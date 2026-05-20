ৰোমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, নৃত্য-গীতেৰে আদৰিলে প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ই

NARENDRA MODI IN ROME
ৰোমত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
By ANI

Published : May 20, 2026 at 7:47 AM IST

ৰোম (ইটালী): প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে তেওঁৰ পাঁচখন দেশ ভ্ৰমণৰ অন্তিম পৰ্যায়ত ৰোমত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে প্ৰবাসী ভাৰতীয়সকলে উষ্ম আদৰণি জনায় । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতীয় লোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ লগতে তেওঁ কটোৱা হোটেলত বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰো সাক্ষী হয় । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এটি শিশুক অটোগ্ৰাফ দিয়াও দেখা যায় ৷ শিশুটিয়ে মোদীক তেওঁৰেই এটি প্ৰতিকৃতিৰে সম্ভাষণ জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাসকলৰ ভিতৰত শুদ্ধানন্দ ঘিৰীয়ে ২০২১ চনৰ পিছত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ কৰা বুলি কয় । তেওঁ এএনআইক কয়, "মই অতি সুখী আৰু তেওঁক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে লগ পাইছোঁ । মই তেওঁক ২০২১ চনত লগ পাইছিলো আৰু তেওঁ আমাৰ অভিযানক জীয়াই ৰাখিছিল তথা লালন-পালন কৰি গৈছিল । ইটালীত সনাতন ধৰ্ম সংঘক ইটালীৰ সংসদে চৰকাৰী ধৰ্ম হিচাপে স্বীকৃতি দিছে ।"

ইফালে আন এগৰাকী প্ৰবাসী ভাৰতীয়ই প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি সুখ প্ৰকাশ কৰে । ‘‘তেওঁ আহি আমাক সম্বোধন কৰাত আমি অতিশয় আনন্দিত৷ প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁক লগ পোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ । আমাৰ বাবে এয়া এক অতি বিশেষ মুহূৰ্ত আৰু তেওঁ (মোদীয়ে) একতা আৰু একেলগে থকাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে ।’‘ এএনআইক তেওঁ কয় ।

ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ ইটালীৰ এজন শিল্পীয়ে নিৰ্মাণ কৰা বাৰাণসীৰ এখন ছবিও প্ৰত্যক্ষ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে । ‘‘এই অভিজ্ঞতা আছিল কল্পনাতীত । মোৰ জীৱনৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ অভিজ্ঞতা আছিল । তেওঁ (প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী) বৰ দয়ালু আছিল, মোৰ হাতখন জোকাৰি সুধিলে এই ছবিখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান সময় লাগিল । মোৰ বাবে এই ছবিখন ইটালীৰ এজন শিল্পীৰ দৃষ্টি আৰু ভাৰতৰ ৰঙীন সংস্কৃতিৰ মাজৰ এখন সেতু । বাৰাণসী পবিত্ৰ নগৰ । মই ভাৰতক ভাল পাওঁ, আৰু মোৰ শিল্প ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ দ্বাৰা বহু পৰিমাণে প্ৰভাৱিত ৷’’ চিত্ৰশিল্পীগৰাকীয়ে এএনআইক জনায় ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাই অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰা এগৰাকী শিল্পীয়েও এই সন্দৰ্ভত নিজৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে । "১৫ বছৰ ভাৰতত আছিলোঁ । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক আদৰিবলৈ অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পিছত মই আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ ।" আন এজন শিল্পীয়ে কয় যে দলটোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে ৰাগ হংসধ্বনিৰ আধাৰত পৰম্পৰাগত সংগীত পৰিৱেশন কৰে ।

শিল্পীগৰাকীয়ে এএনআইক কয়, "আমি ৰাগ হংসধ্বনিৰ আধাৰত পৰম্পৰাগত সুৰ বজাইছিলো আৰু আমি সকলো সংগীতজ্ঞৰ সৈতে মিলি এটা সুৰ ৰচনা কৰিছিলোঁ, ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাবে একেলগে এই সৃষ্টি কৰিছিলোঁ । ভাৰতীয় মূল্যবোধ আৰু ভাৰতীয় কলাক ইটালী আৰু সমগ্ৰ ইউৰোপত অধিক বিয়পাই দিবলৈ মই অনুপ্ৰাণিত হৈছোঁ ।"

ভাৰত-ইটালীৰ সম্পৰ্কৰ শক্তিশালী গতিৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইটালী ভ্ৰমণৰ সময়তে দুয়োপক্ষই একাধিক ক্ষেত্ৰত সহযোগিতাৰ এক বহল কাঠামো যৌথ কৌশলগত কাৰ্য পৰিকল্পনা ২০২৫-২০২৯ সক্ৰিয়ভাৱে আগবঢ়াই নিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ২০২৫ চনৰ বিনিয়োগত ১৬.৭৭ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰত উপনীত হোৱা বাণিজ্য, ৩.৬৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰ (এপ্ৰিল ২০০০-ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫)ৰ সঞ্চিত প্ৰত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তা, স্বচ্ছ শক্তি, উদ্ভাৱন, বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি আৰু জনসাধাৰণৰ মাজত বিনিময় আদিও অন্যতম ।

