্জা ফফৰুল ইছলাম আলমগিৰক সাক্ষাৎ কৰে ৷ বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আলমগিৰে দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তৰ সৈতে মিলিত হয় ৷ এই সাক্ষাৎকালত দুয়োখন দেশৰ মাজত সুগভীৰ তথা বহুমুখী সম্পৰ্ক শক্তিশালী কৰাৰ বিষয়ে দুয়ো আলোচনা কৰে ।
যোৱা ২১ আগষ্টত বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে আলমগিৰে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। ত্ৰিবেদীয়ে বংগভৱনত আলমগিৰক সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ কৰি বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ অবিৰত সেৱাত সফলতা কামনা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক শুভেচ্ছা জনায় বুলি ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্তগৰাকীয়ে ছ’চিয়েল মিডিয়া পোষ্টত প্ৰকাশ কৰিছে ।
হাই কমিশনার শ্রী দিনেশ ত্রিবেদী ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বঙ্গভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।— India in Bangladesh (@ihcdhaka) September 8, 2026
হাই কমিশনার রাষ্ট্রপতিকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান এবং বাংলাদেশের জনগণের সেবায় তাঁর অব্যাহত দায়িত্ব পালনে সাফল্য কামনা করেন।… pic.twitter.com/kEPhuLaT2T
পোষ্টটোত কোৱা হৈছে যে এই আলোচনাত ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ ইতিহাস, ঘনিষ্ঠ সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত শক্তিশালী সম্পৰ্কৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত গভীৰ বন্ধনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
তেওঁলোকে দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ পাৰস্পৰিক লাভালাভৰ বাবে দ্বিপাক্ষিক অংশীদাৰিত্ব শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে বুলি আয়ুক্তালয়ে প্ৰকাশ কৰে ।
তাৰ পিছতেই ত্ৰিবেদীয়ে জাহাজ, ৰেল, পথ পৰিবহণ আৰু দলং মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰবিউল আলমক সাক্ষাৎ কৰে । গড়কাপ্তানী, ঘাইপথ আৰু ৰে’ল বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হবিবুৰ ৰছিদো উপস্থিত থাকে এই সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানত । বৈঠকত দুয়োপক্ষই ৰে’লৱে, জাহাজ পৰিবহণ, সংযোগ আৰু দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত একাধিক পাৰস্পৰিক স্বাৰ্থৰ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।
VIDEO | MEA spokesperson Randhir Jaiswal says, " about the meeting of our high commissioner in bangladesh. he paid a courtesy call on the president of bangladesh, where they talked about various aspects of india-bangladesh relations, our shared ties and our people-to-people ties,… pic.twitter.com/bBjnj7DT92— Press Trust of India (@PTI_News) September 8, 2026
আয়োগে আন এটা পোষ্টত কয় যে তেওঁলোকে ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ মাজত সংযোগ শক্তিশালী কৰাৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছিল ৷ কিয়নো ই অৰ্থনৈতিক সম্পৰ্ক বৃদ্ধি আৰু জনসাধাৰণৰ ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে ।
২০২৪ চনৰ আগষ্ট মাহত ছাত্ৰ আন্দোলনৰ ওচৰত শিৰনত কৰি ভাৰতলৈ পলায়ন কৰা প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বেখ হাছিনাক ৰাজনৈতিক আশ্ৰয় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত নতুন দিল্লীয়ে দ্বিপাক্ষিক সংযোগ বজাই ৰখা আৰু শক্তিশালী কৰাৰ বাবে দুয়োখন চুবুৰীয়া দেশৰ প্ৰচেষ্টাৰ সময়তে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ।
যোৱা কেইটামান সপ্তাহত ত্ৰিবেদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী তাৰিক ৰহমানকে ধৰি বাংলাদেশৰ শীৰ্ষ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ সৈতে ধাৰাবাহিক বৈঠকত মিলিত হৈ দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক গভীৰ কৰাৰ বাবে অনুকূল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি আহিছে ।
বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মিৰ্জা ফখৰুল ইছলাম আলমগিৰে বাংলাদেশ আৰু ভাৰতৰ মাজত চলি থকা সম্পৰ্কক অধিক শক্তিশালী আৰু অধিক বহনক্ষম কৰি তুলিবলৈ আলোচনাৰ জৰিয়তে সমস্যাসমূহৰ শীঘ্ৰে সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে দুয়ো পক্ষৰ স্বাৰ্থৰ বিষয়সমূহ ন্যায্য আৰু পাৰস্পৰিকভাৱে গ্ৰহণযোগ্য সমাধানত উপনীত হ'লে দুয়োটা জাতিৰ জনসাধাৰণৰ মাজত আস্থা আৰু বিশ্বাস আৰু অধিক বৃদ্ধি পাব । উমৈহতীয়া নদী ব্যৱস্থাপনা দুয়োখন দেশৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত বুলি লক্ষ্য কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি আলমগিৰে ভাৰতক গংগা আৰু তীস্তাকে ধৰি উমৈহতীয়া নদীৰ পানীৰ ভাগ-বাটোৱাৰাৰ দিশত ফলপ্ৰসূ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
উচ্চায়ুক্ত দীনেশ ত্ৰিবেদীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক অৱগত কৰে যে এই সন্দৰ্ভত তেওঁৰ চৰকাৰে ইতিবাচক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে । ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে বাংলাদেশে ভাৰতৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কক নিজৰ ঘনিষ্ঠ প্ৰতিবেশী আৰু মূল বাণিজ্য তথা উন্নয়নৰ অংশীদাৰ হিচাপে বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে ।
তেওঁ লগতে কয় যে সাৰ্বভৌম সমতা, জাতীয় স্বাৰ্থ, মৰ্যাদা আৰু জনকল্যাণ ৰক্ষা কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ সৈতে সন্মানজনক, আগন্তুক দৃষ্টিভংগী, পাৰস্পৰিকভাৱে সন্মানজনক আৰু উপকাৰী অংশীদাৰিত্ব গঢ়ি তোলাৰ বাবে বাংলাদেশৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে ।
ভাৰতৰ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছৱালে কয়, ‘‘বাংলাদেশত থকা আমাৰ উচ্চায়ুক্তই বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত সৌজন্যতামূলক সাক্ষাৎ কৰে, য'ত তেওঁলোকে ভাৰত-বাংলাদেশৰ সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন দিশ, আমাৰ মাজত থকা চুক্তি আৰু আমাৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সম্পৰ্কৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে ৷ আগন্তুক দিনবোৰত আমি এই বিশেষ সম্পৰ্কক কেনেকৈ আগুৱাই নিব বিচাৰো সেয়াও আলোচনা কৰা হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্নটোৰ সন্দৰ্ভত মই আপোনালোকক কৈছিলো যে মোৰ হাতত কোনো তথ্য নাই । এই বিশেষ বৈঠকত সৌজন্যতাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল, লগতে দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্কৰ কিছুমান দিশৰ ওপৰতো আলোচনা কৰা হৈছিল ।’’
লগতে পঢ়ক: নেপালত নিৰুদ্দিষ্ট আপোনজনৰ সন্ধানত থকা পৰিয়ালসমূহৰ বাবে বিশেষ ডিএনএ আশাৰ ৰেঙনি