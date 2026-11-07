হোৱাইট হাউচত দীপাৱলী উদযাপন, ট্ৰাম্পক হনুমান চালিশা উপহাৰ ভাৰতীয় উদ্যোগীৰ

হোৱাইট হাউচত দীপাৱলী উদযাপন, ট্ৰাম্পক হনুমান চালিশা উপহাৰ ভাৰতীয় উদ্যোগীৰ
হোৱাইট হাউছত দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত ভাৰতীয় টেক উদ্যোগী বিশাল গণ্ডালে অ’ভেল অফিচত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰে ।
Published : November 7, 2026 at 1:08 PM IST
ৱাশ্বিংটন ডিচি: সমগ্ৰ দেশত এতিয়া পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীৰ উছাহ ৷ দেওবাৰে দেশবাসীয়ে উদযাপন কৰিব আলোকেৰে উদ্ভাসিত এই আদৰৰ উৎসৱ ৷ সাত সাগৰ তেৰ নদীৰ সিপাৰে আমেৰিকাতো উদযাপন কৰা হৈছে দীপাৱলী ৷ শুকুৰবাৰে হোৱাইট হাউছত অনুষ্ঠিত হোৱা দীপাৱলী উদযাপন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পে । অভেল অফিচত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানত আমেৰিকাত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত বিনয় কোৱাট্ৰাও উপস্থিত থাকে ।
হোৱাইট হাউছত দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত ভাৰতীয় টেক উদ্যোগী বিশাল গণ্ডালে অ’ভেল অফিচত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড’নাল্ড ট্ৰাম্পক সাক্ষাৎ কৰে । তেওঁ পৰম্পৰাগতভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক হনুমান চালিশাৰ পুথি প্ৰদান কৰে ।
US President #DonaldTrump participated in a ceremonial diya-lighting at the #WhiteHouse to mark the #DiwaliCelebrations. The event brought together prominent members of the Indian-American community to celebrate the Festival of Lights. India's Ambassador to the United States, Vinay Kwatra, was among those present in the Oval Office during the celebrations. #India🇮🇳 #Diwali2026 #UnitedStates #FestiveSeason #Deepavali2026 @MEAIndia @PMOIndia— SansadTV (@sansad_tv) November 7, 2026
আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ত পোহৰৰ উৎসৱ উদযাপনৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত কেইবাজনো বিশিষ্ট ভাৰতীয়-আমেৰিকান লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম এক্সত অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰি GOQii ৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বিশাল গণ্ডালে কয় যে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পক হনুমান চালিশাৰ প্ৰতিলিপি উপহাৰ দিয়ে । তেওঁ লিখিছে, ‘‘অভেল অফিচত পোহৰ বিলোৱাৰ এটা মুহূৰ্ত ।’’
গণ্ডালে পোষ্টত উল্লেখ কৰে, ‘‘ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপন কৰাটো এক গৌৰৱৰ কথা । তেওঁক তুলসীদাসে ৰচনা কৰা 'হনুমান চালিশা'ৰ প্ৰতিলিপি উপহাৰ দি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ ৷ এই প্ৰাৰ্থনা আমি লাখ লাখ লোকে সাহস, ভক্তি আৰু শক্তি লাভ কৰিবলৈ পাঠ কৰোঁ ।’’
উদ্যোগীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য সন্দৰ্ভত কয় যে ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত দ্বিপাক্ষিক সম্পৰ্ক আৰু অধিক শক্তিশালী কৰাৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছিল । তেওঁ লিখিছে, ‘‘চাকি জ্বলোৱাৰ লগে লগে মই ভাৰত আৰু আমেৰিকাৰ মাজত বন্ধুত্বৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ আৰু আন্ধাৰৰ বিৰুদ্ধে পোহৰৰ জয়ৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ ।’’
এই উৎসৱ উপলক্ষে গণ্ডালে ভাৰতীয় পৰম্পৰাগত আশীৰ্বাদ ‘যুগ যুগ জীঔ’ ৰ কথা উল্লেখ কৰি সকলোৰে মংগল আৰু সুস্বাস্থ্য কামনা কৰে । তেওঁ লগতে কয়, ‘‘আমাৰ বহুতেই এই ‘যুগ যুগ জীঔ’ আশীৰ্বাদ শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ । ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল ‘‘আপুনি যুগ যুগ ধৰি জীয়াই থাকক । দীপাৱলীৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ । দীৰ্ঘজীৱী হওক ।’’
A moment of shared light in the Oval Office. 🪔 Honored to celebrate Diwali with President @realDonaldTrump and proud to gift him with a copy of the Hanuman Chalisa, Tulsidas's hymn to Lord Hanuman that millions of us recite for courage, devotion and strength. As the diyas were lit, my prayer was for friendship between India and America, and for the triumph of light over darkness. Jug Jug Jiyo, a blessing many of us grew up hearing, means "may you live for ages." It is the wish behind everything I do, and today I made it for everyone around the world: peace, prosperity, good health and longevity. Happy Diwali. Jug Jug Jiyo. 🙏 @TheVikasKhanna @DhallaRuby @WhiteHouse— Vishal Gondal (@vishalgondal) November 6, 2026
হোৱাইট হাউছত ট্ৰাম্পৰ সৈতে দীপাৱলী উদযাপনৰ সময়ত ভাৰতীয় মূলৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ বিশ্ববিখ্যাত মিচেলিন তাৰকা চেফ বিকাশ খান্না আৰু কানাডাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ৰুবী ধল্লাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে । হোৱাইট হাউছ প্ৰশাসনৰ ভিতৰ চ’ৰাত উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তনৰ সময়ত এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা হয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ট্ৰাম্পে ঘোষণা কৰে যে তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ সহায়ক তথা বৰ্তমানৰ ডেপুটি চীফ অৱ ষ্টাফ ষ্টিফেন মিলাৰে সোমবাৰৰ পৰা হোৱাইট হাউছৰ চীফ অৱ ষ্টাফৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । তেওঁ চুজি ৱাইলছৰ স্থলাভিসিক্ত হ’ভ ৷ ৱাইলছে এতিয়া প্ৰশাসনৰ ৰাজনৈতিক কাম-কাজ চোৱাচিতা কৰিব ।
২০০৩ চনত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জৰ্জ ডব্লিউ বুশ্বে দীপাৱলী উদযাপনৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল । পূৰ্বতে এই উদযাপনসমূহ বেছিভাগেই আইজেনহাৱাৰ কাৰ্যবাহী কাৰ্যালয় ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল, য’ত ভাৰতীয়-আমেৰিকান সম্প্ৰদায়ৰ সদস্য আৰু ভাৰতীয় কূটনীতিবিদসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
তদানীন্তন ৰাষ্ট্ৰপতি বাৰাক ওবামাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ২০০৯ চনত হোৱাইট হাউছৰ ইষ্ট ৰুমত অনুষ্ঠিত হোৱা এক অনুষ্ঠানৰ সময়ত বন্তি জ্বলাইছিল । তেতিয়াৰ পৰাই অভেল অফিচ আৰু হোৱাইট হাউছৰ ৰুজভেল্ট ৰুমকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ।
লগতে পঢ়ক:
উৎসৱৰ আনন্দত বিপদ মাতি নানিব : সুৰক্ষিত দীপাৱলী পালন কৰক
কালীঘাটৰ কালী পূজা : অলক্ষ্মীক বিদায় দি মহালক্ষ্মীক আদৰাৰ পিছতে আৰম্ভ মা কালীৰ পূজা