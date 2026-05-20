ৰোমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, নৃত্য-গীতেৰে আদৰিলে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ই

ৰোমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, নৃত্য-গীতেৰে আদৰিলে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ই
By ANI
Published : May 20, 2026 at 7:47 AM IST
ৰোম (ইটালী): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে তেওঁৰ পাঁচখন দেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ৰোমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে উষ্ম আদৰণি জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে তেওঁ কটোৱা হোটেলত বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো সাক্ষী হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটি শিশুক অটোগ্ৰাফ দিয়াও দেখা যায় ৷ শিশুটিয়ে মোদীক তেওঁৰেই এটি প্ৰতিকৃতিৰে সম্ভাষণ জনায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাসকলৰ ভিতৰত শুদ্ধানন্দ ঘিৰীয়ে ২০২১ চনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰা বুলি কয় । তেওঁ এএনআইক কয়, "মই অতি সুখী আৰু তেওঁক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লগ পাইছোঁ । মই তেওঁক ২০২১ চনত লগ পাইছিলো আৰু তেওঁ আমাৰ অভিযানক জীয়াই ৰাখিছিল তথা লালন-পালন কৰি গৈছিল । ইটালীত সনাতন ধৰ্ম সংঘক ইটালীৰ সংসদে চৰকাৰী ধৰ্ম হিচাপে স্বীকৃতি দিছে ।"
#WATCH | Rome, Italy | On meeting PM Modi, Svamini Shuddhananda Ghiri says, " i am very happy and this is the second time we met him. we met him in 2021 and he also continued to sustain and to foster our mission...sanatana dharma samgha is recognised as an official religion here…— ANI (@ANI) May 19, 2026
ইফালে আন এগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি সুখ প্ৰকাশ কৰে । ‘‘তেওঁ আহি আমাক সম্বোধন কৰাত আমি অতিশয় আনন্দিত৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ । আমাৰ বাবে এয়া এক অতি বিশেষ মুহূৰ্ত আৰু তেওঁ (মোদীয়ে) একতা আৰু একেলগে থকাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।’‘ এএনআইক তেওঁ কয় ।
#WATCH | Rome, Italy | A member of the Indian diaspora says, " we are very much delighted with the way he came and addressed us and we are very happy and it is the first time we got the chance to meet him. it is a very special moment for us and he has conveyed the message of…— ANI (@ANI) May 19, 2026
ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ইটালীৰ এজন শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বাৰাণসীৰ এখন ছবিও প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ‘‘এই অভিজ্ঞতা আছিল কল্পনাতীত । মোৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছিল । তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী) বৰ দয়ালু আছিল, মোৰ হাতখন জোকাৰি সুধিলে এই ছবিখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিল । মোৰ বাবে এই ছবিখন ইটালীৰ এজন শিল্পীৰ দৃষ্টি আৰু ভাৰতৰ ৰঙীন সংস্কৃতিৰ মাজৰ এখন সেতু । বাৰাণসী পবিত্ৰ নগৰ । মই ভাৰতক ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ শিল্প ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত ৷’’ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে এএনআইক জনায় ।
#WATCH | Rome, Italy | A painter says, " the experience was fantastic. it was one of the best experiences of my life. he (pm modi) was very kind, he shook my hand and asked how long it took me to create this painting. for me, this painting is a bridge between the eyes of an…— ANI (@ANI) May 19, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা এগৰাকী শিল্পীয়েও এই সন্দৰ্ভত নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে । "১৫ বছৰ ভাৰতত আছিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত মই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ।" আন এজন শিল্পীয়ে কয় যে দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে ৰাগ হংসধ্বনিৰ আধাৰত পৰম্পৰাগত সংগীত পৰিৱেশন কৰে ।
#WATCH | Rome, Italy | A kathak artist who performed to welcome PM Modi says, " ...i have stayed in india for 15 years...i am feeling very good after performing to welcome pm modi..."— ANI (@ANI) May 19, 2026
শিল্পীগৰাকীয়ে এএনআইক কয়, "আমি ৰাগ হংসধ্বনিৰ আধাৰত পৰম্পৰাগত সুৰ বজাইছিলো আৰু আমি সকলো সংগীতজ্ঞৰ সৈতে মিলি এটা সুৰ ৰচনা কৰিছিলোঁ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে একেলগে এই সৃষ্টি কৰিছিলোঁ । ভাৰতীয় মূল্যবোধ আৰু ভাৰতীয় কলাক ইটালী আৰু সমগ্ৰ ইউৰোপত অধিক বিয়পাই দিবলৈ মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ ।"
#WATCH | Rome, Italy | An artist who performed to welcome PM Modi says, " we played the traditional tune based on raga hamsadhwani and we made a composition together with all the musicians, creating this piece together for the prime minister of india. i feel full of energy and…— ANI (@ANI) May 19, 2026
ভাৰত-ইটালীৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী গতিৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইটালী ভ্ৰমণৰ সময়তে দুয়োপক্ষই একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ এক বহল কাঠামো যৌথ কৌশলগত কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২৫-২০২৯ সক্ৰিয়ভাৱে আগবঢ়াই নিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৫ চনৰ বিনিয়োগত ১৬.৭৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হোৱা বাণিজ্য, ৩.৬৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (এপ্ৰিল ২০০০-ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫)ৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, উদ্ভাৱন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় আদিও অন্যতম ।
